Zlatavý mok z kanálu. V Singapuru šetří vodu a vaří pivo ze splašků, chutná i po medu

Je to řemeslné pivo, po kterém v puse zůstane chuť něčeho pečeného a medového. Na tom by ještě nebylo nic zvláštního. NewBrew, pivo uvedené na trh v Singapuru, je vyrobené z odpadní vody. Někteří ho nazývají nejzelenějším pivem na světě, protože nespotřebovává čím dál víc nedostatkovou pitnou vodu. Další ho označují jako pivo z moči.

Za novým nápojem stojí dohromady vládní vodohospodářský úřad, která má vcelku trefnou zkratku PUB, tedy tři písmena, jež v angličtině znamenají hospoda, a také singapurský minipivovar Brewerkz. Pivo vyrábí z německého ječmene, norských kvasnic a takzvané NeWater – recyklované odpadní vody.

NeWater v názvu spojuje new water, tedy novou vodu – byť v češtině se může leckomu do mysli vkrádat spíš nevoda. Nová voda se několikrát filtruje a dezinfikuje se UV zářením. Následně musí projít velmi přísnými testy, kterými projde jen skutečně ultračistá voda. Ta se pak přidává do nádrží a odtud proudí do domácích kohoutků. Místní vodárna vyrábí takovou vodu už několik let.

Důvod je jednoduchý. Ostrovní stát, velký rozlohou asi jako jeden a půl Prahy, má nedostatek pitné vody. Až polovinu musí dovážet z Malajsie, případně pochytat vodu dešťovou. Druhou polovinu tvoří odsolená mořská voda a právě NeWater.

Druhý aspekt je zelený, a to vzhledem k neustálému úbytku pitné vody na planetě. Pivo totiž tvoří až devadesát procent vody, v případě NewBrew je to dokonce 95 procent Na jeho výrobu přitom není potřeba ani kapka přirozeně pitné vody. Není proto divu, že světlé pivo typu ale bylo v Singapuru uvedeno na trh spolu s Mezinárodním týdnem vody na konci dubna. „Je důležité získat si podporu veřejnosti. Musí pochopit, že jde o čistou vodu, a to i přesto, že je původně z kanalizace,“ uvedl pro BBC Ryan Yuen z vodohospodářského úřadu.

Plechovka recyklovaného piva se prodává v přepočtu zhruba za 75 korun a k dostání je v balení po třech, přičemž každá má jiný obrázek. Vždy ale symbolizuje nějakou singapurskou vodní plochu. I to má odkazovat na potřebu šetřit s vodními zdroji. Nejde přitom o první pivo vyrobené z recyklované vody. V americkém San Diegu už takové vyrobili dokonce v roce 2017. Šlo o společnost Stone Brewing, která uvedla Stone Full Circle Pale Ale.

Jiné firmy se skrze alkoholické nápoje snažily upozornit nikoli na problémy s pitnou vodou, ale na plýtvání s jídlem. Společnost Crust Group za tímto účelem uvedla na trh několik piv, která byla vyrobená mimo jiné ze zbytků chleba a dalšího jídla nesnězeného v restauracích a hotelech. A konečně restaurace Super Loco Group přišla při příležitosti Dne Země s koktejlem vyrobeným z odřezků tropického ovoce a tequily. Nápoj dostal název Zero to Hero – Z nuly hrdinou.