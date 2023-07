Adolf Šádek získal vytouženého investora pro Viktorii Plzeň. Přichází i bývalý prezident Rapidu Vídeň

Před dvěma lety v březnu došlo po jedenácti letech ke změně majitele FC Viktoria Plzeň. Ze zdravotních a osobních důvodů klub opustil tehdejší dlouholetý prezident Tomáš Paclík a jediným vlastníkem se stal generální manažer Adolf Šádek. A krátce poté začalo hledání nového investora, s nímž by mohl Šádek západočeský fotbalový klub dál rozvíjet. Sám totiž nedisponoval dostatečným kapitálem a Viktoria v poslední době balancovala na hraně přežití. Teď si může osmačtyřicetiletý manažer oddychnout, po náročném hledání se mu podařilo příchod nových investorů dotáhnout.

Viktoria Plzeň koncem minulého týdne oznámila, že do klubu jako majoritní akcionář vstupuje rakousko-švýcarská podnikatelská skupina a speciálně zřízená společnost FCVP GmbH, za kterou stojí podnikatelé Martin Dellenbach a Raphael Landthaler. Adolfu Šádkovi zůstane zatím blíže neupřesněný menšinový vlastnický podíl, navíc i nadále zůstane ve vedení klubu, v němž bude působit jako předseda představenstva. Spolu s ním v představenstvu zasednou i Dellenbach s Landthalerem. Cenu transakce ani jedna ze stran nekomentovala.

Rozpočet Plzně se v posledních letech odhadoval zhruba na 300 milionů korun. Co se týče samotného vstupu nových investorů, Sport.cz píše o částce kolem 200 milionů korun, o níž se spekulovalo od chvíle, kdy začal Šádek nové partnery pro rozvoj plzeňského fotbalu hledat. „Novým většinovým vlastníkem klubu se stává společnost FCVP GmbH se sídlem v Rakousku. Stojí za ní velmi ambiciózní lidé s bohatými zkušenostmi z evropského fotbalu. Jsem rád, že se celý proces podařilo uzavřít před startem nové sezóny,“ uvedl Šádek.

Plzeňský šéf v uplynulých dvou letech financoval klub i z vlastních peněz a na jeho záchranu si musel podle svých slov půjčit až 150 milionů korun. „Mým dlouhodobým cílem bylo najít takové partnery, kteří klubu zajistí finanční stabilitu, budou mít vysoké ambice, motivaci a chuť pracovat koncepčně a posouvat náš klub dopředu. Navíc jde o partnery ze západní Evropy, kteří přicházejí s dlouhodobou vizí,“ doplnil Šádek. Noví akcionáři přináší na západ Čech zkušenosti z klubů jako Rapid Vídeň či FC Basilej.

Foto: FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň hraje své zápasy v Doosan Areně

Sedmapadesátiletý Švýcar Martin Dellenbach zbohatl díky velké síti automyček, pracoval také jako týmový manažer v motoristickém sportu a od roku 2010 se pohybuje ve fotbale. Působil jako šéf mládeže FC Basilej a loni vstoupil jako investor do prvoligového rakouského klubu TSV Hartberg, v němž buduje velkou fotbalovou akademii. Letos v květnu se navíc stal ředitelem druholigového rakouského týmu SV Licht-Loidl Lafnitz – a když k nim teď přidal i Viktorii Plzeň, chce napříč třemi fotbalovými kluby využít potenciálních synergií.

„Společně s akademií v Laufnitzu, která disponuje dvěma týmy (rakouská landesliga a 2. rakouská bundesliga), Hartbergem (1. rakouská bundesliga) a Viktorií Plzeň (česká nejvyšší soutěž a evropské poháry) zapadá vše naprosto ideálně do našeho výchovného konceptu. Mladí talentovaní hráči dostávají skvělou příležitost, aby se přes akademie a spolupráci profesionálních týmu dokázali prosadit a udělat mezinárodní kariéru. Přesně to je naše filozofie,“ vysvětluje Dellenbach.

V představenstvu spolu s ním a Šádkem zasedne ještě osmačtyřicetiletý Rakušan Raphael Landthaler, který působil například v pozici ředitele pro finance a rozvoj ve vídeňském Rapidu. Zároveň byl v představenstvu rakouské bundesligy a je také zakladatelem a výkonným ředitelem společnosti Nikita & Company, která se věnuje finančnímu poradenství pro fotbalové kluby.

Zajímavou posilu získává Plzeň také do role předsedy dozorčí rady, jímž se stane osmapadesátiletý Martin Bruckner, který byl v letech 2019 až 2022 prezidentem slavného Rapidu Vídeň a naposledy působil v dozorčí radě rakouské bundesligy. Zkušenosti má také z finančního sektoru, kde působil ve vedení bankovní skupiny Allianz Group Austria.

„Těší nás, že jsme se stali součástí klubu s bohatou historií a velkými úspěchy na domácí i evropské scéně. Společně se současným týmem kolem Adolfa Šádka je naším cílem další rozvoj klubu. Naše strategie je založená na stabilním ekonomickém základu a rozvoji mladých talentovaných hráčů,“ uvedl Landthaler. Podle rakouského listu Kicker jsou spolu s ním a Dellenbachem součástí vehiklu FCVP GmbH, který do Viktorie Plzeň vstoupil, také šéf datové firmy Strykerlabs zaměřené na fotbal Philip Klöckl, právník Stephan Polster a bývalý fotbalista Raimund Hedl.

„Nová majitelská struktura klubu pro nás znamená stabilitu a ideální podmínky pro další růst klubu ve všech jeho oblastech, těšíme se na spolupráci,“ dodal Jaromír Hamouz, který ve Viktorii Plzeň působí od roku 2007, v posledních letech v roli obchodně-marketingového ředitele a má pod sebou celý komerční úsek. Právě on zasedne po boku předsedy Martina Bruckerna v dozorčí radě a jako třetí je doplní Christian Fuchs.

Pro Šádka tak končí hektické období, v němž musel na provoz svého klubu neustále shánět peníze. V loňské sezóně mu zásadním způsobem pomohl postup do Ligy mistrů, který Plzni vynesl přes 400 milionů korun. Do nejprestižnější klubové soutěže se dokázala probojovat poté, co předloni získala svůj šestý mistrovský titul.