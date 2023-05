Projde bankovní účty a hledá v nich předražené služby. Český Patron GO získal miliony a chystá expanzi

Napojí se na bankovní účet a automaticky identifikuje zbytečně drahé, ale i nebezpečné transakce, jako jsou rychlé půjčky, a svým uživatelům ideálně nabídne levnější řešení. Aplikace Patron GO takovým způsobem už podle svého vyjádření posloužila 150 tisícům uživatelů a prověřila přes třicet milionů transakcí v celkové hodnotě sedmnáct milionů korun. Kromě domácího Česka již rok působí také na Slovensku a nyní díky menší finanční injekci plánuje vstoupit do Polska.

Částku 7,5 milionu korun do Patron GO vkládá polský fond SpeedUp Venture Capital Group. Nejde přitom o prvního investora – prvních 14 milionů před třemi lety do startupu poslal český Lighthouse Ventures, dalších 15 milionů předloni P&J Capital a Ory Weihs, Izraelec žijící v Praze, jenž byl například jedním z prvních investorů startupu Mews. Loni pak přidal 40 milionů fond Zero Gravity Capital.

Podle vyjádření startupu je aktuální kolo menší a pomůže s expanzí do Polska, kde chce začít fungovat během léta. „Víme, že Poláci platí spousty předražených plateb a přeplácí desítky tisíc ročně, stejně jako Češi a Slováci. Proto věříme, že v Polsku bude naše aplikace stejně úspěšná a lidem užitečná jako u nás a na Slovensku,“ říká spoluzakladatel Patron GO Lukáš Vršecký.

Následně má dojít i ke vstupu na další zahraniční trhy. „O dalších zemích jednáme s investory už teď. K dvouletým narozeninám si přejeme dostat investici v řádu set milionů korun, abychom se mohli rozrůst i dále do Evropy. Věříme, že se nám to podaří, jednání s investory vypadají velmi nadějně,“ doplňuje druhý zakladatel startupu Jiří Paták.

Paták před působením v Patron GO založil a osm let vedl srovnávač finančních produktů. Nový startup pak zakládal společně s Vršeckým, jenž vybudoval věrnostní platformu Rondo.cz. Na trh pak po několika letech vývoje vstoupili v roce 2021. Aktuálně má aplikace podle svých tvůrců připojeno nejvíce bank ze všech českých aplikací, které stahují data od uživatelů formou otevřeného bankovnictví.