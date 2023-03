Želvy ninja jsou zpět! Hrdinové z kanálu lákají na komiksový styl, ve filmu zazní Jackie Chan i Ant-Man

Nová generace hrdinů se vynoří přímo z kanálu. Chystaný film Želvy Ninja: Mutantí chaos vrací po sedmi letech na plátna příběhy pubertálních mutantů pojmenovaných po renesančních umělcích. Novinka se nyní představuje v úvodní ukázce, která nabízí typický humor želváků i silnou stylizaci snímku.

V angličtině se jmenují Teenage Mutant Ninja Turtles, ale jako teenageři v předchozích filmech nebo seriálech úplně nevystupovali. Zato novinka s podtitulem Mutantí chaos čtveřici želváků proměněných slizkým mutagenem prezentuje jako pořádné puberťáky. Však první krátká upoutávka snímku, který se do kin podívá 4. srpna, je zachytí při natáčení ne úplně bezpečných kousků na telefon. Jen to šoupnout na sociální sítě!

Ještě výraznější změna oproti dřívějším zpracováním původně komiksových hrdinů je ale ve vizuální stránce. Vysoce stylizované pojetí filmu s hrubými linkami a tlumenou barevností mu dává punc komiksovosti. Jako by Leonardo, Donatello, Rafael a Michelangelo vyskočili ze stránek tištěných sešitů. Na nich se mimochodem poprvé objevili už v roce 1984, zmutovaní puberťáci tak příští rok oslaví čtyřicítku.

Režie filmu se ujal Jeff Rowe scenárista animované a povedené Rodiny na baterky nebo komediální fantasy série Rozčarování. Scénář mutantí novinky ale připravuje Brendan O’Brien. Producentem snímku je, jak trailer uvádí, „věčný teenager“ a známý komik Seth Rogen. Ten navíc namluví Bebopa, zlodušského antropomorfního divočáka, po jehož boku nemůže při potyčkách s hrdiny snímku chybět nosorožčí parťák Rocksteady. Tomu hlas propůjčí slavný wrestler a dnes už i herec John Cena.

Mentor želvích nindžů, mistr Tříska, zase promluví hlasem Jackieho Chana. V roli skejťáckého gekona Monda se pak objeví Paul Rudd neboli marvelovský Ant-Man. Tím však výčet významných jmen nekončí, rap za dabing v Mutantím chaosu vymění Post Malone, roli bude mít i další rapper proměněný na herce Ice Cube. Zazní též Rose Byrneová nebo Giancarlo Esposito známý z Perníkového táty, největší kámošku nindžů April O’Neilovou namluví Ayo Edebiriová. O Trhačovi ale zatím ani vidu, ani slechu…

Zatím poslední film o želvácích, který zamířil do kin, vyšel v roce 2016. V Česku nesl hraný (tedy, částečně…) snímek Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows jednoduchý název Želvy Ninja 2, navazoval totiž na o dva roky starší počin, který se pokusil restartovat nindžovskou filmovou sérii z devadesátek. První díl tehdejší trilogie byl kasovním trhákem, ty následující nicméně kvalitou i tržbami mířili tak trochu zpátky do kanálu.

Želví nindžové se ale pravidelně objevují i v nových seriálech, naposledy dostaly dvě řady v Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles na Netflixu. Tak trochu vlažně přijatou sérii na streamovací platformě pak loni ještě korunoval film. Tomuto dílu předcházelo dokonce pět seriálů, čeští fanoušci pizzy, karate a pubertálních vtípků ale nejspíš budou nejraději vzpomínat na ten úplně první s legendární znělkou, který se objevil i na českých obrazovkách.