Carrie, Charlotte a Miranda se už zase prohánějí ulicemi New Yorku. Na HBO včetně českého HBO GO dnes dorazily první díly desetidílného pokračování legendárního Sexu ve městě, který původně skončil v roce 2004 po šesti řadách a čtyřiadevadesáti dílech. Kromě televizní komedie přitom ovlivnil celé generace diváků a divaček. Prázdno po něm se snažily zaplnit dva nepovedené celovečerní filmy, nyní to však zkouší znovu resuscitovaný seriál.

Sex ve městě byl ve své době jednoduše příliš velký fenomén na to, aby prostě skončil bez pokusu o převedení do současnosti. Na přelomu tisíciletí, kdy celá společnost procházela výraznými změnami, se proměňovalo také postavení žen a náhled na velké romantické příběhy. „Je pro ně vůbec ještě místo?“ ptal se seriál prostřednictvím čtveřice svobodných hrdinek ve svých třicetinách.

Dnes by taková premisa – právě i díky Sexu ve městě – už nikomu nepřišla překvapivá – stala se v zásadě normálem. Novinka s názvem A jak to bylo dál… se vrací přesně tam, kde nás původní titul opustil, tedy do vyšší střední třídy New Yorku. Tvůrci si ale vytyčili cíl prozkoumat složitý svět žen v padesátinách, a samozřejmě se chtěli vrátit také k oblíbeným postavám. „Přemýšlím, kde jsou asi teď?“ ptala se sama sebe Sarah Jessica Parker.

A jak to bylo dál… má ale podle prvních reakcí do původního seriálu i jeho atmosféry daleko. Hned na první pohled fanouškům chybí postava sebevědomé a neustále sexuchtivé podnikatelky Samanthy. Není tajemstvím, že se její představitelka Kim Cattrall nesnese s hlavní hvězdou Sexu ve městě Sarah Jessicou Parker, a tak už před časem oznámila, že se na žádných dalších společných projektech podílet nebude. Její postava, která děj původního seriálu příjemně osvěžovala, se tak nakonec přestěhovala do Londýna.

Sarah Jessica Parker v seriálu A jak to bylo dál…

Podle recenzentů z magazínu Variety nebo deníku The Guardian novému seriálu ale původní atmosféra chybí i kvůli prostému časovému posunu. Z třicátnic, které hledaly lásku i své místo v životě, jsou padesátnice a jejich obnovené problémy působí jako uměle vykonstruované nebo poněkud vzdálené velké části diváků.

Že natahování děje není ta nejlepší cesta, naznačily ostatně už oba zmíněné snímky, které coby pokračování úspěšného seriálu vznikly v letech 2008 a 2010. I když je ovšem kritici i fanoušci vesměs strhali, první celosvětově vydělal 415 milionů dolarů, druhý 294 milionů. Právě finanční potenciál značky byl tedy vedle nostalgie jistě silnou motivací, proč Sex ve městě znovu oživit.

Původní seriál si kromě kultovní statusu vysloužil čtyřiapadesát nominací na ceny Emmy (získal jich sedm) a čtyřiadvacet nominací na Zlaté glóby, ze kterých vyhrál osm. A jak to bylo dál… podle prvních ohlasů na podobné mety nedosáhne, zvlášť po mizerných filmech by ale mohl staré (i některé nové) fanoušky potěšit.

Kromě Cattrall by se v nových dílech měla objevit většina známých postav, včetně Stanforda Blatche, kterého hrál s rakovinou bojující Willie Garson, jenž krátce po ukončení natáčení zemřel. První dva čtyřicetiminutové díly jsou na HBO GO ke zhlédnutí už dnes, zbylých osm bude přibývat vždy po jednom každý další čtvrtek.

S přispěním Tomáše Chlebka.