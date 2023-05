Lidé mi svěřují miliony, chystám akciový fond, nakoupím i byty, říká nejúspěšnější investiční youtuber

Na YouTubu, Instagramu, TikToku či Twitteru sledují Ondřeje Koběrského desítky tisíc lidí. Provází je světem investic a na platformě Patreon si ho předplácí více než pět tisíc z nich. V devětadvaceti letech tak patří k nejúspěšnějším českým tvůrcům obsahu, jen letos cílí na příjmy nad hranicí 13 milionů korun. „Rozjíždíme také akciový fond a chystáme se na nákupy nemovitostí,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch.

Vystudoval práva a paragrafy ho skutečně pár let živily, vedle toho si ale neustále hrál s vlastním akciovým portfoliem. „Je to pořád moje hobby a moje vášeň, teď za ni ještě dostávám zaplaceno,“ usmívá se. Na podzim 2020 o svých investicích začal natáčet na YouTube videa, která se rychle chytla a strmě jim stoupala sledovanost: „V únoru 2021 jsem proto začal na Patreonu nabírat předplatitele.“

Po pár měsících dokonce odložil právničinu a plně se věnoval jen vytváření investičního obsahu, dnes se pyšní tím, že vede největší patreonskou komunitu v Česku – aktuálně čítá 5 200 předplatitelů. Ti Koběrského, který koncem června oslaví teprve třicáté narozeniny, berou jako svého průvodce finančním světem. Ale čím dál víc i jako on-line (a vlastně i nonstop) rádce. A na něm je patrné, že hledá cesty, jak se z této pozice posunout dál.

Láká ho správa majetku a investice, v nichž bude mít pod palcem ne jednotky, ale desítky či dokonce stovky milionů korun. Věří si, že na to má. V rozhovoru pro CzechCrunch popisuje, že chystá akciový fond a také speciální firmu, která bude zhodnocovat prostředky jeho předplatitelů a fanoušků skrze nákupy nemovitostí. Poodhaluje také to, kolik ročně utrží peněz i jak vlastně o značce Ondřej Koběrský přemýšlí.

Máte největší předplatitelskou bázi na Patreonu, aspoň z českých tvůrců. Je tam přes pět tisíc lidí. Nabral jste je čistě jen organicky?

Jen organicky. Obecně nad sociálními sítěmi přemýšlím jako nad sněhovou koulí a když člověk chce budovat něco velkého, chce budovat svůj brand, své jméno, opravdu to trvá. Snažím se zlepšovat ve storytellingu, aby lidé u mých videí vydrželi co nejdéle. Každý detail, každé procento hraje roli. Mám grafika, mám dva editory, ladíme hudbu, střih, prostředí. Máme nové studio, učím se dělat krátké formáty. A to všechno dohromady znamená, že věci, které vytvářím, rezonují a líbí se čím dál víc lidem.

Je pro vás Patreon a předplatitelé hlavní zdroj příjmů?

Patreon je určitě největší zdroj příjmů, nějakých 60 procent. Zbytek připadá na spolupráce na Youtube, na Instagramu. Dělám i nějaké konzultace, i když je moc nepropaguju, protože se mi z pohledu efektivnosti tolik nevyplatí. Ale je o ně čím dál větší zájem. Lidé a firmy po mně chtějí pomoct s budováním komunit a jak monetizovat svůj brand. Třeba investoři do nemovitostí se na mě čím dál víc obrací.

Jak vlastně o značce Ondřej Koběrský přemýšlíte? Co to je?

Když to zjednoduším, snažím se lidem předat základy finanční gramotnosti a naučit je dívat se na věci jako investor, a ne jako konzument. Nejsem pro velmi pokročilé investory, to vůbec ne, cílím na začátečníky a středně pokročilé. Chci jim ukázat, jaké možnosti mají a jak třeba i nenaletět různým podvodníkům nebo nekývnout na různé pofidérní nabídky na finančních trzích. Primárně jsem se vždy soustředil na akcie, ale přidal jsem krypto a teď se začínám věnovat i nemovitostem. Pomůžu lidem zorientovat se, rozkoukat se.

Ondřej Koběrský

Chcete být takový investiční one-stop-shop, ne?

