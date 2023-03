A cukráři nebudou mít co… Inženýři za oceánem vytiskli cheesecake na 3D tiskárně

Cukrařina bývá dřina. Profík v oboru musí být kreativní, zručný, esteticky naladěný – a především trpělivý. Musí vědět, jak na sebe jednotlivé ingredience skládat, aby hrály chutěmi i barvami, současně musí klást důraz na to, aby finální produkt vypadal tak, že by kvůli němu člověk i rozbil výlohu. Ledaže? Ledaže by si koupil 3D tiskárnu, která by skoro vše udělala za něj. Nebo se spojil s inženýry z Kolumbijské univerzity, kteří v tom už mají zkušenosti.

Gastronomie se posouvá do sfér, o nichž by si svět ještě před deseti lety myslel, že jsou bláznivé. Dnes už není výjimkou, že vznikají rostlinné alternativy k tradičním pokrmům ze zvířat, přičemž pár firem na tom postavilo poměrně solidní byznys. A vlastně není ani výjimkou, když se tradiční kulinářské nástroje vymění za přístroj, který podle mnohých nemá v gastru co dělat. Tím je 3D tiskárna.

Podobně jako izraelští vědci před pár lety zkoušeli na 3D tiskárnách vytisknout různé druhy steaků, teď i Američané přišli na způsob, jak využít sílu trojrozměrného tisku k výrobě jídel. Inženýři z prestižní americké Kolumbijské univerzity na 3D tiskárně nechali vytisknout cheesecake, jednu z nejznámějších cukrářských pochoutek. A použili k tomu přesně sedm ingrediencí (samozřejmě veganských).

Cheesecake má na rozdíl od flákot masa mnohem komplikovanější strukturu – zařízení musí být přesně naprogramované tak, aby dokázalo nanést nejen základní kostru, ale také několik vrstev do výšky. K tomu použili technologii takzvaného fused-deposition modelingu, která se standardně nasazuje při výrobě plastových dílů, ovšem upravili ji tak, aby tiskárna mohla přísady tepelně zpracovávat pomocí laserů.

Trysky 3D tiskárny pak naplnili pastami z grahamových sušenek, arašídového másla, jahodového džemu, banánového pyré, třešňové šťávy, polevy a Nutelly, nastavili správný režim a nechali stroj pracovat. Hned napoprvé se to prý nepovedlo – zabrat to mělo sedm pokusů, než se před strojními inženýry lomeno novodobými cukráři představil zázrak v podobě cheesecaku, který nepoznal preciznost lidské ruky.

„Řízení vytlačovací dráhy tiskárny nám dává možnost vytvářet jedinečné mřížkové struktury a vzájemně provázané kombinace složek, které jinak nelze vytvořit běžnými vytlačovacími nebo lisovacími metodami,“ říkají výzkumníci a doplňují, že do budoucna budou chtít vylepšit i vizuální podobu svých pochoutek. Prý „není nutné, aby cheesecake vypadal tak, jak vypadá“. Chuťové pohárky totiž svým vzhledem příliš nenastartuje.