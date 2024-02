Zhlédla se v DNA a dotýkala se nebe, její firma měla cenu desítek miliard. Teď o ni ale nikdo nestojí

Uložit 0

Když v létě roku 2021 vstoupila společnost 23andMe na newyorskou burzu Nasdaq, byla technologická scéna zalitá sluncem. Svět se sice pořád ještě vypořádával s covidem, jenže přebytek levných peněz, které do ekonomiky pumpovaly vlády a centrální banky, hnal trhy vzhůru. Firma, která analyzovala pro zájemce jednorázově jejich DNA, byla jedním z (mnoha) dočasných vítězů, její valuace i přes opakované ztráty dosáhla šesti miliard dolarů, tedy skoro 150 miliard korun. Jenže když pominula pandemie, zmizelo i startupové nadšení z trhů…

A tak je 23andMe opět jedním z (mnoha) poražených výplachu, který na burzách a obecněji v ekonomice sledujeme už dva roky. Od listopadu 2021, kdy se akcie společnosti ještě obchodovaly za více než 13 dolarů, to s nimi jde setrvale z kopce – teď jim dokonce hrozí, že budou stažené z trhu, protože se uhnízdily pod hranicí jednoho dolaru. Od vstupu na burzu se propadly o bezmála 95 procent.

Byl by to jeden z řady nepříliš zajímavých příběhů, které dokládají, že dochází po bonanze k racionalizaci investorských očekávání, kdyby 23andMe nebylo známé kvůli své šéfce a zakladatelce Anne Wojcicki. Ta má totiž ve své krvi DNA Silicon Valley a pochází z tamní prominentní rodiny. A ještě mnohem víc.

Považte: její starší sestrou je dlouholetá (nyní už ex) šéfka YouTubu Susan Wojcicki, jejím manželem mezi roky 2007 a 2015 byl spoluzakladatel Googlu Sergey Brin, její matkou je známá novinářka a spisovatelka Esther Wojcicki, která vydala knihu o tom, jak vychovat úspěšné děti, a jejím otcem byl uznávaný fyzik, který působil jako profesor na Stanfordově univerzitě.

Jejím partnerem byl i jeden z nejznámějších baseballistů Alex Rodriguez. Patří k hybatelům prestižních vědeckých cen Breakthrough Prize, byla opakovaně zařazena mezi nejvlivnější ženy světa, hračkářský kolos Mattel ji a její sestry Susan a Janet ztvárnil jako panenky Barbie.

Žádný div, že se jí vždy dařilo k sobě přitahovat pozornost, v její rodině byla navíc velká očekávání tak nějak automatická. Anne založila 23andMe v roce 2006 – název vychází z faktu, že zdravý člověk má 23 párů chromozomů. Předpoklad, na kterém společnost staví dodnes, je vlastně prostý: lidé nám poskytnou vzorek své DNA a my jim s pomocí sekvenování sdělíme jednak informace o potenciálních zdravotních rizicích, jednak o jejich pokrevní historii.

Test není ani extra drahý, jednu sadu nyní firma na svém webu nabízí za 89 dolarů, tedy zhruba dva tisíce korun. Výsledky poté, co člověk odešle vzorek slin, bývají k dispozici do měsíce. Funguje to spolehlivě, v databází má 23andMe několik milionů lidí a patřilo ve své době k projektům, které zpopularizovaly téma práce s DNA, od investorů nabralo stovky milionů dolarů, jenže ti až na naprosté výjimky nemají žádný důvod se ke službě společnosti vracet.

Foto: Google Finance/CzechCrunch Vývoj akcií 23andme

A to je ve chvíli, kdy se investoři zase víc dívají na schopnost firem generovat peníze a přežívat v mnohem tvrdším a konkurenčnějším prostředí, zásadní nedostatek. Který tlačí akcie firmy níž a níž, protože se jí zatím nedaří přijít s jiným byznysovým modelem.

„Pracujeme na tom, ještě nás neodepisujte,“ řekla Anne Wojcicki pro deník Wall Street Journal. Tím, nač spoléhá, je, že půjde využít rozsáhlou databázi citlivých informací o zákaznících, kteří souhlasili, že jejich zdravotní a genetická data lze zpracovat pro potřeby vývoje nových léků. 23andMe na tom už několik let spolupracuje s velkou farmaceutickou společnost GSK.

Jenže vývoj léků, o němž Wojcicki hovoří jako o byznysové příležitosti, která má 23andMe vrátit zpátky na koleje, je extrémně nákladná a dlouhá a složitá cesta. A kromě toho, že firma nyní nemá moc peněz ani pro sebe a loni musela propustit čtvrtinu zaměstnanců, otřásla se i její pověst – hackeři se nabourali na podzim do jejích serverů a zcizili část zdravotních dat o pacientech.

Takže zatímco pochyby o tom, že práce s genovými terapiemi a úpravy DNA jsou budoucnost medicíny, nejsou, to, že to bude právě Anne Wojcicki a její 23andMe, kdo v oboru sehraje i v dalších letech významnější roli, jisté není ani trochu.