Zlepšení péče o duševní zdraví nepotřebuje jen Česko. Online psychoterapie Hedepy míří dál do Evropy

V době, kdy Česko zmítaly nejkritičtější pandemické měsíce, přišli zakladatelé marketingového studia Brain One (dnes YYY Agency) s novou službou pro online psychoterapie. Pojmenovali ji Hedepy a lidem ukázali poměrně neotřelý způsob, jak řešit psychické potíže bez strachu z fyzického střetnutí s terapeutem – vše totiž probíhá přes videohovor. Po úspěšném více než roce s ní teď míří do dalších zemí Evropy a chystají se i na nové investiční kolo.

Portál pro online psychoterapie Hedepy, kterému od letošního června naplno šéfuje Lukáš Krčil (mimo jiné šéf skupiny agentur YYY Family), vstupuje do Polska, Itálie, Rumunska a rozšiřuje pole působnosti také na Slovensku, kam zamířil již v červnu. „Není to ale jen Česko, kde je prostor pro inovaci v péči o duševní zdraví. Napříč Evropou jsou desítky milionů lidí, kteří trpí nějakou duševní nepohodou,“ uvádí Krčil.

Zatímco rozšíření na Slovensko a do Polska dává smysl z geografické blízkosti a kulturních podobností, na rumunském trhu vidí Hedepy velkou příležitost pro nastavení standardů online psychoterapie a umožnění lidem z meziměstských oblastí, aby mohli o pomoc zažádat. „Rumunsko je trh, kde je o psychoterapii obecně menší znalost a má menší důvěru než například v Česku. Není tam ani taková konkurence,“ popisuje Krčil.

A byť se teprve expanze v plné míře rozbíhá, Hedepy věří, že především do Polska, Rumunska a Itálie vstoupí ve stejném tempu, s jakým vstoupila do Česka. Očekává, že v každém z těchto států dosáhne desetitisíců virtuálních sezení s psychoterapeuty, k čemuž by ostatně mohlo pomoci i rozšíření služeb, které nabízí. Nově totiž zahrnuje i typy sezení zaměřené na páry, rodiny a náctileté.

„Za poslední rok jsme zaznamenali velkou poptávku po párové terapii i terapii pro mladistvé. Partnerské vztahy a teenageři totiž zaznamenali nejrychlejší nárůst problémů spojených s mentálním zdraví, k čemuž dozajista přispěla také covidová pandemie,“ zmiňuje Krčil pro CzechCrunch a dodává, že hlavní rozdíl mezi „klasickým“ sezením a tím určeným pro náctileté spočívá hlavně ve vedení terapie.

Pro mnohé mladistvé může být i výhodou, že na Hedepy budou moci chodit od třinácti let i sami bez doprovodu jednoho z rodičů, což je podle Krčilových slov často velkou motivací. „Samozřejmě se ale najde řada rodin, které chtějí být u sezení se svým dítětem a podporovat ho. Někdy ale naopak dítě chce být samo, což nově na Hedepy bude moci,“ komentuje Krčil jednu z novinek.

Na Hedepy si můžete vybírat vlastního psychoterapeuta Foto: CzechCrunch

Na českém a slovenském trhu Hedepy od začátku letošního roku dohromady zprostředkovalo již více deset tisíc sezení a vidí, že lidé mají o online psychoterapeutická sezení s odborníky prostřednictvím videohovoru z pohodlí domova zájem. Své snahy bude chtít podpořit i dalším investičním kolem, ve kterém má v plánu získat desítky milionů korun. Ty by pak posloužily na rozšíření i vylepšení produktu.

Poslední kolo uzavřelo Hedepy letos v červnu, v rámci kterého se službě podařilo získat osm milionů korun, na nichž se mimo jiné podílel i Martin Rozhoň, zakladatel skupiny Vivantis. „Hedepy pomáhá tisícům lidem, proto má celý tým mou plnou podporu při expanzi a rozšiřování péče o duševní zdraví do zahraničí,“ zmiňuje Rozhoň, který je jeho hlavním investorem.