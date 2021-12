Izraelská kuchyně není díky vlivům nejrůznějších okolních kultur nijak zvlášť originální. V ulicích měst vás proto nepřekvapí, když narazíte na bistra servírující falafel, kebab, hummus nebo třeba ořechový koláč baklava. V čem je ovšem tento blízkovýchodní stát po stránce gastronomie unikátní, je zapojení moderních technologií do přípravy jídel, které nezatěžují planetu. A velký pokrok dělá například firma SavorEat.

Mladý izraelský startup už několik let pracuje na efektivním systému, v rámci kterého by pokrmy chystal robotický spotřebič spolu s 3D tiskárnou, tudíž by v procesu výroby nebyla potřeba žádná lidská ruka. Těmto plánům ostatně věří i investoři, kteří již SavorEat poslali v přepočtu více než 370 milionů korun, aby urychlili vývoj a uvedení na trh. Klíčový moment nastal tento týden.

SavorEat představil komerční verzi své nové gastronomické technologie, která může být předzvěstí zajímavé změny v oblasti rychlého občerstvení. Takzvaný Robot Chef, jak je systém nazýván, totiž zvládne připravovat jídla přímo v restauracích z „čerstvých“ surovin, a navíc zákazníkům nabídne možnost si nutriční hodnoty pokrmu uzpůsobit podle jejich uvážení.

„Od počátku jsme věřili, že potravinářský průmysl potřebuje výrazné změny, aby zůstal relevantní. Rozhodli jsme se odvážně nahlížet na změny naší budoucnosti a zpochybňovat gastronomický status quo. Díky technologii, kterou jsme vyvinuli, budeme schopni lépe poznat naše zákazníky, respektovat je a dát výraz jejich měnícím se potřebám,“ říká šéfka SavorEat Racheli Vizman.

Robotická trouba pro přípravu rostlinných hamburgerů Foto: SavorEat

Izraelská firma začíná s rostlinným burgerem založeným na kombinaci brambor, cizrny a hráškového proteinu s tím, že si zákazníci budou moci sami určit, jak by měl hamburger (respektive nemasová placka) vypadat. Pomocí dotykových obrazovek si tudíž navolí například obsah proteinu nebo množství tuku tak, aby výsledek seděl jejich dietě.

Samotná příprava by následně neměla zabrat více než šest minut. Jakmile bude placka hotová, na talíř už bude spolu s žemlí a dalšími surovinami servírována člověkem – na to zatím robotický kuchař ve tvaru trouby s ukrytými rameny 3D tiskárny nestačí. Do budoucna SavorEat plánuje rozšířit sortiment o další rostlinné alternativy k masu.

Pokud se systém osvědčí, plánuje s ním izraelský startup vyrazit i za hranice. Zatím však bude testován na vybraných pobočkách hamburgerového řetězce BBB, se kterým SavorEat navázal spolupráci. Jedním z expanzních cílů jsou Spojené státy, kde poptávka po rostlinných náhražkách masa – stejně jako po celém světě – také sílí.

SavorEat nicméně není jedinou firmou, která s něčím takovým experimentuje. Za zmínku stojí například společnost Aleph Farms (také z Izraele), která na 3D tiskárně vytiskla autenticky vypadající rib eye steak. Zajímavé pokroky dělá i izraelský Redefine Meat, který na 3D tiskárně vytiskl alternativu k tradičnímu hovězímu steaku.