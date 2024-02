Zlín pořídí systém za 200 milionů. Pohlídá přestupky řidičů, bezpečnost chodců a odvede ze zácpy

Uložit 0

Zlín by chtěl být městem, kde lidé nestojí v dopravních zácpách a chodci se cítí bezpečně. Za přání nyní zaplatí 200 milionů korun, splnit by se mělo na konci roku 2026. Zajistit to má technologie, která umožňuje, aby auta komunikovavala mezi sebou i s vybranými křižovatkami.

Krajské město se rozhodlo, že na své silnice a přechody umístí inteligentní telematický systém, jehož součástí je speciální komunikační technologie C2X. Zatímco od letošního roku jí jsou povinně vybavena všechna nově vyrobená auta, ve Zlíně by ji mělo mít na 45 křižovatek.

Od novinky si město slibuje hned několik benefitů. Jednak bude hlídat plynulý provoz. I když na jedné straně města vyjedete bez překážek, díky propojení vám přijde upozornění, že na opačné straně města je zácpa, a pokud v ní nechcete stát, je potřeba snížit rychlost. Druhým plusem je možnost zvýhodnit městskou hromadnou dopravu.

Pokud pojede trolejbus, který by jen o fous nestihl zelenou a musel na křižovatce stát, chytrý systém kvůli němu zelenou prodlouží, a trolejbus tak projede. Tím by se měly zrychlit spoje hromadné dopravy. Do třetice pak auta dostanou hlášku, že se blíží sanitka nebo hasiči a řidiči budou moci udělat místo ještě před tím, než uslyší houkání.

Foto: Zlín.eu Více bezpečno by mělo být i pro chodce

Systém by měl zároveň upozornit na chodce, cyklisty nebo dokonce náledí. Bezpečněji by se ale na křižovatkách vybavených novou technologií měli cítit právě i chodci. Ti by na přechodech měli vidět odpočítávání, kdy bude zelená končit, čímž získají čas zvážit, zda ještě stihnou přecházet. Dalším benefitem je i to, že červená nebo zelená už by neměly být vidět jen na semaforu, ale čára v příslušné barvě se bude promítat i na přechod. Toho by si měli všimnout například i ti, kdo koukají do mobilu.

Zároveň bude technologie hlídat, aby byl provoz ve městě podle pravidel. „Systém bude dokonalou pastí pro nezodpovědné řidiče, jelikož bude umět rozpoznat a současně předat informaci o nejčastějších přestupcích, které trápí město Zlín, a to hlídání zastavení v křižovatce, průjezd na červenou, otáčení vozidel v křižovatce a ohrožení chodců na přechodech. Způsob a rozsah kontroly se přitom budou dál konzultovat s městskou i státní policií,“ uvedl radní pro dopravu Václav Kovář.

Inteligentní systém bude fungovat díky dopravnímu a informačnímu dispečinku ve vlastnictví města. Ten bude napojený na všechny ostatní dispečinky ve městě a budou se zde v aktuálním čase zpracovávat všechna data o dopravě ve Zlíně. Na základě nich pak bude přicházet s operativním řešením dopravních situací.

S dispečinkem město pořídí také nové semafory, datové sítě, senzory a další moderní technologie, které pomáhají s řízením dopravy v reálném čase. Zároveň budou systémem vybaveny také vozy hromadné dopravy a záchranáři. To vše by se mělo začít realizovat v polovině roku 2025 do konce roku 2026.