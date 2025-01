Ztracené poklady Nokie, které jste nikdy neviděli. Vybrali jsme 30 nejkurióznějších zařízení

Uložit 0

Věděli jste, že Finové mají výraz pro to, když se doma svléknete jen do spodního prádla, opíjíte se do němoty a vůbec nevnímáte okolí? Skutečně, říká se tomu kalsarikännit. A věděli jste, že kdysi jejich národní technologická chlouba Nokia navrhla desítky velmi zvláštních zařízení, kterým byste nevěřili, kdybyste je neviděli? Tak teď máte skvělou příležitost, protože pro vás z exkluzivního archivu vybíráme třicítku těch nej… A za nej si dosaďte, co chcete.

Než přišel iPhone, který odstartoval mánii okolo chytrých telefonů s dotykovými displeji, finská Nokia kralovala trhu s mobilními telefony. Všichni, kdo se narodili v minulém tisíciletí, vědí, jak kultovní byly modely 3310 a 5110. Dnes se na ně vzpomíná s úsměvem na rtech, protože už nikdo nevymyslí tak odolný telefon, který by navíc na jedno nabití vydržel i týdny.

Nokia ovšem nebyla jen výrobcem telefonů, ale legitimní technologickou firmou, která ve svých laboratořích pracovala na nejrůznějších zařízeních. Některá z nich navíc tak trochu předběhla dobu. CzechCrunch proto vybírá TOP 30 nejbizarnějších, ale zároveň i nejzajímavějších prototypů, na kterých inženýři a designéři z Finska od zhruba devadesátých let pracovali. K vidění jsou v muzeu Nokie ve městě Espoo.

