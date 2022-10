Zpátky do Orient expresu. Nová verze věhlasného vlaku láká na estetiku dvacátých let

Na koleje se chystají vrátit další vozy jednoho z nejproslulejších vlakových spojů všech dob. Řeč není o ničem jiném než o Orient expresu, který na trasu mezi tureckým Istanbulem a francouzskou Paříží vyšle i provozovatel sítě hotelů Accor. A podle očekávání se cestující mohou těšit na netradiční zážitek inspirovaný estetikou dvacátých let minulého století. Se špetkou potřebného současného luxusu.

Do provozu se dostane revitalizovaná souprava sedmnácti vagónů, o jejichž interiér se postará pařížský architekt Maxime d’Angeac, který mimo jiné navrhl vnitřek prodejny luxusní značky parfémů Guerlain na věhlasném bulváru Champs-Élysées. Nepůjde ale o žádnou modernu vycházející z trendu minimalismu. Nový Orient expres se inspiroval historií.

I když první vlak této řady vyjel už v roce 1883, konkrétně z Paříže do rumunského města Giurgiu, největší slávu získal během dvacátých a třicátých let minulého století. Právě touto dobou se inspiroval i d’Angeac, který v interiéru soupravy kombinuje tmavě hnědé dřevo, pravou kůži, nejrůznější ornamenty a také velká zrcadla. Samozřejmě s citem pro moderní design, který se prolíná do vybavení.

Jezdit budou dvě verze kupé. Jedna bude určená pro denní cestování s tím, že nabídne pasažérům prostornou pohovku a sedačku, druhá bude určená pro přepravu v noci, v ní budou hrát prim postele. Chybět nemají ani stravovací vůz (opět inspirovaný původním interiérem) a tři vagóny pro společenské vyžití, které dostanou výrazné zelené doplňky. A také mramorová koupelna.

„Výchozím bodem tohoto báječného projektu je sen. Současný příběh, který vzešel z legendy o Orient expresu. Je to projekce do éry dvacátých let minulého století a do kultury luxusu,“ popisuje d’Angeac a vzpomíná na legendární soupravy Nostalgie-Orient-Express, které jezdily na trase Curych – Istanbul od roku 1977 do roku 2009.

Díky síti hotelů Accor, která převzala podíl na značce od francouzských drah, se však již v roce 2024 oživí. Renovované vozy doplní například modely hotelové firmy Belmond, které taktéž jezdí pod stejným názvem. Mladší generace tak tedy název slavného vlaku nebude muset znát jen z detektivky Vražda v Orient expresu.

Foto: Accor Kupé pro denní cestování v novém Orient expresu

Foto: Accor Postel v kupé pro noční cestování v novém Orient expresu

Foto: Accor V novém Orient expresu nebudou chybět ani výrazná zrcadla

Foto: Accor Mramorová koupelna v novém Orient expresu ve stylu dvacátých let

Foto: Accor Úzká chodba mezi jednotlivými kupé v novém Orient expresu