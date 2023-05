Žaloba od vlastních investorů a pokles tržeb. Adidas se kvůli Kanyemu Westovi dál topí

Naoko jejich spolupráce běžela bez sebevětších problémů – vyráběli jedny z nejpopulárnějších tenisek posledních let, vydělávali na nich desítky miliard korun a budovali z edice Yeezy plnohodnotnou módní značku. To by ovšem Kanye West nesměl loni pronášet tak kontroverzní názory, kvůli nimž s ním Adidas po devíti letech utnul všechny vztahy. A požár se německé firmě ještě nepodařilo zcela uhasit. Musí totiž řešit žalobu, která jí přistála na stole od vlastních investorů, a do toho potřebuje vymyslet, jak zvrátit nepříliš pozitivní finanční výsledky.

Adidas zveřejnil výsledky hospodaření za první čtvrtletí tohoto roku, které sice předčily odhady analytiků, ale i tak šlo po stránce tržeb o mírný pokles, konkrétně o jedno procento na zhruba 5,3 miliardy eur, tedy asi 124 miliard korun. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku spadl i provozní zisk na 60 milionů eur, respektive 1,4 miliardy korun, z předchozích 437 milionů eur, tedy 10,2 miliardy korun.

Mnohem důležitější situací pro Adidas nicméně je, jak zvládne letošní rok. Jeho šéf Bjørn Gulden, který do firmy přešel z konkurenční Pumy, během ohlašování kvartálních výsledků avizoval, že letošek nebude po stránce finančních výsledků uspokojivý – a může za to především situace, která loni na podzim nastala s rapperem a módním návrhářem Kanyem Westem, oficiálně známým jako Ye.

Vzhledem k jeho kontroverzním, antisemitským názorům s ním Adidas, stejně jako luxusní módní značka Balenciaga nebo hudební vydavatelství Def Jam, rozvázal spolupráci a dal jasně najevo, že tenisky a oblečení společné značky Yeezy už nebude prodávat. Tím pádem mu ale na skladě zbylo zboží v hodnotě 1,2 miliardy eur, v přepočtu 28 miliard korun, se kterým neví, jak naložit.

Spolu s tím utrpěl ztrátu okolo 700 milionů eur, tedy skoro 16,5 miliardy korun, což se nelíbilo jak akcionářům, kteří reagovali poměrně jasně, tak investorům. A právě jimi se teď Adidas zabývá – před pár dny totiž firma dostala na stůl žalobu, ve které skupina investorů německý podnik obviňuje z toho, že o problematickém chování svého spolupracovníka věděla už dlouho, ale nic s tím nedělala.

Podle informací deníku The Wall Street Journal mělo představenstvo firmy o nevhodném chování Yeho, který byl vždy tak trochu rebel, vědět minimálně od roku 2018, neudělalo však nic pro to, aby rappera usměrnilo. Do éteru se navíc dostaly i úryvky z otevřeného dopisu zaměstnanců Adidasu, kteří v něm uváděli, že i přes tuto znalost šéfové firmy záměrně „vypnuli své morální kompasy“ a nechali situaci plynout. Adidas měl celou věc interně šetřit.

V obžalobě se mimo jiné uvádí, že kdyby Adidas včas zareagoval a reflektoval ono „toxické prostředí“ uvnitř firmy, mohl by předejít tak výrazným ztrátám. Zmíněná tvrzení ale Adidas striktně odmítá – a vydal prohlášení, že jde o „nepodložené informace“ a „udělá vše pro to, aby se proti nim bránil“. Nic to ale nemění na faktu, že má firma k dispozici ohromné množství zboží značky Yeezy, se kterým by měla nějak naložit.

Adidas řešil i otázku opětovného zavedení do prodeje, akorát bez brandingu, práva na vzhled totiž smluvně drží on. A ani by nikdo nemusel poznat, že to vychází z kolekce Yeezy, protože řada z pozastavených produktů prý ještě neměla spatřit světlo světa. K tomuto kroku se ale Adidas zatím podle dostupných informací neuchýlil. Spekulovalo se také o tom, že by Adidas měl s rapperem promýšlet i nové podmínky spolupráce – ani tady ale není nic potvrzeno.

Obecně by se ale německá firma měla během letoška dát dohromady a zkusit se více ponořit do jiných, sportovnějších oblastí, kde je odjakživa silná. Ať už jde o fotbal, běh, golf nebo jiné outdoorové aktivity. Sama totiž tuší, že po fiasku s Yeezy bude mít náročné si znovu získat auru etablované streetwearové značky. Naopak v odvětví aktivního životního stylu si jméno může udržet, což potvrzuje i rostoucí zájem o klasické tenisky Samba, Gazelle a Campus.