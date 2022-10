Accolade po skladech investuje také do vody a tepla. Chce posílit svou pozici v Karlovarském kraji

V Česku, Polsku, Německu, Španělsku, Nizozemsku a na Slovensku patří tuzemské skupině Accolade síť pětačtyřiceti industriálních parků, ve kterých působí internetové obchody i průmyslové či logistické firmy. Teď se však rychle rostoucí holding, který patří Milanu Kratinovi a Zdeňku Šoustalovi, rozrůstá do nového byznysu. Na Chebsku investuje celkem do tří firem, které vlastní podíly ve vodovodech, kanalizacích a teplárenství, a to díky odkoupení německé entity Gelsenwasser Beteiligungen od společnosti Gelsenwasser AG. Cenu transakce žádná ze stran neprozradila.

Accolade zmíněnou akvizicí nabylo podíly ve třech regionálních společnostech zaměřených na zásobování vodou a likvidaci odpadních vod, a dále na výrobu tepla a elektřiny: Chevak Cheb (podíl ve výši 28,16 %), Terea Cheb (50 %) a KMS Kraslická městská společnost (50 %). Pro Accolade má jít o další závazek vůči Karlovarskému regionu a podpoře rozvoje tamní infrastruktury. Samotná Gelsenwasser AG působí v této oblasti od roku 1995 a Accolade tam má zase své strategické průmyslové nemovitosti.

„Accolade by tímto chtělo ještě více posílit svou přítomnost v Karlovarském kraji, který pro nás představuje velice důležitou oblast a ve kterém dlouhodobě investujeme nejen do oblasti průmyslových nemovitostí, ale i do související infrastruktury. Mimo to se v regionu zasazujeme i o kulturní a sociální podporu místních obyvatel,“ uvádí k akvizici Milan Kratina, CEO Accolade, který je v poslední době při chuti. Před pár týdny oznamoval nákup hned čtyř průmyslových a logistických parků v Česku a Polsku, za které zaplatil přes šest miliard korun.

Na Karlovarsku se teď pustí do nového typu byznysu, který si ale má s tím stávajícím rozumět. Accolade do svého portfolia přidává odbornosti týkající se zásobování pitnou vodou, teplem i elektřinou, odvádění a čištění odpadních vod, projektové a laboratorní činnosti či provádění vodohospodářských staveb. Kupříkladu Chevak zásobuje vodou a zajišťuje provoz kanalizační sítě pro 85 tisíc obyvatel, přičemž jeho většinovými vlastníky jsou místní obce. S nimi chce teď Kratina navázat prospěšnou spolupráci pro všechny strany.

„Investor samozřejmě vždy klade důraz na co největší zhodnocení investic, tedy zisky. Nicméně z dlouhodobého hlediska se nám vždy potvrdilo, že nejúspěšnějšími projekty jsou ty, kde se soustředíme v první řadě na investice do obyvatel regionu, v němž plánujeme působit,“ doplňuje Kratina. Všechny tři zmíněné společnosti, do kterých Accolade vstupuje, vykazují podle vyjádření firmy dlouhodobě jak vlastní kladný kapitál, tak i hospodářské výsledky. Transakci ještě musí schválit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

V Karlovarském regionu jsou Kratina a spol. známými hráči. Poprvé sem vkročili v roce 2013 a letos v červnu oznámili více než šestimiliardové investice do výstavby tamních průmyslových budov. „Uvědomovali jsme si, že oblast bývalých Sudet byla ze strany státu i byznysu dlouho opomíjená, a to se odráželo v platové hladině i nezaměstnanosti,“ dodal Kratina, jehož skupina stále více investuje také do revitalizace brownfieldů. Ty aktuálně tvoří v portfoliu přibližně jednu třetinu. Accolade v současnosti dokončila komerční nemovitosti o rozloze 2,6 milionu metrů čtverečních, které pronajímá téměř 260 nájemcům z celého světa.