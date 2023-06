Konference SportBiz Live v úterý v Praze načrtla budoucnost českého fotbalu. Měla k tomu jedinečnou příležitost, samostatná soutěž totiž zrovna slaví třicet let. Zástupci největších domácích klubů současnosti tak okomentovali její dosavadní vývoj, ale především se zaměřili na nadcházející roky. Ty totiž bude silně formovat nová smlouva o televizních právech na fotbalovou ligu.

Aktuální kontrakt na audiovizuální práva pro fotbalovou Fortuna ligu vyprší na konci nadcházejícího ročníku. Současného držitele Pragosport stojí podle odhadů 150 milionů korun za sezonu. „Teď všichni předpokládáme, že nový kontrakt od sezony 2024/25 bude ve stovkách milionů. Že se to za posledních asi patnáct let promění z pár desítek na stovky milionů, bude neuvěřitelný posun,“ okomentoval situaci Kamil Veselý, marketingový ředitel pražské Sparty a jeden ze čtyř řečníků panelové diskuze.

„Dokonce by to mohly být vyšší stovky milionů,“ doplnil Daniel Hajný, jeho protějšek z Ligové fotbalové asociace (LFA), která už sedm let řídí profesionální fotbalové soutěže v Česku. O částce až třikrát vyšší, než je současných 150 milionů, hovořil nedávno také slávistický ředitel Jaroslav Tvrdík. „Poprvé v historii ligy se televizní práva budou řešit tendrem. Pokud dodržíme optimistické varianty, příští měsíc ho vykopneme, v září či říjnu vyhodnotíme, vyhlásíme vítěze a narýsujeme budoucnost profesionálního fotbalu,“ dodal Hajný.

Hajného z LFA a Veselého ze Sparty na pódiu lodě Cargo Gallery na smíchovské náplavce doplnili Michal Býček a Jaromír Hamouz ze Slavie, respektive Plzně. Tedy tří nejsilnějších klubů, které ve zmíněném pořadí opanovaly vrchol minulý měsíc uzavřené ligové tabulky. Všichni čtyři se na akci pořádané agenturou 2Score ve spolupráci s LFA shodli na tom, že tendr na ligová práva je naprosto klíčovou událostí, jež domácí sport čeká.

„Jedno z největších trápení klubů je omezení používání záběrů ze hry na jejich sociálních sítích. To bude jedna z obřích změn, co by měla nastat. Umožní to lepší propagaci ligy a větší propojení s fanoušky,“ řekl Hajný. „Zprůhlednění situace mezi vysílatelem a kluby pro nás bude důležité i obchodně. Chtěli jsme například udělat video se záběry ze zápasů pro naše partnery, ale narazili jsme,“ okomentoval situaci slávista Býček.

Foto: 2score Zástupci Slavie, Plzně, Sparty a Ligové fotbalové asociace na konferenci o budoucnosti fotbalu

„Snažíme se tvořit obrovské množství obsahu, vtáhnout fanoušky do dění, ale nemůžeme použít to nejdůležitější. Chtěli byste gól hned lupnout na sociální sítě, všichni by to sdíleli, ale nemůžete. Že se této možnosti zbavil, tím se fotbal střelil do nohy,“ přitakal Veselý. Zástupce klubu financovaného významnou mírou Danielem Křetínským tím taktéž připomněl, že především právě pro větší kluby budou jiné než finanční benefity nové smlouvy významné: „Z hlediska příjmů jsou práva poměrně marginální.“

Nový deal by mohl mít i další dalekosáhlé pozitivní důsledky. Například rychlejší uveřejňování termínové listiny zápasů. „Zároveň dosáhneme na data, kdo se kouká a kam se to prodalo, to bude také zásadní,“ řekl marketingový manažer plzeňské Viktorie Jaromír Hamouz. „Už teď přitom máme vysoký standard, všechny zápasy běží živě. Ale pamatujeme dobu, kdy jsme oslavovali, že budeme v listopadu jednou v televizi. A kameramani lezli po střechách stadionů, aby získali nějaké záběry,“ přidal vtipnou historickou anekdotu.

Do situace, že se může těšit na výrazně lepší podmínky, se podle zástupců tří nejsilnějších klubů a LFA fotbal zaslouženě vypracoval. Slavia i Sparta v uplynulém ročníku oznámily rekordní průměrnou návštěvnost v historii samostatné ligy, konkrétně 14 729 a 14 347 fanoušků. Viktoria Plzeň s menším stadionem průměrně lákala také úctyhodných 8 577 příznivců. Obecně pak zmiňovali zvyšující se úroveň stadionů – z nichž mnohé prošly či procházejí rekonstrukcí nebo jako v případě Hradce Králové se staví nové – a fanouškovského zážitku.

„Pro lidi se fotbal stal společenskou událostí. Před pěti lety jsem moc neviděl, že by někdo sdílel, že byl na fotbale. Dneska jsou takových příspěvků stovky,“ popsal Veselý. „Zjevně se nám povedlo dosáhnout bodu, kdy být na fotbalovém utkání je něco prestižního,“ dodal. „Vzrůstající zájem je evidentní. Třeba i v pravidelně vyprodávaných VIP boxech,“ potvrdil za druhé z „pražských S“ Býček.

Právě snaha divácký komfort a zážitek vylepšovat mimochodem vedla k plánům Sparty opustit Letnou a zamířit na Strahov. „Nový stadion je absolutní nutnost. Nemáme neustále vyprodáno, ale potenciál fanoušků je takový, že ho využijeme,“ řekl Veselý. Další důvody jsou pak ryze praktické, prostorová omezení stadionu na Praze 7 neumožňují expanzi toalet či občerstvení, limitují zázemí klubu, zhoršují podmínky pro pořádání konferencí, ale třeba i zřízení klubového muzea: „To je jedna z mála věcí, co Slavii závidíme.“

Zástupci top trojky našli shodu také v pokračujícím a drtivém nárůstu digitalizace marketingu. A to nejen v převládajícím online prodeji vstupenek či permanentek. „V Plzni jsme o něco konzervativnější, ne třeba jako Sparta, která prodává už prakticky jen online. Stále máme pár lidí, co si rádi dojdou pro permici naživo, navíc jako regionální klub s přesahem máme i prodejní místa v kraji. Ale ten trend je dávno naprosto jasný, online vládne,“ zmínil Hamouz.

Kluby dokonce například buď uvažují, nebo už přímo zrušily dříve populární papírové klubové magazíny. V případě Sparty každý výtisk byl ve statisícovém minusu a kasu zatěžoval jednotkami milionů korun. „V printu už ani není reklama atraktivní pro partnery,“ souhlasil s rivalem Býček. Vývoj vztahu klubů s fanoušky ale nezasahuje jen papírové produkty, ve stínu raketového růstu TikToku došlo například i na diskuzi o rušení profilů na Facebooku. Dosah sice má, ale prý už neplní dřívější funkci, kterou měl pro starší generaci, pro niž byl hlavní sociální sítí.

Byť se těžiště marketingových aktivit nezadržitelně přesouvá do aplikací a digitálních forem, hlavní cíl zůstává samozřejmě zcela fyzický, aktivace příznivců nejen v rámci sledování 90 minut fotbalu. „Bylo by skvělé, kdyby si majitelé klubů díky nové smlouvě na televizní práva našli peníze nejen na posily týmu, ale i na další rozšíření marketingových rozpočtů,“ uzavřel Daniel Hajný z LFA.