Adidas pod tlakem investorů. Zboží s Kanyem Westem nakonec prodá, peníze pošle na charitu

Yeezy, jednoho času nejzajímavější streetwearová značka na trhu s velkou základnou fanoušků, teď noční můra pro firmu, pod níž vznikala. Adidas se kvůli loňskému ukončení spolupráce s rapperem a módním návrhářem Ye dostal do průšvihu, jaký nepamatuje, a hledá z něj cesty ven. Z jedné strany na něj tlačí investoři, z té druhé pak tlak vytváří množství tenisek a oblečení v hodnotě 1,2 miliardy eur, které se mu válí na skladech. A řešení bude nejspíš takové, jakému se zprvu bránil.

Adidas poměrně dlouho zvažoval, jak zareaguje na kontroverzní komentáře, které Ye alias Kanye West loni pronášel mimo jiné na účet Židů. Poté, co s ním přesně z tohoto důvodu rozvázala spolupráci módní značka Balenciaga, se k obdobnému kroku rozhodl i on – ukončil s ním dlouholeté partnerství a prakticky tak oznámil konec veleúspěšné značky Yeezy, kterou Adidas a Ye společně od roku 2013 budovali.

Německá firma veřejně řekla, že zboží se štítkem Yeezy už prodávat nebude, neuvedla ale plán, co s ním nakonec udělá. Spekulovalo se o tom, že z něj odstraní jakýkoliv branding a bude je prodávat čistě pod vlastní značkou, čímž by se vyhnula i vyplácení zisků z prodeje, které mají podle smluvního nastavení putovat právě Yemu. Nakonec ale nejspíš zvolí jiný postup.

I přes to, že se tomu Adidas zpočátku bránil, rozhodl se nějakou část zboží Yeezy skutečně prodat. Řekl to šéf firmy Bjørn Gulden před investory, kteří Adidas kritizují za to, že na kontroverze s rapperem zareagoval příliš pozdě – a kdyby podle nich zareagoval včas, nemusel by utrpět ztrátu okolo 700 milionů eur, tedy asi 16,5 miliardy korun. Prodej dává smysl i podle Daniela Klímy z českého teniskového startupu FlexDog, který situaci bedlivě sleduje.

„Vyrobené zboží zabírá místo k uskladnění, stárne a znehodnocuje se. Produkty Yeezy totiž zmizely pouze z primárních distribučních kanálů Adidasu, tedy z vlastní aplikace, oficiálních prodejen a partnerských obchodů, zákazníci si je ale mohou nadále kupovat na sekundárním trhu skrze resellové obchody a tržiště jako Goat nebo StockX,“ říká Klíma pro CzechCrunch.

„Dále je důležité mít na paměti, že jednou z hlavních komunikačních linek Adidasu je udržitelná výroba jeho produktů. Za mě tak nepřichází v úvahu ani likvidace, ani přešití již vyrobených věcí, protože by to popřelo myšlenky, které firma propaguje, třeba prostřednictvím spolupráce s organizací Parley for the Oceans,“ doplňuje Klíma, který ve FlexDogu řeší komunikaci a marketing.

Jakým způsobem bude Adidas přebývající zboží značky Yeezy prodávat, je zatím otázkou, zmínil však, že část výdělků z prodeje by věnoval na charitu. Konkrétně na podporu takových organizací, které byly výroky Yeho ovlivněny. „Může to být dobrý krok k uzavření této diskutované kapitoly a posunutí se kupředu. Jak v očích zákazníků, tak v očích akcionářů,“ dodává Klíma.

Z rozhodnutí o opětovném prodávání kolekcí Yeezy by v konečném důsledku mohl těžit i Ye, kterému by Adidas platil tantiémy. Německá firma by totiž zboží žádným způsobem nezměnila, tudíž by se neprodával jen samotný design, ale právě i název Yeezy, na který Ye drží ochrannou známku.