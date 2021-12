Koupil si animovanou opici za miliony korun, spojil se s kryptoměnovým influencerem, začal spolupracovat s netradiční komiksovou sérií a vyrazil prozkoumávat neprobádané krásy takzvaného metaverse. Německý sportovní gigant Adidas načíná novou éru a naplno vstupuje do virtuálního vesmíru, kde má v plánu odhalovat exkluzivní kolekce, prodávat prémiové sběratelské předměty a tvořit komunity pro vyvolené.

Virtuální vesmír (neboli metaverse) je pro mnohé stále neuchopitelnou oblastí, od které neví, co očekávat. Tvůrce Facebooku Mark Zuckerberg ji považuje za budoucnost nás všech a ji nedávno prezentoval jako místo, kde se lidé mohou kdykoliv střetávat a řešit vesměs stejné věci, jakými se zabývají ve světě skutečném. Metaverse ale může být i pomyslný exkluzivní klub – komunita lidí s prémiovými právy a přístupy k věcem, k nimž se běžní smrtelníci nedostanou.

Něco takového od dnešního dne začíná uplatňovat i Adidas, který otevřel dveře svého vlastního virtuálního vesmíru. V něm si zájemci mohou zatím kupovat takzvané NFTs, tedy virtuální sběratelské předměty vycházející ze světa kryptoměn. Těch Adidas aktuálně nabídl dvacet tisíc pro přednostní kupující s tím, že více než devět tisíc kusů nabídne jako součást klasického prodeje.

Na nich firma spolupracovala se třemi partnery, konkrétně se slavnou edicí NFT pod názvem Bored Ape Yacht Club, kryptoměnovým influencerem GMoney a komiksovou sérií Punks Comics. Právě s nimi navrhl Adidas tisíce originálních děl, které se v těchto minutách v alternativním světě teprve objevují. Výhledově se mají tato „eneftýčka“ používat i pro herní svět The Sandbox, na kterém Adidas spolupracuje.

„Vstoupili jsme do nového věku originality. Od začátku jsme si říkali, že pokud máme být značkou, která bude reprezentovat a pomáhat prosazovat hodnoty nové generace do světa, musíme se pohybovat rychlostí kultury. To se vrací k principům značky, kdy přijímáme hrany, otevíráme dveře novému a jednáme s rebelským optimismem,“ říká Erika Wykes-Sneyd z oddělení komunikace Adidasu.

Součástí virtuálního vesmíru Adidasu bude ale i prodej fyzického zboží, opět však jen výhradně pro členy komunity. Zapojena je i mobilní aplikace Confirmed, kde se prémiovější produkty nabízí. Ovšem vzhledem k tomu, že se metaverse Adidasu teprve spustil, je nutné počkat, jak se bude situace vyvíjet. Něco podobného udělal před několika dny i Nike, který bude navrhovat digitální módu.