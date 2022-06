Zocelené Manifesto jde z Prahy konečně do světa. Oblíbený gastroprojekt vzniká v Berlíně

Populární gastronomický projekt Manifesto, který v Česku vybudoval americký podnikatel a dříve krajinářský architekt Martin Barry, rostl pandemii navzdory. Rok 2021 se ukázal být v mnohém zlomový – skupina otevřela novou pobočku na pražském Andělu, výrazně se zvětšil tým a Barry společně s Hollie Lin, která má v Manifestu na starosti růst a inovace, byli schopni dále zdokonalovat procesy potřebné pro růst společnosti. Díky tomu získalo jasné obrysy také otevření prvního Manifesto Marketu za hranicemi Česka.

Zakladatel tuzemského gastroprojektu, který na jednom místě kombinuje kulinářské zážitky z nejrůznějších restaurací a podniků s kulturním programem, tvrdí, že se jeho firmě podařilo i během pandemie dosáhnout pozitivních výsledků. Objem transakcí se prý Manifestu dařilo navyšovat jak v online prostředí, tak v terénu, přičemž další růst projektu řídí zmíněná Hollie Lin. Ta v minulosti působila ve společnostech jako YouTube či Google, pracovala v Tokiu, na Tchaj-wanu a v Manifestu má všeříkající roli Chief Growth Officer – zkrátka se stará o to, aby projekt vzkvétal.

Když během pandemie vypadlo cash flow, podařilo se týmu přepracovat byznysový model tak, aby všechny restaurace mohly zůstat otevřené i v průběhu lockdownu. Řešením bylo spuštění virtuálního Manifesta. „Věděli jsme, že lidé ocení, když si budou moci vybrat na jedné online platformě ze široké nabídky jídel. Rozvoz jsme tak pojali právě tímto způsobem – aby si na jedné donáškové službě mohli zákazníci nakombinovat jídla podle svých chutí,“ popisuje Lin.

Výsledkem byl přerod Manifesta do hybridního rozměru, díky kterému projekt získal konkurenční výhodu – standardně si totiž člověk může objednávat pouze z jedné restaurace, tudíž jen z jednoho menu. Majitelé restaurací navíc mohli i nadále vytvářet nové čistě virtuální koncepty a maximálně využívat kuchyň i inventář, které měli k dispozici.

Foto: Flusser Studio Manifesto během pandemie otevřelo nový food hub na Andělu

Prostřednictvím doručovacích platforem se pak jednotlivé podniky dostaly k širšímu okruhu zákazníků, ztráty tak mohly zredukovat na minimum a zároveň předešly tomu, že by jejich personál neměl co na práci. Podrobnosti o hospodaření jednotlivých podniků sice Manifesto neprozrazuje, ale podle Hollie Lin se v pandemii ukázala přednost modelu, na němž celý projekt od začátku stojí. Tedy že si restaurace v prostoru Manifesta pronajímají předem připravené kontejnery z nichž na místě obsluhují své zákazníky.

„Restaurace, které se stanou součástí Manifesta, mají nízké vstupní náklady, vyšší marže a minimální nároky na počet zaměstnanců. I během omezení se ukázalo, že tento model dobře funguje. Například v Manifestu na Florenci jsme nepřišli ani o jednoho nájemce,“ dodává Lin.

Investice do růstu

Ani Manifesto jako takové se během pandemie nezastavilo. Podle Barryho byla firma v posledních třech letech schopna trojnásobně zvýšit svůj čistý příjem. Co to konkrétně znamená, neuvedl. Za značný úspěch nicméně považuje otevření nového prostoru na pražském Andělu v září roku 2021. „Otevřít uprostřed pandemie food hub pro 650 lidí bylo možná bláznivé a odvážné, ale dnes vidíme, že se nám tento krok vyplatil, jelikož jsme díky němu získali cenné know-how,“ říká Barry.

Nové Manifesto navíc fungovalo také po ekonomické stránce. „Manifesto na Andělu jsme otevřeli v roce 2021 a v první polovině roku 2022 jsme dosáhli prodejních cílů, které jsme si vytyčili. Většinou přitom předpokládáme, že nově otevřené Manifesto naplní cíle až během třetího roku své existence. Tady jsme to dokázali během prvního roku,“ doplňuje Lin.

Manifesto na Andělu se podařilo otevřít také díky podpoře společnosti Orbit Capital, která Barrymu poskytla investici formou půjčky (takzvaný venture debt) ve výši dvou milionů eur (50 milionů korun). Dluhové financování zvolilo Manifesto mimo jiné proto, že při své velikosti a stáří nedopovídá klasickým kritériím, aby dosáhlo na úvěry od banky. Zároveň je venture debt výhodnější oproti klasické startupové investici v tom, že „nenaředí“ kapitálový podíl ve společnosti.

Většinový podíl ve výši 80 procent tak ve skupině zastřešující všechny aktivity Manifesta drží sám Martin Barry, který si před časem odkoupil část podílu zpět od skupiny Rockaway Capital Jakuba Havrlanta. Ta do projektu historicky investovala a drží v něm zbylou pětinu.

