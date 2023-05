Zničí nás umělá inteligence? Režisér Rogue One v traileru představuje velkolepé nové sci-fi

Současná technologie, která se označuje za umělou inteligenci, ve skutečnosti tolik inteligentní není. A má velmi daleko ke stroji s vědomím sebe sama. Pokud ovšem něco takového někdy v budoucnosti vznikne, bude velkou otázkou, jak se postaví vůči lidstvu a zda nedospěje k závěru, že život na Zemi by byl bez ní lepší. Právě to stojí v premise nového sci-fi blockbusteru Stvořitel od Garetha Edwardse, režiséra vychvalovaného Rogue One: A Star Wars Story.

Děj snímku se odehrává v budoucnosti poté, co umělá inteligence shodí nukleární bombu na Los Angeles a rozpoutá tím válku mezi lidmi a stroji. Hlavním hrdinou je John David Washington (Tenet) coby Joshua, bývalý agent speciálních jednotek, který dostane za úkol najít a zabít Stvořitele, experta na umělou inteligenci, který prý vyvinul tajemnou zbraň schopnou ukončit válku. Jak? Vyhlazením lidstva.

Popsaná synopse dá jistě okamžitě vzpomenout na sérii Terminátor a umělou inteligenci Skynet nebo dokonce Johna Connora. Nové původní sci-fi se ale přesto nakonec vydává jiným směrem. Jak je patrné z traileru, Joshua onu mocnou zbraň najde a zjistí, že místo sila plného nukleárních bomb nebo vševědoucího počítače jí je android s podobou a mentalitou mladé dívky.

Základní otázka se tím zcela převrací. Už nejde tak docela o to, jak zničit agresivní umělou inteligenci a předejít záhubě lidí, nýbrž to, jakou roli nevinné dítě v celé situaci hraje – a jak dítě ochránit před zabitím. Stvořitel svým námětem i zpracováním vedle Terminátora připomíná také Blade Runnera, nedávnou adaptaci slavné mangy Alita: Bojový anděl nebo oceňovaný District 9.

Trailer novinky, která se zdánlivě objevila jako blesk z čistého nebe, jako první už před několika týdny vidělo publikum konference CinemaCon, kde nadchnul. Na jedné straně představuje velkolepé vizuální zpracování a výpravu, měřitelnou s kterýmkoliv moderním blockbusterem (snad vyjma Avataru), na straně druhé slibuje zajímavou zápletku s několika velkými tématy. A pak je zde jméno režiséra Garetha Edwardse.

Původem britský režisér do Hollywoodu přišel v první polovině minulé dekády jakou součást mladší generace tvůrců, kterým velká studia dala šanci. Jeho debutem bylo velmi nízkorozpočtové hororové sci-fi Zakázaná zóna, od něj ale rovnou pokročil k režii nové Godzilly. Úspěch zcela vážně pojatého filmu o bitvách obřích monster mu pak získal místo v čele prvního spin-offu Star Wars.

Rogue One: Star Wars Story se dočkalo velmi dobrého přijetí a dodnes film mnozí považují za jeden z vůbec nejlepších příspěvků do legendární franšízy z předaleké galaxie. Přístup z něj je okamžitě patrný i ve Stvořiteli. Ačkoliv je zde budoucnost plná pokročilých technologií, působí autenticky špinavě a souboje strojů s lidmi v ulicích jsou zachycené neokázalým, skoro dokumentárním stylem. Edwards tím snad slibuje, že půjde o jeden z chytrých, autorských blockbusterů.

Stvořitel se natáčel během loňského roku v Thajsku a vedle Johna Davida Washingtona v něm diváci uvidí také Kena Watanabeho, Sturgilla Simpsona, Allison Janneyovou, Gemmu Chanovou nebo Ralpha Inesona. Datum premiéry je aktuálně stanovené na 29. září ve Spojených státech, u nás pak o týden později, respektive 5. října.