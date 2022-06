Ztracený parník a děsivá hádanka. Tvůrci sci-fi hitu o cestování časem Dark ukazují svůj nový seriál

Oceňovaný seriál Dark před pár lety zamotal hlavu nejednomu divákovi, a jeho tvůrci přicházejí s novinkou s podobnými cíli. První záběry z chystaného seriálu 1899 i mnoho dalšího přináší další vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém a televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Tvůrci sci-fi Dark představují svoji novinku

Sci-fi o cestování čase Dark na Netflix v roce 2017 dorazilo prakticky bez ohlášení, stalo se ale senzací a podle mnohých jedním z nejlepších seriálů, co streamovací služba kdy nabídla. Jeho tvůrci Baran bo Odar a Jantje Friese teď přichází s novinkou 1899, která má opět nabídnout ponurou atmosféru, velkou záhadu a ještě složitější vyprávění než jejich oceňovaná prvotina.

Jak říká název seriálu, hlavní zápletka se bude odehrávat na přelomu 19. a 20. století. Místem konání je parník plný lidí migrujících z Evropy na nový kontinent do New Yorku, kde chtějí nalézt šanci na lepší život a naplnění svých snů. Cesta se ale promění na noční můru, když na otevřeném moři narazí na další parník, který se dlouhé měsíce pohřešoval. Pasažéři z mnoha různých etnik i prostředí na jeho palubě začnou rozkrývat děsivou minulost, která je všechny spojuje.

What is lost will be found. Who else is excited for the sneak peek at 1899, the new series from the creators of DARK, coming at #GeekedWeek? pic.twitter.com/JVBla1ii1g — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 31, 2022

„V srdci seriálu je otázka po tom, co nás spojuje, co nás rozděluje a jak strach může fungovat jako spouštěč pro to druhé,“ řekli Odar a Friese. 1899, které vznikalo ve spolupráci lidí z mnoha různých prostředí, se bude snažit sjednocovat publikum ve světle skutečné, dnes v mnoha ohledech rozdělené Evropy. Dvacetisekundový teaser seriálu, který Netflix nyní zveřejnil, neukazuje mnoho, nabízí nicméně první pohled na zajímavou estetiku kombinující mnoho různých národností a kultur. Zároveň ukazuje zatím zcela nepochopitelné střípky složité skládačky i děsivou atmosféru 1899.

Co ukazují trailery

Papírový dům: Korea

Papírový dům se vrací, ale tentokrát se přesunul do neutrální oblasti mezi Severní a Jižní Koreou, které se rozhodly spojit. Pro mnoho lidí to znamená úpadek do chudoby. A z jejich řad tajemný Profesor rekrutoval skupinu lupičů. Koncept seriálu zůstává stejný jako u španělské verze, proměna prostředí a výraznější sociální podtext ale slibují zajímavé změny.

The Princess

Dospívající princezna si má v domluveném sňatku vzít sociopatického vládce, ale odmítne a skončí zavřená ve věži. Musí se osvobodit a zachránit království. Nový snímek od Hulu je v zásadě Kick-Ass, ale se zámky a princeznami. Dokonce v traileru zní stejná hudba.

The Menu

Skupina bohatých a vlivných hostů se vydává na malý ostrov, kde má dostat možnost okusit ta nejexkluzivnější gastronomická díla. „Dnes pozřete celé ekosystémy,“ říká šéfkuchař s tváří Ralpha Fiennese. Vypadá to ale, že jedním z chodů se mají stát i sami hosté.

Irma Vep

Minisérie Irma Vep je televizní remake filmu z roku 1996, který pojednával o vzniku remaku jiného filmu z němé éry. Zní to velice meta a komplikovaně? To jistě bude. A s komediálním podáním, Alicií Vikander v hlavní roli a oceňovaným režisérem Olivierem Assayasem (stojícím i za filmem z 90. let) by mělo jít o přinejmenším zajímavý počin. Kritici jsou zatím nadšení.

Co hýbe světem filmu a televize

Pokračování Šíleného Maxe: Zběsilé cesty je na cestě

Přesněji řečeno, po posledním Šíleném Maxovi, v němž titulní hrdina hrál téměř vedlejší roli, vzniká spin-off hlavní série s názvem Furiosa. Imperátorku, která v roce 2015 osvobodila manželky i prostý lid od nadvlády Immortana Joea, budeme v novince sledovat jako mnohem mladší postavu. Ztvární ji poslední dobou velice žádaná Anya Taylor-Joy a po jejím boku se objeví Chris Hemsworth. Právě ten na Twitteru předevčírem oznámil, že se Furiosa oficiálně začala natáčet. Režisér a spoluscenárista George Miller chystaný film už dříve označil jako „ságu“ odehrávající se napříč patnácti lety.

