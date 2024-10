Značka Ondřej Koběrský letos utrží přes 50 milionů. Opouštím Patreon, říká známý youtuber a investor

Uložit 0

Pravověrní burziáni se mu sice někdy posmívají, jenže jeho úspěch je nepopiratelný – Ondřej Koběrský dokázal kolem svého jména vybudovat svébytný byznysový brand, který ročně inkasuje už střední desítky milionů korun. A patří tak k nejúspěšnějším českým influencerům vůbec, aniž by musel mít statisíce sledujících. „Mým cílem je mít raději méně předplatitelů za vyšší cenu než mnoho za nízkou částku,“ říká v rozhovoru ze série Money Makers.

Když Koběrského, který letos v červnu oslavil 31. narozeniny, zařadil časopis Forbes o prázdninách do žebříčku nejvýdělečnějších influencerů, u jeho jména svítil roční příjem 22 milionů korun. Jenže byznysový ekosystém, který kolem brandu Ondřej Koběrský postupně vybudoval, tento rok vyinkasuje mnohem víc: „Očekávám tržby skupiny včetně Monery kolem 55 až 60 milionů korun.“

Monery, což je aplikace, která předplatitelům monitoruje výkonnost jejich portfolia napříč různými investičními službami, je prvním příkladem toho, kam se Koběrský posouvá – víc by chtěl investovat přímo do firem, jejichž produkty a služby by potom jako prověřené nabízel i svým sledujícím. To má být i jeden z cílů chystaného fondu, jehož start ohlašoval už před více než rokem. A u kterého nyní přiznává, že se unáhlil a nedomyslel, jak časově náročné založení fondu může být. „Ale stále ho máme v plánu,“ dodává v rozhovoru pro CzechCrunch.

Ondřej Koběrský bude také jedním z vystupujících na konferenci Money Maker, kterou CzechCrunch pořádá ve středu 6. a ve čtvrtek 7. listopadu – panelová debata s ním na pódiu proběhne první den, tedy 6. listopadu odpoledne. Lístky na akci jsou ještě k dispozici a dají se koupit na oficiálních stránkách eventu.

Před rokem a půl jsme si povídali, jak jste unavený z klasického investičního influencingu a že se chcete posunout více ke správě peněz a třeba i k založení fondu. Vyvinulo se to nějak?

V určitém bodě jsem si uvědomil, že na založení fondu nemám dost času. Zpočátku jsem to komunikoval jako hotovou věc, ale nebylo to promyšlené. Nakonec se objevily důležitější příležitosti – hlavně práce s klienty, mentoring a další aktivity, kde jsem viděl větší přidanou hodnotu. Fond je ale stále v plánu. Jak roste moje značka, přibývá zájemců o správu aktiv, takže je téměř jisté, že fond vznikne. Pracujeme na tom s kolegou a reálně ho založíme buď příští rok, nebo ten následující. Plánujeme do něj vložit nižší jednotky milionů korun jen na založení a desítky milionů z vlastního kapitálu na rozjezd. Každopádně jsem se v poslední době více zaměřil na budování značky a rozvoj komunity na Patreonu. A to se vyplatilo – za poslední rok a půl jsem zdvojnásobil své tržby.

Jak si tedy aktuálně na Patreonu stojíte? Dost jste tam zdražoval…

Počet předplatitelů k 17. říjnu je 6400, což znamená nárůst o 22 % od začátku roku. Mým cílem je mít raději méně předplatitelů za vyšší cenu než mnoho za nízkou částku. Tito lidé mě totiž nevnímají jen jako podcastera, ale jako někoho, kdo jim poskytuje relevantní rady ohledně peněz. Kdybych měl 15 tisíc předplatitelů za pět eur, neměl bych na nic jiného čas než odpovídat na jejich dotazy. Moje služba je komplexní, zahrnuje nejen videa, ale také kurzy a rozhovory s odborníky o financích a investicích. Obsah neustále rozšiřuju – například nově o kryptoměny či opce. Proto také pravidelně zvyšuju cenu, a to zhruba dvakrát ročně, vždy o 15 až 20 procent. Momentálně plánuji nabrat dalších tisíc předplatitelů za současnou cenu, po které opět zdražím.