Je to tak. Začínal jsem s dlouhodobým investováním do akcií, ale po dvou letech jsem zjistil, že kapacita diváků a předplatitelů je více méně naplněná, nebylo kam dál to tlačit. Proto jsem přidal třeba obsah o nemovitostech. Společnost XTB mi teď poskytne prověřeného experta na trading, abychom mohli vyrobit šestidílnou sérii o tradingu, protože je o to velký zájem. Takže ano, z mého Patreonu se stává takový one-time stop pro ty, které zajímá investování.

Jak se předplatitelé posouvají, musíte i vy s nimi. Ostatně někteří z těch, kteří vás předplácí delší dobu, i na Twitteru poznamenávají, že už by potřebovali pokročilejší obsah.

Přesně. A je to legitimní, že někdo, kdo je se mnou dva roky, chce něco dalšího, protože za tu dobu se o investování dozvěděl všechno podstatné, zná 80 procent. A těch zbývajících dvacet procent bude studovat celý život, protože investování je nekončící proces. Zároveň je ale těžké najít balanc, protože jsem zkoušel točit videa vysloveně pro zkušené investory, jenže to nikoho moc nezajímalo, naprostá většina lidí chce základy, kvůli tomu ke mně jdou. Netvořím videa, která zajímají mě. Tvořím obsah, který zajímá většinu mých diváků a předplatitelů. Nicméně právě kvůli pokročilým jsem začal dělat trading nebo nemovitosti a v budoucnu pro ně plánuju i pokročilejší obsah. Ovšem musím v obsahu odrážet to, po čem je největší poptávka, a vždy to tak bude.

Zkrátka jak dospívá vaše publikum, musíte růst s ním.

Ano a tak stavím i celý Patreon. Od prvních videí, kde se dozvíte, jak si vybrat brokera, až po stanovování vnitřní hodnoty firem a čtení finančních výkazů. Chci, aby to byl nikdy nekončící kurz. Občas se mě lidé ptají, jestli nechci zkusit angličtinu, abych mohl oslovit jiný než český a slovenský trh. Ty jsou ale pořád relativně nepolíbené a mnohem radši budu mít monopol tady, než bych byl malá ryba v zahraničí. Počet lidí, kteří se zajímají a budou zajímat o investování, poroste a já chci být jedním z hlavních jmen, které bude v Česku v tomto směru rezonovat.

Je tu řada lidí, i těch docela bohatých, kteří mi věří a žádají mě, jestli bych jim nespravoval část peněz. Beru to jako přirozený vývoj.

Jaké má vaše značka tržby?

Pro letošní rok počítám s obratem přes 13 milionů korun, což ale nezahrnuje zisky z investic.

A kam míříte?

To se hůř odhaduje, nechávám tomu částečně volný průběh. Aktuálně ale chystám vlastní akciový fond. Je tu řada lidí, i těch docela bohatých, kteří mi věří a žádají mě, jestli bych jim nespravoval část peněz. Beru to jako přirozený vývoj, postupně chci ustupovat z mediální scény, v dalších pěti až deseti letech chci být méně známý u široké veřejnosti a naopak víc známý mezi bohatými lidmi.

YouTube byste opustil?

To ne, spíš nebude tak důležitý. Vzdělávání se budu pořád věnovat, ostatně mediální známost se bude vždy hodit, jen to nebude primární cíl ani ambice. Tím bude něco jako wealth management. A upřímně budu radši, když nebudu tolik na očích, jsem totiž svým založením introvert a nechci rozdávat na potkání autogramy.

Hodně jste v posledních týdnech zdražil, už to mi přijde jako snaha trochu se skrýt.

Vysvětlení je prosté – příliš velká poptávka. Letos mně obrovsky narostl počet lidí, už jsem to nestíhal administrovat. Za duben ke mně přišlo 960 lidí po 400 korunách za měsíc. Jenže komunita z Patreonu je opravdu živá, lidé mají spoustu otázek, píšou mi a já se jim snažím odpovídat. Bohužel to v mnoha případech došlo tak daleko, že když se jim objeví nějaký finanční problém, jdou za mnou. Mám 5 300 předplatitelů, takže se ráno probudím a v mailu mám 50 dotazů. Odpovědět jim mi zabere několik hodin denně, ale já nemůžu být jejich on-line podpora a řešit, kde bude cena Netflixu druhý den. Proto jsem zdražil, abych přísun nových předplatitelů trochu omezil. Nejdřív jsem zdražil na dvojnásobek a teď jsem znovu zdražil ještě víc, základní předplatné nyní stojí přes 800 korun měsíčně bez DPH. Roli hraje i to, že po dvou a půl letech je na mém Patreonu celý kurz investování, který už má celkem solidní hodnotu.