Čtvrtá řada Stranger Things je hit

Nejspíš nikoho nepřekvapí zjištění, že o pokračování retro sci-fi hororu Stranger Things byl obrovský zájem. Ten se hned po premiéře čtvrté řady přetavil do tvrdých čísel, která hlásí skoro 287 milionů nasledovaných hodin jen za první tři dny. Pro Netflix, potýkající se se ztrátami předplatitelů, je to rekord s poměrně velkým náskokem. Více zde.

Další hry od Sony míří na obrazovky

Herní adaptace mají docela mizernou pověst, chystají se ale další, které ji snad napraví. Sony jich nedávno oznámilo hned několik. Ve spolupráci s Netflixem vznikne seriál podle hry Horizon Zero Dawn, odehrávající se v daleké budoucnosti, kdy zbytky lidstva žijí ve strachu z technologií a zemi vládnou robotická zvířata. Hrdinkou je mladá lovkyně Aloy, objevující tajemství zániku předchozí technokratické civilizace. Pod hlavičkou Amazon Studios pak má vzniknout adaptace akční série God of War vycházející z řecké a norské mytologie a chystá se také seriál podle závodních her Gran Turismo.

Režisér nové bondovky čelí obviněním ze zneužívání

Cary Fukunaga je režisér oceňované první řady Temného případu, poslední bondovky Není čas zemřít označované za feministickou a nyní pracuje na nepřímém pokračování Bratrstva neohrožených pro Apple. Server Rolling Stone ale před pár dny zveřejnil rozsáhlý článek popisující mnoho případů, kdy měl Fukunaga mít problematické vztahy s ženami, navíc často o polovinu mladšími. Ačkoliv se prý nedopouštěl přímo fyzického sexuálního zneužití, využíval svého postavení a moci prestižního umělce k manipulaci. Se stejnou interpretací jeho chování přišlo několik anonymních i několik jmenovaných žen.

Co si dnes pustit

Banda

Prime Video | Superhrdinové | 2019-dnes | 3 řady | ČSFD

Reprofoto: Prime Video/YouTube Seriál Banda

Zkorumpování superhrdinové i firma, která je stvořila, stále existují. A chovají se, jako by měli vládnout světu. Nejsilnější člověk na Zemi Homelander se musí vypořádat s veřejnou potupou kvůli vztahu s nacistkou, lidští hrdinové mezitím chystají lest na jeho naprosté zničení. Do toho přichází ještě stará generace superhrdinů a jejich nacistická historie. Jinými slovy, je tady nová řada Bandy, v níž pokračuje brutální dekonstrukce konceptu nadlidí.

Modrá až na kost

Netflix | Akční/Krimi | 2022 | 8 epizod | ČSFD

Foto: Min Jeehee/Netflix Seriál Modrá až na kost

Nic nepomůže vyrovnat se s vraždou svého rodiče tak jako vydatně krvavá pomsta. Ve skutečnosti poněkud nefunkční koncept, hrdince korejského thrilleru ale nelze nefandit, když tvrdě trénuje a vydává se do řad zkorumpované policie i kriminálního podsvětí. Modrá až na kost nabízí jak stylově natočenou akci, tak chytrou zápletku se silným emocionálním jádrem.

Cargo

Netflix | Drama | 2017 | 104 min. | ČSFD

Foto: Matt Nettheim/Netflix Film Cargo

Cargo je nezvyklý zombie horor, který má blíže spíš atmosférické Cestě s Viggem Mortensenem než Živým mrtvým. Slovo „náklad“ v názvu filmu odkazuje k jednoročnímu dítěti, které se otec Andy (Martin Freeman), infikovaný virem, snaží odnést do bezpečí. Akce zde není mnoho, vyprávění se místo toho zaměřuje na zkoumání tématu nutné naděje tváří v tvář nevyhnutelné záhubě.

Amores Perros – Láska je kurva

HBO Max | Drama | 2000 | 154 min. | ČSFD

Reprofoto: Movieclips/YouTube Film Amores Perros

Mladík Octavio vydělává peníze psími zápasy na útěk s milenkou, dospělý Daniel opouští svou ženu pro mladou modelku, bývalý partyzán El Chivo se živí jako nájemný vrah. Každý je jiný, a přece mají jejich příběhy společného něco víc než automobilovou nehodu na začátku snímku. Denis Villeneuve řekl, že Amores perros je jeden z nejlepších filmů 21. století. Celovečerní debut držitele čtyř Oscarů Alejandra Gonzáleze Iñárritua představuje tři volně propojené příběhy s tematikou nešťastné lásky, vyprávěné nelineárním způsobem podobně jako Pulp Fiction.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Stranger Things

2. Obi-Wan Kenobi

3. Love, Death & Robots

4. Prehistorická planeta

5. Volejte Saulovi

Nejsledovanější filmy:

1. Top Gun: Maverick

2. Tři Tygři ve filmu: JACKPOT

3. Top Gun

4. Everything Everwhere All at Once

5. Seveřan