Zároveň jste přidal do svého portfolia i službu Monery.

Spolupráce s kluky z IT firmy Atreo vznikla jednoduše – oslovili mě, protože viděli úspěšné projekty v zahraničí a v Česku nic podobného na správu investic neexistuje. Chceme vytvořit nástroj na správu investic i osobních financí, protože brokeři ani investiční fondy neposkytují dostatečný přehled. Naše aplikace Monery se stala nejpoužívanější investiční trackovací aplikací v zemi a už po prvním roce pokrývá své náklady, což je u tohoto typu softwaru neobvyklé. Aplikace nabízí přidanou hodnotu zejména proto, že mnoho lidí vůbec netuší, jak na tom jejich portfolia jsou, jak jsou diverzifikovaná nebo jaká je rizikovost jejich investic. Monery toto vše řeší za přijatelnou cenu a lidem dává přehled o jejich financích.

Aktuálně máme přes 1200 aktivních předplatitelů a naše tržby pokrývají provozní náklady. Primárně se zaměřujeme na investory – aplikace nabízí upozornění na ceny, výpočty vnitřní hodnoty, komplexní přehled portfolia včetně ETF, akcií a kryptoměn. Sledujeme výnosnost, vývoj portfolia v čase a počítáme očekávané dividendy. Aplikaci vlastním napůl se společností Atreo.

Foto: archiv Ondřeje Koběrského Známý investiční youtuber Ondřej Koběrský

A další plány s Monery jsou jaké?

Předně je to expanze do Evropy. Během dvou let plánujeme vstup na polský a německý trh. Proto jednáme se třemi venture kapitálovými fondy o strategickém partnerství. Hledáme nejen kapitál, ale především zkušenosti se škálováním aplikací v evropském měřítku. Druhou prioritou je rozšíření funkcí – chceme se posunout od čistě investiční aplikace ke komplexní správě osobních financí, včetně sledování výdajů, zůstatků na účtech a gamifikačních prvků.

Jak vlastně přemýšlíte o značce Ondřej Koběrský? Vy ji přece budujete jako svébytný brand a stává se z ní i docela výkonná firma.

Mou dlouhodobou vizí je stát se významnou autoritou na českém finančním trhu, podobně jako funguje Dave Ramsey v USA. Nechci se omezovat pouze na investice, ale poskytovat komplexní vzdělávání o správě osobních financí včetně témat jako hypotéky a obecné zacházení s penězi. Vidím v tom velkou příležitost, protože tyto základní finanční znalosti většině lidí v Česku chybí.

Co se týče růstu mé značky, za poslední čtyři roky se tržby každý rok zvýšily 2,5násobně. Tento rok očekávám tržby skupiny včetně Monery kolem 55 až 60 milionů korun, což je zhruba stoprocentní nárůst oproti předchozímu roku. A samozřejmě je to pěkně ziskové.

Můžete trochu detailněji popsat, jak vypadá vaše struktura příjmů a kolik z toho připadá na profil na Patreonu?

V příštích dvou měsících plánujeme přesun z Patreonu na novou platformu Tivio. Nicméně aktuální struktura příjmů se dělí následovně: 50 % tvoří investiční komunita (nyní na Patreonu), 20 % jsou osobní konzultace a roční mentoringy na bázi one-to-one poradenství, 10 % je spolupráce s partnery, například s XTB, a 20 % představují ostatní zdroje, což je Monery, YouTube nebo reklamy.

Kdybych se ale ještě vrátil k budoucímu rozvoji ekosystému značky Ondřej Koběrský, tak kromě Monery a plánovaného fondu aktuálně jednám o vstupu do další firmy. Detaily zatím nemohu sdílet, jednání stále probíhají. Ale dlouhodobou strategií je vstupovat do firem, kde mohu zhodnocovat peníze klientů a přinést přidanou hodnotu svými zkušenostmi. Mým cílem je propagovat především projekty, ve kterých mám majetkový podíl a mohu se osobně zaručit za kvalitu jejich služeb. Vzhledem k současné pozici nejznámějšího finančního influencera na českých sociálních sítích se snažím vyjednávat právě o majetkových podílech v projektech, kde vidím potenciál.

