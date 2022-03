Poté, co ruské tanky a rakety bezdůvodně zaútočily na Ukrajinu a evropská bezpečnost se otřásla v základech, se objevila řada předpovědí, jaké bude mít kremelská agrese vlastně následky. Jedna z nich říkala, že dojde k zásadnímu přehodnocení a pozastavení plánu na zelenání EU známé jako Green Deal. Oháněli se tím hlavně ti, kteří s přechodem na udržitelnější a soběstačnější budoucnost nesouhlasili. Skutečnost bude pravděpodobně opačná – právě kvůli ruské invazi zelenání ještě zrychlí.

Minimálně je o tom přesvědčená hlavní analytička finanční skupiny Cyrrus Anna Píchová. Ve svém komentáři pro CzechCrunch vysvětluje, proč jsou bezpečnost a soběstačnost na jedné lodi s udržitelností, že si Evropané vyšší náklady mohou dovolit a proč je výhodné, aby měl každý na své střeše solární panely.

***

S vypuknutím války a zahájením ruské agrese někteří věštili konec Green Dealu. Evropa měla mít jiné starosti než přechod na zelenou politiku a obnovitelné zdroje. Více peněz mělo téci na zbrojení a zajištění obrany, méně na investice do obnovitelných zdrojů. Někteří také čekali obnovení a prodloužení života uhelných elektráren. To se však zatím neděje a troufám si tvrdit, že se to ani nestane.

Nezávislost na Rusku a jeho přírodních zdrojích se stala palčivým tématem, kdy voláme po odstřihnutí se od ruské ropy nebo plynu, ale zároveň pláčeme nad účtem za benzin. Právě nezávislost na ruských energetických komoditách a Green Deal se doplňují, nikoliv vylučují. Spolu s energetickou soběstačností a bezpečností.

Prvním úkolem Evropy je zbavení se závislosti na ruském uhlí. Často se na to zapomíná, ale ruské uhlí má největší podíl na importovaném uhlí do Evropy. Z celkových dovozů uhlí se jedná o 50 procent, na celkové spotřebě je pak podíl ruského uhlí zhruba třetinový. Uhelné elektrárny také patří mezi ty, které produkují nejvíce emisí. Nastavený směr v případě uhelných elektráren zůstává stejný – dojde k jejich postupnému odstavení, jelikož nemají v budoucím evropském energetickém mixu prostor. Změna směru by měla nastat u plynových elektráren a zároveň se změní rétorika okolo jaderných elektráren.

Čím energetické komodity nahradit? Pro Evropu je cesta jasně vytyčená směrem k vyššímu podílu obnovitelných zdrojů. Tyhle snahy jsou tady již delší dobu a promítly se do emocemi obestřeného Green Dealu. Nicméně aktuální nepříjemná situace a debata o tom, jestli je morální na jedné straně uvalit na Rusko rozsáhlé ekonomické sankce a na druhé straně mu posílat nemalé objemy peněz za energetické komodity, probouzí politickou motivaci ke změně.

Touha je zřejmá – co nejdříve se zbavit závislosti na ruských komoditách nebo alespoň co nejdříve tuhle závislost snížit. Evropa půjde cestou směrem k obnovitelným zdrojům o hodně rychleji než doposud. Ještě nikdy nebyla v Evropě větší vůle než nyní.

Opustit zelenou politiku a její cíle by v dlouhodobém horizontu mohlo mít fatální následky. Možná se v informační salvě ztratilo poslední varování mezivládního panelu pro změnu klimatu při OSN (IPCC) o dopadech, které oteplování na naši planetu má a do budoucna mít bude. Ukazuje, že změna klimatu je hrozba pro budoucí blahobyt nás všech. Se svými cíli na změnu energetické politiky míří Evropa i na tento problém.

Všichni víme, že tento přechod nebude zadarmo. Bude to bolet nejednu peněženku, ale se životní úrovní, kterou v Evropě máme, je to schůdná cesta. Každá velká krize nás naučila, že jde věci dělat jinak a lépe. Věřím, že k technologickému posunu dojde i u obnovitelných zdrojů, kdy dojde k tlaku na vyšší účinnost, k většímu rozvoji vodíkové technologie, efektivnějším bateriím pro elektromobily nebo pro domácí úložiště.

Rozšíření obnovitelných zdrojů znamená soběstačnost také pro domácnosti. Nebude se vám žít lépe v případě, že budete mít na střeše vlastní solární panely, které vám zabezpečí elektřinu i teplo, když dojde k výpadku v síti?