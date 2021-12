Adidas po několika měsících příprav otevřel brány svého virtuálního vesmíru (neboli metaverse), kde má v plánu zásobovat fanoušky exkluzivními kolekcemi i sběratelskými předměty, které nikde jinde nebudou dostupné. A byť to zpočátku nešlo úplně hladce a firmu potkaly drobné výpadky, nakonec se jí podařilo za pár hodin prodat všechno nabídnuté digitální zboží, za které inkasovala stovky milionů korun. To hlavní má ale teprve přijít.

Společnost z německého města Herzogenaurach načala novou kapitolu, v rámci které se chce více profilovat v digitálním světě. Podobně, jako to dělá například hra Fortnite, i Adidas chce ze svých fanoušků tvořit ucelenou komunitu lidí, pro kterou bude chystat speciální typy zboží. Včera začala se spuštěním NFTs, respektive virtuálními sběratelskými předměty vycházejícími ze světa kryptoměn. A poměrně rychle ohlásila, že je vyprodáno.

Jen několik hodin Adidasu stačilo k tomu, aby prodal 29 620 exkluzivních animovaných kartiček, na kterých pracoval s edicí NFT pod názvem Bored Ape Yacht Club, kryptoměnovým influencerem GMoney a komiksovou sérií Punks Comics. A protože se při takzvaném mintu, respektive ražbě, jeden předmět prodával za 0,2 etherea (zhruba 790 dolarů), firma si přišla na přibližně 23 milionů dolarů (více než půl miliardy korun).

Adidas nejprve nabídl dvacet tisíc NFTs v rámci předběžného přístupu lidem, kteří vlastní speciální tokeny od samotné firmy a zmíněných partnerů – zbytek pak prodal coby součást klasického prodeje s tím, že dodatečných 380 kartiček si nechá „pro další užití“. Dohromady tak půjde o sbírku přesně třiceti tisíc NFTs. Ražba sběratelských kousků se ale neobešla bez drobných potíží.

Majitelé tokenů Bored Ape Yacht Club, kteří měli přednostní právo k nákupu nových NFTs, totiž kvůli technické chybě nemohli předměty kupovat. Adidas proto hned v úvodu takzvaný minting pozastavil a spustil o několik hodin později. Postiženým pak firma slíbila, že jim proplatí „gas fees“, jinak řečeno poplatky za provoz blockchainové sítě, které se vyžadují pro ražbu nových NFTs.

První etapa se tak Adidasu podařila, ale jak sama společnost uvádí, má jít teprve o začátek. V příštím roce chce ve svém virtuálním světě nabízet i kolekce, a to nejen digitální (určené například pro hry jako The Sandbox), ale také fyzické. Dost věcí by se pak mělo odehrávat v mobilní aplikaci Confirmed, kterou Adidas bude pro tyto účely také využívat.

All @adidasoriginals , @gmoneyNFT , @punkscomic and @BoredApeYC Into the Metaverse NFTs have now been minted

The official link to purchase the NFT on the secondary market is: https://t.co/PAJs82Jyib

Thanks again for your patience today

— adidas Originals (@adidasoriginals) December 17, 2021