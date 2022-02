Kdo byl někdy v Disney Worldu, mohl se snadno nechat pohltit vším tím pohádkovým světem, kde je reálné políbit trpaslíka Šmudlu nebo se obejmout s Medvídkem Pú. A komu by to chybělo i ve všednodenním životě, tak aspoň část kouzla idylického vesmíru Walta Disneyho slibují města, za nimiž studio stojí. A nové momentálně plánuje postavit.

„Představte si energickou komunitu s kouzlem malého města a krásou letoviska,“ přiblížila myšlenku města Helen Pak, která má na starosti marketing Disney. Zhmotnit by se tohle všechno mělo v projektu s názvem Cotino, který vznikne ve městě Rancho Mirage v Kalifornii. Výběr místa není náhodný, kousek odtud totiž žil samotný Walt Disney.

V Cotinu bude vše, co je k životu potřeba. Vily i bytové domy, restaurace, obchody, plážový hotel nebo klubovna, ve které bude probíhat občanský život. Tedy pokud si pod tímto pojmem je možné představit plánování nejrůznější zábavy a aktivit spojených s kouzelným světem. To vše okolo vodní nádrže s průzračnou vodou.

Jenže zatímco voda má být v Cotinu průhlednější než sklo, samotný koncept už tak jasný není. A to především proto, že z některých výroků vyplývá, že život tady by mohl připomínat Truman Show.

Cotino, nové město, které chce v Kalifornii vybudovat Disney Foto: Disney

V Kalifornii vzniká nové městečko od Disney. Bude se jmenovat Cotino Foto: Disney

V devadesátkovém filmu žil hlavní hrdina v podání Jima Carreyho uprostřed jedné velké reality show a byl jediný, kdo o tom nevěděl. „Všechno kolem komunity bude ponořeno do příběhu. A rezidenti budou aktivními účastníky těchto příběhů,“ vylíčil ředitel zábavních parků Disney Josh D’Amaro pro USA Today. K nejistotě o životě v chystaném městečku přispívá také fakt, že obyčejní smrtelníci budou moci Cotino navštívit jen po nákupu jednodenní vstupenky.

Kdy se to všechno spustí, zatím není jasné. Sama společnost Disney by v budování nového projektu neměla figurovat jako developer, ale spíš jako autor návrhu, ke kterému si přizve firmu DMB Development. Ta má za sebou několik projektů vyznačujících se především luxusem, a to nejen ve Spojených státech.

Urbanistický ráj v sociálním konstruktu

Disney každopádně už developerem vlastně je. Ne snad pro vystavění několika zábavních parků po celém světě. Kalifornské městečko pro fanoušky je sice zatím jen na papíře, jiné, nedaleko největšího Walt Disney Worldu, však už existuje. Jmenuje se Celebration a našli byste ho na Floridě, nedaleko Orlanda.

Oficiálně nejde o město, i tohle je vlastně taková komunita. Paradoxně však Celebration vypadá víc městsky než zbytek Floridy i většiny Spojených států. Disney svůj projekt vystavělo podle urbanistických pravidel používaných při budování měst po celé Evropě.

Celebration uznává uliční a stavební čáru, což znamená, že tady nestojí solitérní domy uprostřed ničeho, ale existují tu skutečné ulice s chodníky. Všechno je v docházkové vzdálenosti, pokud tak člověk chce zajít do supermarketu, zvládne to klidně i po svých, nemusí sedat do auta. Existuje tady také něco, co by se dalo nazvat klasickým centrem.

Je tady náměstí s altánkem, kavárny, cukrárny, zverimex. Hned vedle centra je rozlehlý park a ani tady nesmí chybět vodní nádrž, která je vznešeně nazývaná jezerem. Uprostřed je samozřejmě fontána. Jak mimochodem uvedl v roce 2010 britský The Guardian, v nádrži žijí aligátoři a je zakázáno je krmit.

Celebration je městečko, které Disney nechalo vystavět u Disney Worldu Foto: Eliška Nová

Městečko Celebration postavené společností Disney Foto: Eliška Nová

Zvolené barvy fasád působí příjemně, nic tady není oprýskané. Však také Celebration vzniklo teprve v roce 1996. Spojení s Disney by nevědoucího kolemjdoucího nenapadlo, jen občas zarazí, že vedle vlajky Spojených států vlaje ještě druhá – s Mickey Mousem. Jako urbanista se tedy Disney osvědčilo, byť později se hovořilo o diktovaném stylu i barvách. Jako sociální konstruktér už moc ne.

Celebration navzdory ukázkovému místu zůstávalo zvláštním experimentem. Deset tisíc místních obyvatel zpočátku vůbec nekopírovalo demografické složení USA. Jednoduše proto, že tady žili především bílí. Disney se pokoušelo o diverzitu typickou pro celou Ameriku, a to skrze inzeráty v novinách pro afroamerickou a hispánskou komunitu nebo loterii, ve které bylo možné vyhrát prvních 350 domů a 123 bytů. I tak žilo v Celebration na přelomu tisíciletí 88 procent bílých. Dnes je to dokonce přes devadesát procent.

První vražda a sebevražda

Pozornost se časem od městečka, tolik srovnávaného s dokonalým světem Stepfordských paniček, stočila pryč. Znovu ji sem ale Amerika upnula v roce 2010. Tehdy se v pohádkovém světě poprvé objevila vražda. Bývalý učitel Matteo Giovanditto byl nalezený ve svém domě ubitý k smrti. Sekyrou. Další šok přišel v okamžiku, kdy zatčený bezdomovec, obviněný z jeho vraždy, uvedl, že oběť se ho snažila sexuálně napadnout.

Jen pár dní po první vraždě přišla i první sebevražda. Bývalý pilot Craig Foushee se zastřelil v jednom z domů poté, co byl čtrnáct hodin obklíčen policií, na niž střílel. Ještě před tím ho jeho žena obvinila z napadení, chýlilo se k rozvodu, muž neúspěšně podnikal.

Všechno to, co se v Celebration ukázalo jako problematické, je ale nic oproti tomu, jak dokáže rezidenční bydlení pod taktovkou Disney vydělat. A tak v roce 2011 vznikl další rezidenční projekt. I ten je situován na Floridě, jmenuje se Golden Oak Resort a byty se tady začaly prodávat s cenou 1,6 milionu dolarů (34 milionů korun). Z okna tady vidíte a slyšíte ohňostroj z jednoho z parků Disney Worldu – Magical Kingdom, tedy Kouzelného království.

Disney ideální svět nevytváří jen na americkém kontinentu. Jen 35 kilometrů za Disneylandem v Paříži byste našli region Val d’Europe, tedy Údolí Evropy. Je to projekt Disney a francouzské vlády z devadesátých let, kde bydlí okolo 35 tisíc lidí, převážně zaměstnanců nedalekého parku. Jeho poslední část je nyní ve výstavbě.