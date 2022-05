Značky do influencerů investují stále víc. Díky českému Lafluence nemusí lajky počítat ručně

Česká platforma Lafluence propojuje značky s influencery, aby obě strany našly co nejlepší shodu, navázaly produktivní spolupráci a lidem na sociálních sítích servírovaly vhodný obsah. Firmy totiž svými stále se zvyšujícími rozpočty dokazují, že oblast takzvaného influencer marketingu tvoří stále důležitější část jejich komunikace.

„Bariéry na vstup nového tvůrce do tohoto odvětví jsou opravdu malé. Stačí mobil a internet, což má každý, ale pak to podle toho občas vypadá. Naše technologie umožňují zadavatelům reklamy efektivně odlišit kvalitnější tvůrce od zbytku,“ popisuje pro CzechCrunch zakladatel Lafluence Peter Varga.

Pozitivně Varga hodnotí vývoj na trhu, kde došlo k decentralizaci tvorby obsahu. Do budoucna očekává, že i tato oblast se bude profesionalizovat, podobně jako se profesionalizovala také ostatní média. A platforma Lafluence, kterou Varga zakládal před pěti lety, chce být u toho.

Svým klientům Lafluence nabízí tři základní nástroje. Na tržišti může značka na konkrétní kampaň poptat různé influencery, kteří se pak k tvorbě přihlašují sami. Databáze influencerů ukazuje seznam podle jejich zájmů, publika, počtu fanoušků či lokality. Třetí produkt pak samotné kampaně dokáže reportovat.

Foto: Lafluence Peter Varga, ředitel Lafluence

Od vstupu na trh se na platformu registrovalo přes 2 500 influencerů a přes dva tisíce značek a agentur. Na jejím tržišti proběhlo přes 1 500 kampaní, které zahrnovaly přes čtyři tisíce jednotlivých spoluprací – některé totiž probíhají opakovaně. Dlouhodobě firmu využívají klienti jako Henkel, Nestlé, Česká spořitelna či agentury Wavemaker a GroupM.

„U našich velkých klientů vidíme, že v rámci marketingových rozpočtů razantně zvyšují výdaje na influencer marketing. Ročně rostou o 40 až 80 procent a průměrně se pohybují v nižších milionech korun,“ doplňuje Varga s tím, že z byznysového pohledu se Lafluence letos chystá přiblížit k hranici tržeb 50 milionů.

Ne všichni influenceři se na platformě registrují sami, ve své databázi s přehledem o trhu i tak Lafluence nabízí statistiky o deseti tisících influencerech na Instagramu a o čtyřech tisících na TikToku, kde má v blízké době dojít k doplnění o další tisícovky profilů. Novinkou v rámci databáze jsou statistiky o spřízněnosti se značkami.

Firmy si tak mohou ověřit předchozí instagramové spolupráce celkem 15 tisíc českých a slovenských influencerů. „Můžou tak snadno zjistit, zda influencer v posledním roce nespolupracoval například s konkurenční značkou,“ vysvětluje Varga s tím, že celkovou vizí Lafluence je technologicky pokrýt celý proces influencer marketingu.

Co to vůbec znamená? Workflow obecně zahrnuje tři základní kroky – influencera je potřeba najít, pak spolupráci řídit, nakonec ji vyhodnotit. „Vyhledávání relativně dobře pokrýváme přes databázi a tržiště. V managementu bychom chtěli přidat komplexnější řešení pro agentury, kde se výstupy plánují, předschvalují a monitorují. I když značky někdy pracují s portfoliem desítek nebo stovek influencerů, často to dělají v Excelu,“ říká Varga.

Třetí oblast, tedy vyhodnocování a reporting, čeká v případě Lafluence automatizace. Platforma chce osekat značnou část práce, kterou nyní marketingoví specialisté dělají manuálně – například screenshoty příspěvků na sociálních sítích, opisování počtů „lajků“, vypisování tabulek a podobně.

Ambice jít do světa máme i dále. Věřím, že se nám to letos konečně podaří.

„Chceme nabídnout zcela automatizované řešení reportingu a stažení prezentace s reportingem na jedno kliknutí. A s tímto nástrojem pak globálně expandovat. Nyní jej testujeme s prvními firmami a naplno plánujeme automatický reporting spustit koncem léta,“ přibližuje Varga.

Ve vývoji produktů i expanzi přitom firmě pomáhají také andělští investoři ze skupiny Venture Club, kteří do Lafluence vložili první tranši z 20 milionů korun před dvěma lety a od té doby došlo k vyplacení i další části. Ještě předtím se na financování podílel například Josef Matějka se svým investorským fondem Nextech Ventures, startupové studio TopMonks, Petr Sadílek, Luděk Motyčka či Jiří Fabián.

Před dvěma lety s oznámením nové investice přitom Varga mluvil o velkých plánech zahraniční expanze i nabírání dalšího, většího kola. K naplnění těchto plánů však zatím nedošlo. „Ambice jít do světa máme i dále, věřím, že se nám to letos konečně podaří. Změnili jsme expanzní strategii – původně jsme chtěli expandovat s tržištěm, nakonec ale půjdeme do světa s produktem, u kterého firmy stačí akvírovat postupně, a marketplace přidáme později,“ říká šestatřicetiletý zakladatel.

„S expanzí bude souviset pravděpodobně další financování, rád bych jej našel přímo v zahraničí, když získáme úvodní trakci. Doplnili jsme naše portfolio služeb také o konzultační a exekuční činnosti kolem kampaní, které se na trhu skvěle ujaly a nám umožnily prodloužit ranvej,“ dodává Varga.