A co děti, mají kde riskovat? Aneb Proč je důležité nechat je lézt, padat a objevovat vlastní hranice

Že si děti rády hrají, není nic nového. Je to jejich způsob, jak nejen objevovat svět, ale taky se učit o sobě i druhých. O to spíš je pak důležité riskantní hraní, tedy to, které zahrnuje určitou míru nejistoty nebo rizika. Studie publikovaná v prestižním vědeckém časopise Nature ukazuje, že právě taková zkušenost pomáhá dětem zvládat výzvy i později v životě a má benefity v oblasti fyzického, psychického i sociálního rozvoje.

Představte si třeba dítě, které se rozhodne vyšplhat na strom. Nejspíš cítí strach, ale bezesporu taky adrenalin a má vidinu překonání samo sebe. Jakmile se mu to podaří, je na sebe náležitě pyšné a buduje si sebevědomí, že dokázalo něco, co se mu na začátku mohlo zdát příliš náročné a nemožné. Zároveň díky takové zkušenosti pochopí, že zrychlený tep a další projevy stresu nejsou katastrofou, ale spíš přirozenou součástí daného risku.

Proces zvládání strachu a objevování vlastních limitů je typem učení, které dětem přináší takzvané riskantní hraní. A ačkoliv může být pro rodiče noční můrou, pro děti má spoustu benefitů. Výzkumy ukazují, že zkušenosti z riskantního hraní podporují třeba rozvoj odolnosti vůči stresu nebo schopnost čelit nepředvídatelným situacím.