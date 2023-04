Žena si půjčila 800 tisíc a odnesla je podvodníkům do bitcoinmatu. Nezastavilo ji ani varování policie

Uvěříte spíše neznámému člověkovi na telefonu, který vás nabádá, abyste vložili stovky tisíc korun do vám patrně neznámého automatu na bitcoiny, nebo policistům, kteří vám v tu chvíli říkají, abyste to nedělali, protože jde o stále častější typ podvodů? Pražská policie tento týden zveřejnila pro mnohé těžko uvěřitelné příběhy, v němž poškozené osoby přišly o stovky tisíc korun, které si nejprve půjčily v bance, aby je následně podvodníkům zaslaly přes bitcoinmat. Podle policistů takových případů přibývá.

Podvodníci využívají sociálního inženýrství, kdy klidně dlouhé hodiny telefonují se svými oběťmi, které se snaží přesvědčit, aby jim poslaly peníze. Používají při tom různé metody. Tiskový mluvčí pražské policie Jan Daněk v poslední zprávě z tohoto týdne popisuje případ, kdy oběť téměř dvanáct hodin telefonovala s podvodníky, načež si v bance vzala úvěr ve výši 800 tisíc korun a peníze následně vložila do bitcoinmatu, kde o ně přišla.

Falešní bankéři se snaží vytipované oběti přesvědčit, že jim někdo ukradl identitu a hrozí, že by si na ně mohl vzít v bance úvěr. Řešením má být to, že si poškozený sám vezme v bance co nejrychleji úvěr, a to v maximální možné výši, což má údajně zajistit vyčerpání limitu na úvěr. Pachatel přitom poškozenému vysvětlí, že ten, kdo mu údajně ukradl identitu, už nebude moci díky tomuto kroku o další půjčku žádat. Zásadní část pak přichází v dalším kroku.

Pachatel totiž vyhlédnutou oběť poté, co ji zmanipuloval k vybrání vysokého úvěru, ještě přesvědčí, aby všechny peníze následně vložila do bitcoinmatu. Má tím údajně dojít k anulování takové půjčky a peníze se vrátí zpátky do banky. Ve skutečnosti ale míří na účet falešného bankéře. „Ač to zní neuvěřitelně, tak jsou lidé, kteří tomu uvěří a skutečně toto udělají a přijdou o nemalé finanční prostředky,“ konstatuje policejní tiskový mluvčí ve zprávě, která nabízí další podrobnosti nedávného útoku.

„Ještě víc neuvěřitelně bude možná znít příběh, který se stal minulý týden v Praze. Policisté totiž jednu ženu, která právě vkládala peníze do takového bitcoinmatu oslovili, protože měli podezření, že je obětí falešného bankéře. Upozornili ji, že je nyní těchto případů hodně, a snažili se ji od vkládání peněz odradit. Marně. Druhý den pak žena přišla oznámit, že se opravdu stala obětí podvodu a přišla tak o 800 tisíc korun. Při výslechu uvedla, že v ten okamžik, kdy jí policisté přesvědčovali, měla v uchu sluchátko a na telefonu podvodníka. Tomu uvěřila, ať policisty neposlouchá a řekne jim, že tam peníze vkládá ze své vůle,“ uvedla ve svém prohlášení policie.

Dva dny nato probíhal v Praze prakticky shodný příběh. Žena si podle stejného scénáře v bance půjčila 600 tisíc korun a mířila k bitcoinmatu, kde plánovala peníze poslat na účet podvodníků. Dámy si nicméně podle policejní zprávy všiml kriminalista, jemuž se tentokrát povedlo podvod včas zarazit. „V první chvíli byla žena také neoblomná, ale to byl i kriminalista. Nakonec ji přesvědčil, aby hovor ukončila a přestala peníze do bitcoinmatu vkládat. Tím si díky kriminalistovi zachránila 305 tisíc korun. O 295 tisíc ale přišla, jelikož je tam ještě před jeho příchodem stihla vložit,“ uvádí policie.

O tom, že takových případů je stále více, svědčí i třetí případ, který se stal ve čtvrtek před Velikonocemi. Ženy u bitcoinmatu si znovu všiml policista a zachránil jí z půjčených 800 tisíc korun alespoň 600 tisíc, které ještě žena nestihla do bitcoinmatu vložit. „Nicméně průběh byl o něco dramatičtější, protože žena byla tak zmanipulovaná a podvodníkovi na telefonu věřila tak fanaticky, že dokonce začala policistu mlátit kabelkou, aby ji nechal peníze do automatu nastrkat. Kolega se ale nenechal, byl dostatečně důrazný a zachránil jí tak zmiňovaných 600 tisíc korun. Bohužel 200 tisíc korun žena stačila ještě před tím do bitcoinmatu vložit a přišla o ně,“ dodává policejní mluvčí Jan Daněk.