Asi už jste to několikrát říkal, ale přece jen – jak jste se k investování dostal?

K investování jsem se dostal snadno, měl jsem štěstí na dobrý start – moji rodiče jsou finančně gramotní a otec aktivně investoval na pražské burze. Přesto jsem i já udělal typickou začátečnickou chybu: tři roky jsem odkládal začátek vlastního investování. Byla to paradoxní situace, protože založení účtu u brokera a první investice zabere jen asi 30 minut, přesto jsem to odkládal až do svých 21 let, i když jsem mohl začít už v 18.

Od otce jsem získal základní představu o investičních platformách a fungování burzy, ale vlastní cestu jsem si musel najít sám. Zatímco otec se zaměřoval na české akcie jako ČEZ a banky, já jsem se orientoval na americký trh. Zajímaly mě společnosti jako Apple a Coca-Cola, o kterých jsem četl v souvislosti s Warrenem Buffettem. První tři roky byly hodně o hledání vlastní cesty a učení se z chyb. Teprve čtvrtý rok jsem našel svůj investiční koncept a strategii. Nyní, po deseti letech aktivního investování, můžu říct, že jsem úspěšným investorem.

Co byla vaše první a co poslední investice?

Má poslední investice směřovala do LVMH, evropského giganta v oblasti luxusního zboží pod vedením Bernarda Arnaulta. Co se týče prvních investic, začínal jsem na české burze s CETINem, který později PPF stáhla z burzy, a s ČEZem. Třetí investice už mířila na americký trh. Poslední dva roky jsou pro mě na burze velmi úspěšné – mé celkové portfolio je od začátku roku v plusu asi 22 %. Současná hodnota portfolia dosahuje 50 milionů korun, což vyžaduje komplexnější správu než v počátcích, kdy jsem operoval se statisíci nebo jednotkami milionů. Portfolio je nyní diverzifikované napříč různými třídami aktiv: významnou část, asi 15 %, tvoří americké státní dluhopisy, pak tam je výrazná akciová složka a v portfoliu mám i kryptoměny.

Řekl byste, že vám do investování dala něco škola?

Studoval jsem práva a směřoval k advokacii, ale co se týče investování, škola mi mnoho nedala. Myslím, že žádná škola neposkytne skutečný základ pro správu peněz a investice. Finanční gramotnost by měla být součástí základního vzdělání, ale často chybí. Co mi škola dala, je disciplína a schopnost učit se, ale pro věci, které dělám dnes, byl její přínos omezený.

$PLTR byl přidán do indexu S&P 500. Velký den pro investory. Dlouhá cesta za námi ještě delší před námi, držím už 3 roky. Jak opakuji celou dobu, tahle firma ještě hodně překvapí. Jsem rád, že jsem mohl před lety nakupovat. pic.twitter.com/EX4qxYWBKy — Ondřej Koběrský (@kobeon_) September 7, 2024

A co sport? Ten se vám pro investování hodí?

Určitě. Co se týče zdraví, to hraje v investování nepřímou roli. Pro mě je fyzická kondice důležitá kvůli energii, pro mentální výkon a celkovou pohodu. Pravidelně cvičím už přes 11 let a snažím se udržovat zdravý životní styl, což mi pomáhá i v práci. Disciplína, kterou získávám ze cvičení, se promítá i do mé práce – ať už jde o tvorbu obsahu, studium, nebo řízení podnikání. Sport mě učí pravidelnosti a vytrvalosti, což jsou vlastnosti klíčové i pro úspěch v podnikání.

Máte nějakou speciální rutinu?

Mám fitness rutinu, do fitka chodím třikrát až čtyřikrát týdně, ale čas cvičení přizpůsobuji pracovnímu rozvrhu. Když mám volno mezi schůzkami, jdu do fitka, a pokud mám náročný den, cvičím večer. Zaměřuji se na silový trénink a střídám cvičení celého těla a jednotlivých partií. Nemám ale žádné speciální rituály. Ani ráno. Nepotřebuji dlouhé přípravy na práci – ráno mám jednoduché, rychlá hygiena, snídaně, a do půl hodiny pracuji.