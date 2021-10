Ellie, jedna z hlavních postav, série The Last of Us

Koncem září se na internetu objevila první oficiální fotka ze seriálu The Last of Us. Ačkoliv dvě hlavní postavy ukázala jen zezadu a kromě nich jsme viděli pouze prázdnou krajinu, fanoušci herní předlohy dostali první signál, že televizní zpracování jí bude velice blízko. Teď začalo přibývat mnoho neoficiálních záběrů z natáčení ukazujících mimo jiné Pedra Pascala v roli Joela i plánované velké měřítko seriálu.

Ty, kteří The Last of Us dobře znají, u první fotky mohl potěšit ještě jeden aspekt. Pascal ji na svém Twitteru zveřejnil 26. září, což je ve hře datum označující tzv. Outbreak Day. Tehdy šíření nákazy parazitickou houbou Cordyceps dosáhlo kritické úrovně. Infikovaní lidé začali zahlcovat nemocnice, epidemie se rozšířila do celých Spojených států a přes snahy lékařů i armády pohltila celou zemi. Nastala apokalypsa.

O dvacet let později se přežívat daří jen hrstce lidí, přičemž hra se zaměřuje na čtrnáctiletou dívku Ellie a dospělého muže Joela. Zatímco putují zdecimovanou Amerikou ve snaze najít bezpečí, musí se schovávat před zombie, které parazitická houba vede k útokům na ostatní a jejímu dalšímu šíření. Pohostinství se hrdinům většinou nedostává ani ze strany ostatních přeživších bojujících o zdroje.

Some more amazing shots from the set of #TheLastofUs. 🌿 📸 jefrosonic | Instagram pic.twitter.com/2hxuc6ulkF — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 12, 2021

První díl The Last of Us vyšel v roce 2013 na PlayStation 3 a časem se zařadil na seznam nejvýdělečnějších her všech dob. Paralelně s tím se ale těší také statusu jedné z nejlepších her, co kdy vznikly. Kritici i hráči u ní dodnes oceňují design, výběr lokací, v nichž se odehrává, hratelnost s osvěžujícím systémem boje a v neposlední řadě také hlavní postavy a jejich vztah. Druhý díl z loňského roku byl přijat poněkud kontroverzně, stále se však jednalo o velký úspěch.

Když HBO ohlásilo, že podle The Last of Us natočí seriál, první reakce byly dvojí. Na jednu stranu působí zvláštně, že se prestižní televize pouští do zpravidla nepříliš funkčního pseudožánru herních adaptací. Na druhou stranu HBO je od počátku zárukou kvality a zombie horor od vývojářů z Naughty Dog sklidil spoustu chvály za svůj příběh.

Seriál zatím nemá žádnou oficiální synopsi, podle dostupných informací se má nicméně zaměřit hlavně na události z prvního dílu hry a část druhého. Lze předpokládat, že v nějaké formě uvidíme rozšíření nákazy, i když se bude hlavní děj odehrávat až o dvě dekády později. Jak bude tento svět vypadat, ukazují právě postupně unikající fotky z natáčení.

Různé lokace z kanadské metropole Edmonton nejspíš budou představovat Boston, kde začíná příběh Joela. Na jednotlivých snímcích i kratičkých videích můžeme vidět jak detaily zrezivělých aut a zpustošených zarostlých ulic, tak celé budovy a větší celky, jednoznačně připomínající postapokalyptickou estetiku herní předlohy. Na jednom snímku se dokonce objevuje i herec Pedro Pascal známý ze seriálu The Mandalorian, jehož obsazení do role Joela hráči chválí kvůli blízké podobnosti obou.

Pedro Pascal (Joel) on the set today. 📸 @KristinRaworth pic.twitter.com/iqk3quLANw — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 13, 2021

Uniklé záběry nám dávají první náznaky, jak velké měřítko seriál dostane. HBO projektu jednoznačně věří a vyhradilo na něj obrovský rozpočet, který má přesahovat průměrně deset milionů kanadských dolarů (177 milionů korun) za epizodu. Jde tak o nejdražší televizní produkci, co se kdy v Kanadě natáčela – a má velice blízko nákladům na pozdější řady Hry o trůny.

Jako hlavní tvůrci na seriálu The Last of Us spolupracují scenárista minisérie Černobyl Craig Mazin a Neil Druckmann, stojící za scénářem i režií obou dílů hry. Na obrazovky by měla první řada dorazit příští rok. Shodou okolností to bude nejspíš nedlouho poté, co se odvysílá poslední díl televizního zombie hitu Živí mrtví (The Walking Dead).