Změny na pražském hotelovém trhu. Legendární International přebírá od nadnárodní sítě český podnikatel

Družba, Holiday Inn nebo Crowne Plaza. To jsou názvy, pod kterými byla v minulosti známá dejvická dominanta, nynější Hotel International. Typický představitel socialistického realismu byl od roku 2015 součástí portfolia hotelového řetězce Mozart Hotel Group. Nyní došlo ke změně poměrů a objekt převzala síť hoteliéra Jaroslava Svobody Czech Inn Hotels. Architektonickou ikonu nyní čeká nákladná rekonstrukce.

Trojkřídlé budově nelze upřít jejího socialistického ducha. Vyrostla v padesátých letech pod vedením architekta Františka Jeřábka a nápadně se podobá Lomonosovově univerzitě v Moskvě nebo Paláci vědy a kultury ve Varšavě. Hotelu se přezdívalo Stalinův dort a ve své době byl největším hotelem v tehdejším Československu.

Z velké dálky byla vidět rudá pěticípá hvězda umístěná na vrcholu stavby a nad hlavním vchodem návštěvníka upoutaly reliéfy s výjevy, které byly v době komunistického režimu ve velké oblibě – prvomájový průvod s kyticemi šeříku, vítání sovětských vojáků Pražany v květnu 1945 a vítání sovětských hostů. Reliéfy zůstaly, hvězda také, ale pozbyla rudé barvy.

V roce 2000 byl hotel zařazen na seznam kulturních památek. Do roku 2014 byl součástí sítě InterContinental Hotels Group, poté ho měla rok na starosti síť Gerstner Imperial Hotels & Residences a posledních osm let byl součástí nadnárodního hotelového řetězce Mozart Hotel Group. Ten vlastní devět nemovitostí v Praze, Vídni, Římě, Budapešti, Badenu a také na pobřeží Černého moře v ukrajinské Oděse.

Foto: Czech Inn Hotels Hotel vznikl mezi roky 1952 a 1956

Nyní provozování čtyřhvězdy přebrala síť Czech Inn Hotels. „Je to klasický grandhotel, jeden z mála v Česku. Býval to symbol luxusu a pod námi zase bude. S rekonstrukcí začínáme ihned,“ říká Jaroslav Svoboda, zakladatel a majitel největší české hotelové sítě. Podle jeho slov se v první etapě do rekonstrukce investuje přibližně 100 milionů korun.

„Jedná se o kulturní památku a k jako takové k ní Czech Inn bude s úctou přistupovat. Půjde o rekonstrukce pokojů, které musí splňovat vysoký a moderní standard, a také o navrácení interiérů do původního lesku a stavu, dojde k likvidaci různých ‚provozních vylepšení‘,“ dodává Svoboda.

Ani jedna ze stran nezveřejnila detaily transakce. Jen to, že jde o dlouhodobé převzetí hotelu v horizontu desítek let. Od Hotelu International společnost Czech Inn Hotels očekává rozšíření služeb především pro své byznysové klienty a Čechy, na které se zaměřuje. Hotel nyní čítá 278 pokojů, 14 konferenčních prostor o celkové kapacitě 1 200 osob, jakož i prostory pro soukromé společenské akce. Součástí hotelu jsou i restaurace, bary nebo fitness.

„Ekonomické krize různého druhu pro nás byly vždy příležitostí. Za finanční krize 2008 jsme se dostali z hor do Prahy, covid nás oslabil méně než ostatní, protože jsme maximum hotelů nechávali otevřených, investovali jsme a redukovali náklady. Díky tomu jsme měli zkraje roku 2022 obrovský náskok. I tuto energetickou a inflační krizi hodláme naplno využít, a to znamená nakupovat,“ doplňuje Svoboda.

Obratem, že se Czech Inn Hotels během finanční krize 2008 dostali z hor do Prahy, naráží Svoboda na své začátky v hotelovém byznysu. V roce 2003 totiž začínal s pronájmem malého hotelu v Harrachově. Loni se jeho síti dařilo držet 80procentní obsazenost hotelů a v případě dosahované ceny za pokoj se značka dostala asi 25 procent nad konkurenci. I díky dobrým výsledkům je podle Svobody v plánu investice do dalšího ikonického hotelu, tentokrát mimo Prahu.