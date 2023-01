Ženy mají mít stejná práva v rapu jako muži. Zemřela Gangsta Boo, průkopnice jižanského hip hopu

Být rapperem v amerických devadesátkách hraničilo se zločineckou organizací. Všechny ty spory mezi městskými partami, zbraně, drogy, vydírání a krádeže, které se dnešní generaci interpretují v autentických dokumentech, hudebních skladbách i článcích… To nebylo nic pro slečinky. Proto se hip hop týkal hlavně mužů. Existovaly ale výjimky – a jednou z nich byla Lola Mitchell, v rapovém světě známá jako Gangsta Boo.

Gangsta Boo nebyla jako ostatní. I když se nenarodila do žádné chudé rodiny, po rozvodu rodičů se začala přiklánět na temnější stranu. Vyrůstala v Memphisu v americkém státě Tennessee, v oblasti, které dominovala afroamerická komunita. V ní se denně pohybovala a poznávala černošskou hudbu, především rap. Okolo svých čtrnácti pak začala skládat rýmy sama. A osedlala si subžánr, který později změnil celou scénu.

Byla ovlivněna takzvaným jižanským stylem, který se od východního a západního pobřeží Spojených států, kde rap prakticky vykvetl, v mnohém lišil. Jeho základ spočíval v tvrdých bicích, které se přelévaly v syntezátorové melodie. Rappeři do něj často dosazovali opakující se fráze a místy se zdálo, že nesejde ani tolik na sdělení jako na pocitu, který to v posluchačích vyvolá. Ten měl být temný, mnohdy až hororový – a dost explicitní.

V tom se tehdy náctiletá Gangsta Boo našla. V šestnácti letech se připojila do jedné z nejznámějších hiphopových formací amerického jihu – Three 6 Mafia. V kapele, z níž nejvíce vyčnívali DJ Paul a úspěchy obestřený umělec Juicy J, se rychle uchytila a objevila se na jejím debutovém albu Mystic Stylez, které je považováno za zásadní desku amerického jižanského rapu. A Gangsta Boo v něm našla to své. Především ale trochu zamíchala karty.

Stala se jednou z prvních hudebních umělkyň, která vynikala v dosud primárně pánském sportu. A šlo jí to skvěle. Právě i díky ní si mohli Three 6 Mafia dovolit podepsat smlouvu s vydavatelstvím Sony, pod kterým vydali projekt Chapter 2: World Domination, jehož se jen v USA prodalo na osmdesát tisíc kusů a dostal se i do prestižního hudebního žebříčku magazínu Billboard. Gangsta Boo ale měla jiné ambice – tíhla k sólové kariéře.

V roce 1998 vydala pod svým vlastním vydavatelstvím první desku Enquiring Minds, která se v žebříčku Billboardu taktéž umístila. Právě na ní se objevil její snad největší hit Where Dem Dollas At, který dával najevo, proč tady Gangsta Boo je. Nechtěla soupeřit s jinými rapperkami (které tehdy byly – například Missy Elliott), naopak se chtěla porovnávat s těmi nejlepšími z pánského oddělení. Měla v plánu ukázat, že i ženy mají v této hudbě vliv.

„Muži jsou šovinističtější, než si vůbec uvědomují. Musela jsem si projít určitými věcmi, kdy jsem musela vystrčit ňadro, aby si mě někdo z vydavatelů vůbec všiml, zatímco muž ne. Ten se může jen podrbat na intimních partiích a potřást si rukou s generálním ředitelem, aby mu podepsal smlouvu,“ řekla v minulosti Gangsta Boo a poukázala tak na znevýhodnění, kterému musí ženy v rapu čelit. „Raději budu soupeřit s nimi než s rapperkami,“ dodala.

Jde ostatně o celosvětový problém. Rapové interpretky jsou pořád ve výrazném nepoměru oproti mužům a podle mnohých tomu nepomáhá ani fakt, jak se do nich pánské osazenstvo v hudbě trefuje. Sexismus, objektivizace žen, narážky, vyzdvihování silnějšího mužského ega, to je v rapových rýmech relativně běžná praxe. Když má ale někdo stejný postoj jako Gangsta Boo, lze to překonat – a naopak se zase obouvat do mužů.

Byť byla po celou svou kariéru „izolována“ od té pravé mainstreamové scény, kde se točí miliony a miliony dolarů, uměla se prodat. Všiml si jí dokonce i Eminem, jeden z nejúspěšnějších rapperů všech dob, který s ní nahrál skladbu. Spolupráci měla také s duem Run the Jewels nebo hudebníkem Gucci Mane, přičemž dobré vztahy si udržovala i se svou bývalou partou z Three 6 Mafia. A v Memphisu má nesmazatelné jméno.

Oplývala také vysokým sebevědomím a jak sama před nedávnem řekla Billboardu, slyší se i ve skladbách jiných rapperů, kteří se touto svéráznou Američankou inspirovali. Potvrdit to mělo i nové letošní album, které chystala. Ale pokud někdy vyjde, už ho neuslyší. Gangsta Boo včera zemřela, patrně na předávkování drogami, potvrzeno to ale nebylo. Bylo jí pouhých 43 let.