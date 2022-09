Ve své videotvorbě svérázným způsobem upozorňuje na úskalí online světa. Takový popis pořadu Mikýřova úžasná pouť internetem je možná přespříliš diplomatický, ale v jádru přesný. Nyní si s populárním videotvůrcem Mikýřem můžete i vlastnoručně pohrát. A to ve stolní hře, která je přesně taková jako pořad samotný. Ani karta s hláškou „Akorát že vůbec“ v ní nechybí.

Martin Mikyska alias Mikýř a jeho tým si pomocí ironicky pseudoamatérského zpracování a bizarního nekorektního humoru berou na paškál všelijaké podvodníky, pochybné projekty, přísliby pasivního příjmu a samozvané guru. Originálně před jejich praktikami varují a edukují tak internetovou veřejnost. Je to taková škola hrou. A hru skutečnou nyní Mikýř a jeho parta po několikaměsíčním vývoji představují.

Dobyvatelé jednotek pozornosti jsou svými pravidly nenáročnou párty hrou, v níž hráči postupují po plánu, sbírají body a občas průběh partie ovlivní schopnostmi speciálních karet. Jenže podobně jako při popisu jejich pořadu tahle věta nestačí. Větší objem jednotek vaší pozornosti si totiž zaslouží právě kvůli fenoménu Mikýřovy úžasné pouti internetem (MÚPI) a jejího proktologického prozkoumávání českého internetu.

„Bavila nás představa, ve které vezmeme fanoušky na tu úžasnou pouť internetem s sebou a necháme si při tom ‚čištění internetového prostoru‘ pomoct i od nich. Zároveň jsme rádi, že můžeme ten nehmatatelný internetový pořad přenést i do fyzického světa a mít něco v ruce,“ říká pro CzechCrunch Vilém Franěk z týmu MÚPI.

Foto: Mikýřova úžasná pouť internetem Už název hry odkazuje na jeden z mnoha terčů Mikýře a spol.

Už název hry odkazuje na jeden z mnoha terčů Mikýře a spol., a to brněnského multifunkčního podnikatele a umělce Marka Kaletu alias Marcuse Revoltu. Ten ve své motivační tvorbě s nádechem finančního poradenství často operuje právě s termínem „jednotek pozornosti“, kterých má člověk omezené množství a jež může věnovat různým činnostem. Třeba podezřele snadnému zbohatnutí.

Revolta není jedinou figurkou, o kterou se Dobyvatelé otírají. Na herních kartičkách pravidelní diváci populárního pořadu objeví řadu odkazů na známé tváře, jako je třeba youtuber Jon Mariánek. Bez znalosti bizarních hloubek online světa, do kterých svůj batyskaf Mikyska pravidelně noří, to tedy nebude taková legrace. Ačkoliv autoři doufají v zábavný zážitek i pro nediváky.

„Je to stavěné čistě jako párty hra, která bude bavit fanoušky i nefanoušky MÚPI. Fanoušky samozřejmě o něco víc, protože budou znát kontext postav,“ říká Franěk. „Ale hlavní zadání bylo, aby každý pochopil pravidla, i když vám jen kouká přes rameno, a do dvou minut jste mohli začít,“ dodává. A byť pohled do pravidel dává v přístupnosti za pravdu, tak ti, kdo vědí, že „úspěch“ je z osmdesáti procent „spěch“, si hru prostě užijí mnohem víc.

Bez tohoto zasvěcení totiž neoceníte skutečnost, že obranou proti „pimpulům“ jsou ve hře karty jako „Honimózo“. Však už anotace na krabici hry dává jasně najevo, že tohle nejsou Dostihy a sázky: „Naakumulujte jako první 100 jednotek pozornosti a zařiďte lidstvu jednou provždy pasivní příjem. Kdo nakonec zachrání MÚPIverse a zapíše se hluboko do análů?“

Jestli vám to přijde jako až příliš velký bizár, máte pravdu, MÚPI už je taková. Ale současně je v jádru (skrytém pod mnoha, ale opravdu mnoha vrstvami) až překvapivě užitečným a investigativním počinem, který je nabitý informacemi a jenž varuje nejen před internetovými podvodníky, ale třeba i vysvětluje volby. A žádná oficiální kampaň nebude mít v určité cílové skupině takový zásah jako krátké video plné nekorektních divnohlášek.

Na hře tvůrci spolupracovali s hudebním publicistou Jardou Konášem. Ten je známý například jako zakladatel muzikálního magazínu Headliner, ale často se věnuje též „geekovským“ tématům, jako jsou hry na hrdiny nebo právě deskovky. „Základní obrysy jsme dali dohromady v rámci týmu, ale všechny mechanismy a vychytávky, které tam uvidíte, přinesl do hry až Jarda. Má nahrané stovky, možná tisíce hodin deskovek,“ říká Franěk.

Foto: Mikýřova úžasná pouť internetem Žetony, kartičky, hrací deska, Ionizovaný Tachyom. Prostě normální stolní hra

Titul by navíc mohl zajistit takřka pasivní příjem i autorům. Stačí jim natáčet další díly MÚPI. „Hra je záměrně stavěná tak, že jak bude pokračovat náš pořad, může se postupně rozšiřovat o další karty, příběhy a postavy, které bychom potom vypouštěli formou balíčků,“ odhaluje Franěk. Ale ani to není všechno: „Máme pak v přípravě ještě jednu verzi pro deskovkové nadšence s herním časem kolem tří nebo čtyř hodin. Ale rozhodli jsme se zatím jít cestou párty hry a uvidíme, jak na to komunita bude reagovat.“

Hra se na trh dostane v úvodním nákladu tří tisíc kusů přes vydavatelství Midu Games. To se zaměřuje na tvorbu her na míru pro firmy nebo osobnosti. Doposud tak zpracovalo hříčky třeba pro Bitcoinovej kanál nebo pražskou botanickou zahradu. Vydalo také tituly se sportovní tematikou, jež jsou k dostání ve verzích pro fanoušky různých fotbalových či hokejových klubů. Anebo hříčku ve spolupráci s hercem Jakubem Kohákem.

Dobyvatelé jednotek pozornosti jsou nyní v předprodeji na e-shopu MÚPI za 749 korun. Zájemce, kteří si ji pořídí před spuštěním ostrého prodeje, čeká věnování od Martina Mikysky, nejrychlejších osmdesát má navíc získat motivační plakát. Po vzoru Karlíka a továrny na čokoládu pak mají čtyři krabice obsahovat zlatou vstupenku, jež je pozvánkou na herní seanci s tvůrci. Snad čtyři šťastlivci dopadnou jako Karlík, ne jako další vítězové.