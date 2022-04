Projde bankovní účty a najde finanční „viry“. Aplikace Patron GO se teď poprvé vydává z Česka

Antivirus, který v rodinném rozpočtu najde finanční viry, upozorní na ně a nabídne levnější nebo kvalitnější alternativu. Takovým způsobem funguje tuzemský startup Patron GO, který nedávno oslavil rok působení na českém trhu a v počtu registrovaných uživatelů překonal hranici 35 tisíc, analyzoval 2,5 milionu transakcí a našel přes 70 tisíc předražených plateb. Nyní získává další investici a poprvé míří za hranice své domoviny.

První kroky přitom povedou na Slovensko, odkud působí i fond Zero Gravity Capital, který do Patron GO vkládá 40 milionů korun. Rozšiřuje tak portfolio současných investorů – prvních 14 milionů přes dvěma lety do startupu poslal český Lighthouse Ventures, dalších 15 milionů pak loni P&J Capital a Izraelec žijící v Praze Ory Weihs, jenž byl například jedním z prvních investorů ve startupu Mews.

Za Patron GO stojí podnikatelské duo Jiří Paták, který založil o osm let vedl srovnávač finančních produktů ChytrýHonza.cz, a Lukáš Vršecký, jenž vybudoval věrnostní platformu Rondo.cz. O novém startupu dali vědět před dvěma lety s první investicí, když ještě neměli dokončenou aplikaci ani vymyšlený její název. V loňském dubnu ji následně spustili na českém trhu. Jakých finančních výsledků firma dosáhla, ale nekomentuje.

„Nejúspěšnější podniky často zakládají zkušení manažeři s dlouholetou praxí. Předchozí zkušenosti Jiřího Patáka s Lukášem Vršeckým jsou zárukou vysokého potenciálu projektu. Patron GO je aplikace určující nový směr finančních služeb, který má velkou budoucnost. A my rozhodně chceme takový projekt aktivně podpořit,“ dodává Vít Hanuš, partner fondu Zero Gravity Capital.

Foto: Patron/CzechCrunch Mobilní aplikace Patron GO

Finanční antivirus, jak Paták s Vršeckým svůj startup nazývají, funguje na principu pasivního náhledu na bankovní účet. Algoritmy prohlédnou všechny transakce a identifikují předražené i nebezpečné transakce (jako třeba rychlé půjčky) s cílem hlídat finanční zdraví uživatelů komplexně. Identifikované platby pak označí.

Pokud má uživatel zájem, může tyto „viry“ odstranit, na což u jednodušších služeb stačí pár kliknutí. V případě složitějších záležitostí, například pojištění, dojde ke spojení se specialistou přímo v aplikaci. Ten musí nabídnout srovnatelnou, ale levnější nebo výhodnější službu, než je ta stávající.

Patron GO přitom není placen z provizí, ale z platby specialisty za přístup ke klientům – chce tak zaručit, že specialisté jsou opravdu nezávislí a pracují s více partnery na trhu. Na slovenské verzi aplikace se pracuje několik měsíců a oficiální start je plánován na červen letošního roku.

„Patron GO nabízí úplně novou úroveň správy financí. Staví na hluboké znalosti trhu i byznysových dat a na pokročilém transakčním mapování. Vše probíhá jednoduše a na jednom místě přímo v mobilu. Z českého trhu máme reálné zkušenosti. Víme, co je pro uživatele nejužitečnější a na co se nejčastěji zaměřují. Aplikace je tak perfektně funkčně připravena pro rozšíření po celé Evropě,“ komentuje Lukáš Vršecký.

„Slovensko se samozřejmě nabízí jako první volba pro začátek expanze do Evropy. Finanční transakce, nástroje a modely chování českých i slovenských uživatelů jsou velmi podobné. Můžeme tak určitě stavět na dosavadních zkušenostech z českého trhu,“ dodává Jiří Paták.