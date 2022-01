Pokud někde dává autonomie opravdový smysl, pak je to nákladní doprava, shoduje se celá řada expertů. Kamiony bez řidičů zdolávající dlouhé poutě napříč dálnicemi jsou logickým vyústěním vývoje, otázkou ovšem zůstává, kdy se dočkáme jejich zavedení v praxi? Podle americké společnosti TuSimple to nemusí být čekání zas tak dlouhé, jak dokazuje demonstrační jízda, během které její kamion zdolal téměř 130 kilometrů, aniž by do řízení zasáhl lidský faktor.

Firem, které rýsují autonomní budoucnost nákladní dopravy, je řada. Jmenovat můžeme například Volvo, které testuje platformu Vera, Scanii, která představila koncepci autonomního důlního sklápěče či švédskou společnost Einride, o jejíž autonomní stroje projevila zájem i Coca-Cola.

Všechny jmenované společnosti již sice své autonomní stroje testují, děje se tak jen v uzavřených areálech či na velmi krátkých silničních úsecích. Ty mají stroje nejen perfektně zmapované, ale zároveň je zde provoz koordinovaný a šance vzniku nenadálé události či ohrožení osob je tedy podstatně menší než na klasických veřejných komunikacích.

Flotila autonomních nákladních vozů společnosti TuSimple Foto: TuSimple

Právě na ně ale vyslala společnost TuSimple tahač vybavený vlastním autonomním systémem, jehož cílem bylo pomoci vozu zdolat trať dlouhou 80 mil, tedy necelých 129 kilometrů mezi arizonskými městy Tucson a Phoenix.

Během jízdy trvající hodinu a dvacet minut projížděl kamion okresky i dálniční úseky, mezi kterými nechyběla ani část dálnice I-10, jež představuje jeden z hlavních transitních spojů mezi Los Angeles na západním pobřeží Spojených států a Floridou na východě.

Bludný Arizoňan

Kamion musel během cesty čelit výzvám, jako jsou křižovatky, semafory i ostatní účastníci provozu. Zde je ale nutno říci, že se jízda odehrála v době, kterou společnost označuje za ideální pro provoz autonomních tahačů, tedy v čase mezi devátou hodinou večer a půlnocí, kdy není provoz tak silný jako přes den.

TuSimple tudíž měla ideální podmínky pro otestování scénáře, během kterého svěřila veškeré řízení vozu do rukou technologie, aniž by jej mohl jakkoliv, přímo či na dálku, ovlivnit zásah lidského faktoru.

Právě tím se test lišil od již 1 800 proběhlých jízd, během kterých nákladní vozy TuSimple zdolaly více než 250 tisíc kilometrů v autonomním režimu, ovšem pod dohledem vzdáleného operátora připraveného zasáhnout, kdykoliv by to bylo potřeba. Neznamená to však, že by společnost nechala vše náhodě a na schopnostech technologie.

Aby byl zajištěn bezproblémový průběh jízdy, jely v určité vzdálenosti před a za vozem podpůrná vozidla, která měla za úkol kontrolovat jakékoli anomálie na trati. Byly mezi nimi i neoznačené policejní vozy, jejichž posádka měla za úkol v případě nenadálé situace okamžitě zahájit řízení provozu, aby nebylo ohroženo ničí zdraví.

Prozatím jen test

Přestože během své poslední jízdy nákladní vůz již přepravoval náklad, podle TuSimple je prozatím vše ve fází technologického testování spíš než reálného komerčního využívání. Zkoušky schopností kamionu bez zásahu lidského faktoru by měly pokračovat v průběhu celého následujícího roku. A jak webu TechCrunch prozradil CEO společnosti Cheng Lu, v této fázi projekt zůstane ještě minimálně celý letošní rok. Dostat technologii do praxe je totiž velice náročné jak z finančního, tak i časového hlediska.

V otázce legality má však TuSimple v Arizoně ruce rozvázané. Tamní úřady jsou vůči testování autonomních vozidel mimořádné vstřícné, což je také důvod, proč v tomto státě operuje řada dalších projektů s autonomními vozidly, jako je například Waymo. Ostatně projekt společnosti TuSimple má plnou vládní podporu. Podle Chenga Lu je ovšem k úspěchu projektu nutná nejen vstřícnost Arizony, ale i široké veřejnosti.

„Myslím, že pro pokrok v tomto odvětví je důležité veřejné mínění i komfort během testování nákladních vozidel bez řidiče. A to si samozřejmě vyžádá čas. Abychom mohli udělat první krok, je důležité zajistit spoustu bezpečnostních opatření,“ řekl Lu.

TuSimple v současné době drží téměř osm tisíc objednávek na své autonomní řešení, a to i od takových přepravních gigantů, jako jsou DHL či UPS. Testování technologií aktuálně probíhá na nákladních vozech značky Navistar, do roku 2024 chce však TuSimple s touto společností začít pracovat na vývoji zcela nového autonomního tahače, který bude nabízen třetím stranám.

Ještě předtím má však v plánu začít s postupným testováním svých systémů v dalších částech Spojených států směrem na východ. V roce 2023 plánuje dosáhnout symbolické mety, kdy vyšle své autonomní tahače na cestu mezi východním a západním pobřežím USA.