Ať už si lidé o filmu Jan Žižka myslí cokoliv, většinou se shodnou, že Petr Jákl si zaslouží uznání jako producent, jemuž se podařilo zafinancovat a vůbec dát dohromady projekt, který je na české poměry bezprecedentní. Všimli si toho i v Hollywoodu. A Jákl se tak v producentské roli podílí na vzniku hned několika zahraničních snímků. Nedávno tak pracoval na novince s Russellem Crowem či Liamem Hemsworthem.

Film spadající do žánru akčního thrilleru nese název Land of Bad a pojednává o pilotovi dronu amerických vzdušných sil, který pomáhá na misi protiteroristické jednotky Delta Force na Filipínách. Celá akce se ale zvrtne a hrdina s přezdívkou Reaper (Smrťák) bude mít 48 hodin na to, aby nějak korigoval operaci, v níž jde nakonec hlavně o záchranu.

Hlavní roli ztvární oscarový Russell Crowe a známé tváře se objeví také po jeho boku. Patří mezi ně Liam Hemsworth známý z filmů Hunger Games, Luke Hemsworth stojící za postavou šéfa bezpečnosti Stubbse v seriálu Westworld nebo Milo Ventimiglia, jeden z hrdinů televizního hitu Tohle jsme my. Režie snímku se ujal William Eubank, jenž v minulosti pracoval třeba na akčním sci-fi Pod vodou s Kristen Stewart nebo na hororu Paranormal Activity: Next of Kin.

Jákl příležitost pracovat na Land of Bad označuje zčásti tak trochu za další splněný sen, zčásti za zajímavou změnu po Žižkovi. „Už skoro jedenáct let žiju ve středověku, alespoň obrazně řečeno. Teď, když je Jan Žižka v kinech, se i já můžu posunout dál,“ říká. „Russell Crowe pro mě vždy zůstane gladiátorem ze stejnojmenného filmu Ridleyho Scotta. Vždycky jsem s ním chtěl spolupracovat,“ vysvětluje producent a režisér, který ve svém vlastním filmu pracoval mezi jinými s Michaelem Cainem. U novinky nebude příliš zasahovat do kreativních rozhodnutí, ale stále má zásadní roli.

Foto: Bioscop Režisér Petr Jákl při natáčení filmu Jan Žižka

Zatímco režisér má na starosti hlavně uměleckou vizi projektu, producent je v zásadě postava, která dá celou věc dohromady ve všech ostatních směrech. Jeho práce začíná dohledem nad scénářem či najmutím režiséra, pokračuje zajištěním financování a následně staráním se o logistiku a byznysovou stránku natáčení. Zdaleka ale nekončí ani když se kamery zastaví. Producent je totiž zodpovědný za hladký průběh postprodukce, včasné dokončení filmu, efektivní marketing i distribuci. Vzhledem k rozsáhlému výčtu úkolů spolu většinou spolupracuje několik producentů v různých úrovních, od výkonných po dílčí.

Také Jákl na Land of Bad úzce funguje s producentskými kolegy a zatím jde vše dobře. Austrálie, kde se snímek začal natáčet počátkem září, je mu blízká díky závodům v judu, kterých se zde v minulosti zúčastnil. „Navíc jsme začali natáčet o pár dní dřív, než se plánovalo, a padlo to přesně na mé narozeniny. Tak doufám, že v budoucnu budu dostávat víc takových dárků,“ poznamenává Jákl.

Dveře k podobným projektům mu otevřel hlavně právě Jan Žižka. Původně sice mělo jít o film, jehož rozpočet by odpovídal jiným větším dílům z Česka, ale neměl se přibližovat těm velice drahým. Časem ale ambice rostly a s nimi také náklady. Jákl se proto vydal do Spojených států, kde se investory snažil přesvědčit příběhem jen málo známého středoevropského vojevůdce, který nikdy neprohrál bitvu. Podařilo se mu to a Žižka nakonec na vznik dostal skoro půl miliardy korun.

Zdaleka nejdražšímu filmu v českých dějinách se v kinech vzhledem k současné návštěvnosti a zájmu publika o středověká témata daří relativně dobře, z prodeje lístků se ale nezaplatí. K případné ziskovosti tak má před sebou ještě dlouhou cestu prodejů na jiné trhy nebo streamovací služby. Ať ale dopadne jakkoliv, Jákl si jím získal pozornost zajímavých jmen v americkém filmovém průmyslu.

Land of Bad je jen jedním z několika projektů, na nichž se jako producent podílí. Už v první polovině letošního roku pracoval na sci-fi o cestování v čase 57 Seconds s Morganem Freemanem. V blízké době by měl do kin dorazit také thriller Savage Salvation s Robertem De Nirem či Johnem Malkovichem, který Jákl rovněž produkoval. Tento měsíc pak v USA vyjde hororový thriller The Inhabitant inspirovaný příběhem známé vražedkyně Lizzie Borden. A i ten má českou producentskou stopu.