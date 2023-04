Byznys – – 2 min čtení

Ženy poprvé v historii vydaly více knih než muži. U nás poměr neznáme, ale Češky čtou více než Češi

Podle amerického ekonoma Joela Waldfogela počet autorek začal růst od 70. let. A to i přes to, že jiným kreativním odvětvím stále dominují muži.