Ondřej Koběrský

Že byste ho prodával jako balíček, jste neuvažoval?

Kdybych to prodával jednorázově, má to cenu aspoň deset tisíc korun. Je to něco, o čem přemýšlím. Akorát nemám čas, abych to mohl připravit. Víc pozornosti budu nyní věnovat fondu a investicím do nemovitostí. Mám na ně eseróčko a už se nám podařilo vybrat nižší desítky milionů korun.

Cože?

Je to tak. Lidé mi věří a přijde mi smysluplnější jim zhodnocovat peníze a pak si z toho vzít nějaký poplatek, než vymýšlet další čistě obsahový produkt. Někteří lidé jsou mi ochotní svěřit třeba pět milionů korun a věřím, že v budoucnu to bude ještě mnohem víc. Správa cizích peněz má pro mě teď větší smysl.

Přijde mi, že jste trochu z té on-line slávy unavený a hledáte pro sebe jakýsi únik.

Jsem unavený, to nezapírám, a ano, hledám si cestu, jak poskytnout lidem další hodnotu, diverzifikovat příjmy a možná u toho nebýt tolik na očích.

Řekněte mi něco víc k těm nemovitostem.

Cílíme zatím na rezidenční nemovitosti, něco by bylo na pronájem a něco na prodej. Výhledově to také překlopím do fondové struktury, v horizontu tří až pěti let očekávám, že budeme na úrovni 100 milionů korun. Pak už to ani jinak nepůjde.

Máte prostředky jen od lidí z Patreonu?

Ano, nižší desítky milionů na nemovitosti jsem vybral jen na Patreonu od lidí, kteří mě sledují. Znají můj přístup, ukazoval jsem jim, jak o nemovitostech přemýšlím a jaké mám výsledky. Někteří se mi na to konto ozvali, že by rádi něco vymysleli, takže jsem se poradil s právníky, jak to zařídit a jestli můžu něco takového udělat přes Patreon. Ti mi ukázali cestu, jak to jde, já natočil video, které si na Patreonu pustilo asi 700 lidí a právě od nich jsem vybral nižší desítky milionů korun.

Tahle investiční část vaší práce by za pár let měla být větší než příjmy od předplatitelů?

Rád bych, aby příjmy byly rozdělené 50:50. Počet předplatitelů bych chtěl udržet na pěti až šesti tisících s tím, že budou v průměru platit mnohem vyšší měsíční sumu než dnes a já jim za to budu poskytovat i vyšší hodnotu a kvalitnější obsah. Nyní to je průměrně 200 korun, mám tam přes dva tisíce lidí, kteří pořád platí pět eur měsíčně ještě z dob, kdy jsem začínal. Cena pro dříve příchozí vždy zůstane nižší, cením si toho, že mi věřili, když mě ještě nikdo pořádně neznal.

Vy jste vlastně Patreon spustil přesně kdy?

Startoval jsem v únoru 2021. V listopadu 2020 jsem začal točit videa na Youtube a za pár měsíců už jsem začal nabírat na Patreonu předplatitele, šlo to dost rychle. Nebyl jsem určitě první investiční kanál, ale konkurenci jsem rychle přerostl.

Teď si účtujete 817 korun měsíčně bez DPH…

Upřímně, je to takový pokus a zatím vychází tak, jak jsem si myslel. Za květen přišlo zhruba 200 lidí a dlouhodobý průměr mám 400 nových předplatitelů měsíčně. Takže tam je sice výrazný pokles, jenže z hlediska obratu je to na stejno. Budu teď zkoumat, jak se noví předplatitelé chovají, a podle toho si vyhodnotím, co se vyplatí a co ne. Člověk přece musí neustále něco zkoušet, jinak by zůstal na místě. A pro mě je nejdůležitější postupné zlepšování se a progres.