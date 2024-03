Jsme největší hráč v Evropě, ale skrýváme, že jsme z Česka. Byznysu to nepomáhá, říká Linda Šejdová

Uložit 0

Ještě před pěti lety je u nás prakticky nikdo neznal. Až Linda Šejdová se po své zkušenosti s několika americkými produkty rozhodla, že se pustí do vlastního byznysu s menstruačními kalhotkami – a zákaznice nejen v Česku si je oblíbily. Ze startupu Snuggs je proto dnes velmi rychle rostoucí projekt s evropskými rozměry a Linda Šejdová se spoluzakladatelem Tomášem Zahradníkem před sebou mají velké plány. Přestěhovali se kvůli expanzi dokonce do Londýna. V podcastu Money Maker popisuje, jak těžké je soupeřit ve vysoce konkurenčním textilním prostředí a proč značka Made in Czech není úplně ideální.

Menstruační kalhotky díky speciálním materiálům a technologiím zajišťují ženám jednodušší a pohodlnější menstruaci. Jejich hlavní tváří je osmadvacetiletá spoluzakladatelka Snuggs Linda Šejdová, která o velkém byznysu a zahraniční expanzi mluvila od začátku, ale před pěti lety jejím kalhotkám ještě zdaleka ne každý věřil. Čistě ženský produkt si ale získával pozornost a do startupu vstoupili i první investoři, mimo jiné Martin Rozhoň, fond N1 či investiční skupina Wood & Company.

Jen za loňský rok firma překonala v tržbách půl miliardy korun, což jsou po pěti letech na trhu slušná čísla. Důležité jsou přitom dva rozměry: většina prodejů se už dnes generuje mimo Česko a Snuggs jsou už zhruba tři čtvrtě roku v černých číslech. Linda Šejdová, Tomáš Zahradník a spol. ale zatím zůstávají nohama na zemi. Po přestěhování do Londýna poznávají byznysově-investiční svět z úplně jiného úhlu a věří, že další velké věci ještě přijdou.

Přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co v podcastu Money Maker s Lindou Šejdovou, na který se můžete podívat výše a najdete ho také ve všech podcastových aplikacích, padlo.

Jsme jednička v Evropě

„V Česku máme dominantní pozici. Jsme ti, co u nás celou kategorii budují a jsou synonymem produktu. Přibývají spíše menší lokální značky, ale situace v každé zemi je úplně jiná. Už více než padesát procent obratu děláme v zahraničí, které pořád sílí. V březnu bylo Německo větší než Česko. V Nizozemsku jsme na tom velmi podobně jako v Česku, tedy jednička na trhu, v Německu jsme mezi třemi nejsilnějšími značkami. Jsme největší hráč v Evropě, co se týče velikosti i trhu, na kterých jsme. Je řada porovnatelných značek v Německu, ale jsou jen na lokálním trhu. My jsme aktuálně na sedmi trzích, otevíráme další, a to nás v Evropě odlišuje. Konkurence vzniká v každé zemi, ale je to dobře, protože to ukazuje, že tvoříme novou kategorii. Před pěti šesti lety v Evropě nic nebylo, celý trh teď roste a je tak velký, že snese spoustu konkurence.“

Proč jsme se přestěhovali do Londýna

„Vnímali jsme to jako nezbytnou nutnost. V první řadě kvůli investorům, protože v Česku není žádný investor, který by se soustředil na segment D2C, kdy si firma produkt přímo vyrábí, dělá mu marketing a pak ho sama prodává zákazníkovi. Máme investory z Česka, ale často to jsou investoři, kteří se zaměřují na více sektorů. V Londýně je mnoho fondů, které se soustředí přímo jen na náš byznys model, perfektně mu rozumí, mají zkušenost se škálou, exitem firem. Druhý důvod byl hiring a evropský talent. Jelikož jsou v Londýně investoři a D2C firmy, jsou tam i zkušení lidé, které dokážeme najmout. Dnes máme týmy v Praze, Londýně i Amsterdamu.

