Zpátky do pyramid! Starověká stavitelská strategie Pharaoh se vrací v moderní předělávce

Ať už vzýváte boha Osirise, bohyni Ptah, či slunečního pána Re, přineste jim bohaté oběti, neboť vyslyšeli vaše volání. Všichni milovníci pyramid, Egypta a Kleopatry – a hlavně budovatelských videoher –, dočkali jste se vpravdě božského daru. Právě totiž vyšla modernizovaná verze slavné stavitelské strategie Pharaoh s podtitulem A New Era.

Původní Pharaoh vyšel před čtyřiadvaceti lety. Nabídl lákavé zasazení do starověkého Egypta s hratelností podobnou dalším stavitelským simulátorům jako například Sim City – anebo vlastně ještě lépe jako podobně populární série Caesar, za kterou stejně jako za faraónskou hrou stálo studio Impressions Games. Nyní se jeho tvorba probouzí nanovo a ve vznešenějším rouchu díky mladším vývojářům z Triskell Interactive, ale se stejně bohatou náplní svých pokladnic.

Pharaoh: A New Era vás provede napříč čtyřmi tisícovkami let historie dávného Egypta. V padesáti misích budete stavět, spravovat a zkrášlovat osídlení na Nilu i jinde, vztyčíte chrámy starověkým božstvům, postavíte zvířecí sfingu s lidskou hlavou a samozřejmě i pyramidy, jež se tyčí směrem ke slunečnímu bohu Re. Anebo budete řešit, proč chudina ve vašem městě strádá a nedostává se jí potravin ani přístřešku. Čeká vás prostě stejně tak zábavná hra za dávného vladaře jako v roce 1999.

Na zlaté jádro hratelnosti tedy remake nesahá, ale jinak budovatelskou hru vylepšuje po všech představitelných stránkách. Tou nejznatelnější je samozřejmě vzhled, jenž se nyní prezentuje 4K kvalitou, ačkoliv samozřejmě zachovává půvab dvourozměrné grafiky v izometrické perspektivě. Po prvním pohledu pak následuje první poslech, při kterém zaznamenáte novou nahrávku klasického soundtracku využívající tradiční egyptské nástroje.

Změn k lepšímu se dočkalo i ovládání hry, které je uživatelsky přívětivější a přehlednější, aby i stavba starověkých metropolí a nových divů světa byla o něco komfortnější. Ty, kdo neholdují micromanagementu, pak potěší snazší správa pracovníků vašeho města. Vývojáři doslova zmiňují stovky úprav, které však podle jejich slov nemají měnit to, co z Pharaoha učinilo herní hit. Který mimochodem pouhý rok po vydání oslavil více než milion prodaných kopií.

Z úspěchu originálu vlastně těží i remake, Pharaoh se totiž krátce po vydání dočkal rozšíření Cleopatra: Queen of the Nile – a součástí A New Era je i jeho obsah. Ten hru posouvá z doby Tutanchamonů a Ramessů do éry Ptolemaiovců a koketování s římskou říší. Jíž se mimochodem věnují dřívější tituly původních vývojářů ze série Caesar. V té ale stavíte spíš kolem Tiberu než u Nilu a místo pyramid budujete kolosea.

Podobně jako starší vzor a jeho rozšíření má i Pharaoh: A New Era nabídnout více než sto hodin stavitelské zábavy. Tu navíc spojuje i s dějepisným vzděláváním, ani v remaku nechybí historické informace o egyptské společnosti, kterou ve hře pomáháte budovat. Návrat k pyramidám vychází na PC na platformách Steam a GOG a vyjde vás zhruba na 540 korun, v rámci promoakce k vydání dokonce ještě o něco méně.

Příjemným přídavkem pro domácí nadšence do starověkého Egypta či příznivce vladařských simulátorů bude navíc skutečnost, že čeští fanoušci Pharaoha už mají hotový překlad předělávky. Tvůrcům ze serveru Lokalizace.net zbývají jen poslední krůčky v testování češtiny, než bude možné si ji do Pharaoh: A New Era stáhnout.