Půjčka od Orbit Capital, kterou Manifesto splácí podle měsíčního splátkového kalendáře, měla sloužit především k výstavbě objektu na Andělu a k překlenutí času, než gastronomický projekt sežene dalšího investora. Loni v létě prý měl Barry na stole velmi přesvědčivou nabídku od významné investiční společnosti. Po šesti měsících jednání se ale rozhodl celý proces pozastavit.

Foto: Alexandra Siebenthal Manifesto se proměnilo na multi-brand společnost, jejíž součástí je značka Soot bar

„Byli na nás totiž moc velcí, alespoň tedy pro fázi, ve které se nyní nacházíme. A nedokázali dobře pochopit, jak přesně fungujeme. K podobným strategickým investorům se jistě za několik let vrátíme. Až vyrosteme a budeme působit také na Západě – právě to mi doporučili investoři z Francie, Velké Británie a Spojených států,“ vysvětluje své rozhodnutí Barry, který tím úplně přehodnotil svou strategii, jak se stavět k financování.

Konečně do Německa

Nyní je pro Manifesto na pořadu dne rozšíření pole působnosti do Německa. Barry o něm mluví už delší dobu, v současnosti má konečně hmatatelné obrysy v podobě prostoru na berlínském Potsdamer Platz, kde se bude rozprostírat na čtyřech a půl tisících metrech čtverečních. Má tak jít o největší koncept tohoto druhu v kontinentální Evropě.

A paradoxně nebude stát tolik, kolik šéf Manifesta původně předjímal. V Berlíně totiž spolupracuje se společností Brookfield Properties zaměřenou na správu aktiv, která vlastní nemovitosti po celém světě. Do prvního Manifesta na německé půdě tento gigant uvolní 10 milionů eur na výstavbu, tedy zhruba čtvrt miliardy korun.

Manifesto, pro které se nyní Barry snaží získat další investici, je totiž jiné než Manifesto před rokem a důvěra investorů díky tomu roste. Z naděje v expanzi se stal hmatatelný plán, který by se měl v Berlíně brzy přetavit ve fungující podnik. Možnosti financování expanze na německý trh tak v současnosti řeší také s Orbit Capital. Navíc se změnilo také samotné uvažování vedení o budoucnosti celého projektu.

Barry se svým týmem začal více investovat do vytváření trvalých hodnot, což mimo jiné přineslo přerod Manifesta v takzvanou multi-brand společnost se širokým rozkročením v oblasti pohostinství. Manifesto Market je tak jedním střípkem ve stávající byznysové mozaice. Další značkou, na které gastronomická skupina nyní pracuje, je Soot bar. Ten se specializuje na barovou mixologii a craftové koktejly z pečlivě připravovaných domácích ingrediencí.

Na vlastní bary, které chce Manifesto otevírat i mimo své gastrooázy, aby se dostalo k dalším zákazníkům, sází i proto, že se po pandemii opět naplno rozjela zážitková ekonomika. Lidé v barech začali dle zprávy, kterou vydal ekonomický institut společnosti Mastercard, utrácet ještě více než v roce 2019, a to dokonce o 72 procent, byť je otázka, co nyní s utrácením v gastronomii udělá blížící se ekonomická recese.

Vstup na burzu i do USA

Šéf Manifesta má v plánu v nadcházejících letech zůstat ve vedení firmy. Alespoň do té doby, dokud jeho společnost nevstoupí na burzu. K tomu je sice ještě hodně daleko, ale Martin Barry s Hollie Lin pro to mají už teď jasný plán – chtěli by to dokázat během následujících sedmi let. Proto chtějí už letos poskládat představenstvo, byť prozatím bude mít jejich slovo ve firmě stále vyšší váhu.

Foto: Alexandra Siebenthal Manifesto Anděl začalo rychle naplňovat byznysové cíle

Co se týče hospodářských výsledků a plánů do budoucna, Manifesto toho prozradit příliš nechce. Zmiňuje jen, že do konce roku 2024 chce dosáhnout na dvanáct milionů transakcí ročně. To má znamenat rovnoměrný růst křivky příjmů, čemuž by mělo napomoci i otevření nových poboček v Německu a dalších evropských lokalitách. Barry si myslí, že v Praze je prostor ještě pro dva jeho koncepty. A už v minulosti zmínil, že by rád nabídl vedení města Prahy renovaci a následné zprovoznění Staroměstské tržnice.

„Na tento krok jsme připraveni a odhadujeme, že potřebná investice bude patnáct milionů eur (370 milionů korun), které může investovat soukromé konsorcium. Ale první krok musí udělat město – je potřeba, aby vypsalo transparentní veřejnou soutěž. Tento architektonický klenot by neměl ležet ladem,“ dodává Barry.

Kromě Prahy se ale na další lokality v Česku tým Manifesta soustředit nebude. I když se nabídky ze strany starostů, municipalit i soukromých vlastníků k Barrymu dostávají a přijímá je s pokorou, primární je nyní expanze do západní části Evropy. A s postupem času ještě dál.

„Po Berlíně a dalších evropských městech se chceme zaměřit na rozvoj food hubu v mé domovině, tedy ve Spojených státech. Za deset let vidím Manifesto nejen na newyorské burze, ale také po celém světě, ve městech, která milujeme,“ uzavírá progresivní podnikatel. Prvním krokem každopádně bude úspěšné otevření v Berlíně.