Třetí důvod bylo know-how. V Londýně se potkáváme s dalšími zakladateli D2C firem, jejich markeťáky a nasáváme know-how. Za tu dobu, co jsme v Londýně, jsme firmu výrazně posunuli. I loňské výsledky jsou toho důkazem. Plánovali jsme to dlouho. Nebylo to tak, že bychom se jeden den rozhodli a přestěhovali se. Od začátku jsme tvořili firmu tak, aby byla připravená na to, že budeme fungovat na dálku z různých míst. Náš přesun do Londýna trval dohromady rok a půl.“

Co po nás chtějí investoři

„Pro zahraniční investory je velmi důležité vidět úspěch na velkém trhu v západní Evropě, jako je Německo, Francie, Velká Británie. To je pro ně zásadní. Máme sice trakci v Česku, ale to je tolik nepřesvědčí, protože to pořád neznamená, že náš byznys umíme replikovat na velkém Německu při stejné efektivitě. Investoři chtějí vidět, že uspějeme v zahraničí, kde budeme dělat signifikantní obrat. Zajímavá pro ně také může být kombinace, že jsme na dalších trzích, máme i Nizozemsko, Rakousko a tak dále. Pořád ale chtějí vidět stejné metriky, zároveň je zajímá delší časový horizont, třeba jestli se zákazníci vrací. Prioritou teď pro nás je posílit na významných trzích, jako je právě Německo nebo Velká Británie.“

Je výhoda začínat a uspět v Česku?

„Nad tím pořád přemýšlíme. Jsme rádi za náš příběh, ale kdyby někdo zakládal něco nového, tak je sporné, kde se více vyplatí začít. Jedna limitace je v tom, že v Česku obecně není v D2C segmentu příliš mnoho firem, takže tu nejsou ani lidé, kteří mají zkušenosti s marketingem, navíc v takové rychlosti a směrem na západ. My už jsme teď ve fázi, kdy je firma dostatečně velká na to, aby byla zajímavá pro nejlepší talent v Evropě. Poprvé vnímáme, že nejlepší lidé z nejlepších D2C firem k nám chtějí jít, zajímá je to, líbí se jim náš příběh, ale před pár lety to tak určitě nebylo.

Nerada se rouhám a jsme určitě rádi za to, že jsme z Česka a co jsme tu dokázali, ale také záleží, odkud člověk pochází a jaký má background. Nevím, jaké by to bylo, kdybychom přišlo do Londýna před pěti lety a začali celý byznys budovat z nuly a bez konexí, které máme teď. Když tam ale člověk nějakou dobu žije a pak tam založí startup, možná je to ideální scénář. Jedna věc je know-how, druhá věc je velikost trhu.

Foto: Snuggs Menstruační kalhotky od české značky Snuggs

Pro D2C firmu je často důležité, aby měla velký trh. To je případ německých konkurentů. Jsou odtamtud, jsou lokální a trh je tak velký, že na něm mohou dlouho růst. Je to výhoda v tom, že mohou dlouho růst, z druhé strany je to nemotivuje jako nás jít tak rychle do zahraničí. My jsme museli mnohem rychleji expandovat, než být v klidu na domácím trhu, který byl pro nás příliš malý, ale to jsme od začátku chtěli.“

Proč Česko nemá dobré jméno

„Česko bohužel v zahraničí nemá tak dobrý brand. Zákazníků v Německu jsme se ptali, jestli jim zní lépe Vyrobeno v Evropě, Vyrobeno v Evropské unii nebo Vyrobeno v Česku a Česko mělo řádově úplně nejhorší výsledek. Když někdo vyrábí ve Švédsku nebo Itálii, tak to má zvuk, ale u Česka jsme to zatím nenašli. Proto v zahraničí spíše skrýváme, že jsme z Česka, a zdůrazňujeme, že jsme z Evropy.

V Německu se do posledního detailu snažíme, abychom vypadali úplně lokálně. To už se musí člověk hodně snažit, aby zjistil, že jsme česká značka. V Nizozemsku si lidé také myslí, že jsme tamní značka. A platí to i pro investory – není to tak, že bychom řekli, že jsme z Česka, a nějak je to ohromilo. Musíme toho hodně dokazovat, což nás hodně motivuje, je to motor, abychom to urvali. Nemyslím si, že má Česko úplně špatnou konotaci, ale je hodně neutrální a v byznysu nepomáhá. Musíme se hodně prodávat přes zkušenosti, přes to, co jsme udělali.“

Už nejen kalhotky

„Budeme spouštět větší kolekce nemenstruačních kalhotek, protože vnímáme, že je o to zájem. Spustili jsme také náhradu za intimní vložky, u nichž používáme stále naši technologii, jen trochu upravenou. To byl první krok. Pak přišly podprsenky, ve kterých se budeme dál rozšiřovat, a také nemenstruační kalhotky nebo intimní mycí gely. Naší dlouhodobou vizí je vytvořit ekosystém intimní hygieny a první vrstvy. Mohou to být doplňky k menstruaci, zároveň je to také strana textilu, protože máme spoustu zpětné vazby od zákazníků, že jim vyhovují naše střihy, naše materiály. Mimo funkční vrstvy pracujeme hodně i na tom, aby tělo kalhotek bylo z dobrých a příjemných materiálů, dobře sedělo. I tohle je další krok a brzy představíme další novinky.“