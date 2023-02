Zenové kanceláře s vlastní čajovnou. Společnost LMC ukázala nové zázemí v pražském meandru Vltavy

Feng-šuej je tradiční čínské učení, které nachází uplatnění i v současnosti. Jeho principy totiž staví na nastolení harmonie v prostoru tak, aby jím nerušeně proudila energie. A kde jinde by měla panovat harmonická atmosféra než na místě, kde velká část produktivní populace tráví vůbec nejvíce času, tedy v práci. S tímto přístupem se postavila společnost LMC k vytvoření nového zázemí pro své zaměstnance, za jehož návrhem a realizací stojí společnost Capexus.

Pod skupinu LMC patří projekty jako Jobs.cz, Atmoskop či Práce za rohem, což z ní činí významného hráče na českém HR poli. Právě v oblasti náboru zaměstnanců a jejich spokojenosti se dlouhodobě vedou debaty nad tím, jak by měl vypadat ideální pracovní prostor po odeznění pandemie. Více než kdy dříve totiž hrají významnou roli flexibilita a sounáležitosti v rámci týmu a vytvoření takového prostředí, do něhož se budou zaměstnanci s chutí vracet.

I z toho důvodu se vedení společnosti LMC rozhodlo přesídlit do nových kanceláří – své působiště našlo v libeňském komplexu DOCK in Five. „Dříve jsme byli ve čtyřech patrech v budově holešovického Lighthousu. V Docku jsme na jednom patře, což byl jeden z hlavních principů, který jsme od změny a nových kanceláří jako firma vyžadovali. Kanceláře už pro nás nejsou místem, kam musí jít člověk pracovat, ale jedna z možností, kam může jít pracovat,“ říká Markéta Kalinová, která má v LMC zaměstnaneckou pohodu na starosti.

Nové kanceláře přesahují plochu 2 000 metrů čtverečních a společnosti Capexus se s ní podařilo pracovat tak, že nebyla patrná redukce o téměř třetinu plochy oproti původnímu prostoru. Důležitou součástí zadání však bylo vycházet z principů feng-šuej, které společnost LMC dlouhá léta uznává.

Foto: Capexus Celý prostor je navržený podle učení feng-šuej

„Již původní kanceláře byly podle tohoto učení navrženy. Žádal si to ale také charakter budovy – komplikovaný členitý půdorys, dlouhé chodby, otevřené prostory. To jsme museli pomocí feng-šuej léčit,“ dodává hlavní architekt společnosti Capexus Martin Židek. Do realizace projektu se zapojila také specialistka na feng-šuej Kamila Bajerová jako externí konzultantka

Vliv tradičního asijského pojetí interiéru je v nových kancelářích LMC patrný na první pohled. V téměř každé části se nachází dřevo – na podlaze, na obložení nebo v podobě dřevěného nábytku. Zajímavým prvkem s asijským nádechem jsou také dělicí příčky, které evokují japonské posuvné stěny z rýžového papíru, nebo osvětlení s proutěnými i látkovými stínidly. Do evropského kontextu interiér posouvá stěna z keramických vínovek.

Pozornost upoutává čajový altánek, který se ve firmě Capexus rozhodli záměrně obléct do černé barvy, aby narušil nastolený řád. „Při navrhování čajovny jsme čerpali inspiraci z tradičních čínských altánků. Ty jsme pak přetavili do moderní podoby, aby vyhovovaly současným požadavkům na design a funkčnost. Chtěli jsme, aby návštěvníci cítili autentickou atmosféru čínských tradic a cítili se pohodlně a komfortně,“ přibližuje Martin Židek.

Foto: Capexus Společnou část zdobí atypická svítidla

Pro relaxaci je kromě čajovny určená také zenová zahrada, knihovna, velká kavárna, pro soustředěnou práci pak speciální tichá místnost, ve které se nachází také atypická relaxační síť. Součástí recepce je navíc tiše zurčící fontána, což je další prvek typický pro interiér vytvořený podle učení feng-šuej. Voda se pak přeneseně objevuje také na velkoformátových tapetách s minimalistickým motivem vln.

„V interiéru je mnoho atypických prvků vyrobených na míru, všechny ale byly navrženy našimi architekty a vyrobeny v truhlářské dílně pod dohledem našeho týmu. Zajímavým elementem je masivní stůl v jídelní části či konferenční stůl organického tvaru. Velkou výzvou byl mobilní pojízdný paraván, kde se musela řešit náročnost s ukotvením kolejnice do zdvojené podlahy a jeho pohyb v této kolejnici,“ doplňuje Immo Bellman, vedoucí týmu interiérového vybavení ve společnosti Capexus.

Na míru pro prostor vznikla také velká atypická svítidla s téměř třímetrovým průměrem. Ta jsou umístěná v hlavní setkávací části, jíž se přezdívá náměstí. Vybavení, které nevzniklo přímo pro LMC, pochází od lokálních výrobců, například SilentLab, Rim či TON. Harmonii v prostoru pak dokresluje velké množství živých rostlin. Prostor navíc v budoucnu doplní díla od mladých českých umělců a umělkyň.

Významnou součástí celého projektu bylo i zapojení společnosti Flexjobs Consulting, která se zaměřuje na to, jak na každodenní procesy vhodně naroubovat hybridní styl práce. „Na projektu se propojily tři skvělé týmy. Za Flexjobs Consulting jsme poskytli analýzu zavádění flexibilních stylů práce. Výsledkem jsou kanceláře, u kterých věřím, že se v nich bude skvěle pracovat,“ komentuje realizaci Zdeňka Studená, zakladatelka společnosti.