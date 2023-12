Algoritmy českého startupu dokážou prokouknout kosmetiku. Mají čtvrt milionu uživatelů a novou investici

Uložit 0

Vyznat se ve složení kosmetických produktů je pro většinu lidí nemožný úkol. Znamenalo by to totiž rozumět hned několika jazykům a různým označením téhož, znát desítky tisíc přísad, a ještě chápat, jaké má která z nich účinky pro danou pleť. Dva programátoři v Česku si řekli, že něco takového ale může za lidi dělat stroj. Shromáždili data víc než 550 tisíc kosmetických produktů a naplnili jimi aplikaci, která umí z čárového kódu na obale poznat, co produkt obsahuje. A jak je vhodný právě pro vás. Mají už 250 tisíc registrovaných uživatelů a právě ohlásili svou už druhou investici.

Zainvestovaný startup: Wewell

Kdo investuje: Slovenský fond Crowdberry Investment Management, Zero Gravity Capital, který spadá pod investiční aktivity Zero One Hundred, a angel investor Jakub Borovička.

Kolik a v jakém kole: Celkem 1,25 milionu eur, tedy asi 30,5 milionu korun, v seedovém kole.

Co startup dělá: Aplikace Wewell umožňuje lidem vyfotit čárový kód různých kosmetických výrobků a díky datům, která obsahuje, a algoritmům, jimiž disponuje, pak sama zhodnotí, jaké má daný krém či jiný produkt složení i zda se hodí používat je na pleť, kterou si uživatel může v aplikaci popsat. Zakladatelé ji krátce označují jako „osobního dermatologa v kapse“. Nově se rozšířila o online tržiště a uživatele dokáže propojit s e-shopy. Podle spoluzakladatele Guramiho Jobavy je Wewell „závazek změnit způsob, jakým přistupujeme k péči o sebe“.

Jak je startup velký: Wewell obsahuje přes 550 tisíc kosmetických produktů a víc než 27 tisíc jednotlivých ingrediencí. Aplikace je k dispozici na App Storu či Google Play a aktuálně má na svém kontě 250 tisíc registrovaných uživatelů. Denně ji podle zakladatelů používají desetitisíce lidí.

Zakladatelé: Gurami Jobava a Vladimír Pečený. Jobava má za sebou více než dekádu práce na vývoji byznysových aplikací. Má zkušenosti z korporátního i startupového světa, pracoval pro společnosti jako SAP, SAP Concur či Kiwi.com Pochází z Gruzie, softwarové inženýrství a obchod ale vystudoval v Praze. I Pečený pracoval ve velkých společnostech, jako je například SAP, už dříve založil vlastní firmu se zaměřením na digitální prostředí. Poznali se při práci na společném korporátním projektu, nápad na projekt Wewell pak vzešel od jejich partnerek.

Sídlo startupu a kde všude působí: Sídlí v Praze, zákazníky má především v Česku a na Slovensku.

Proč je to zajímavé a jaký je potenciál: „Ve světě je obrovský trend zájmu o zdraví a péči o sebe,“ říká Michal Nešpor, partner fondu Crowdberry Investment Management s tím, že aplikace může snížit dopad nevhodné kosmetiky nejen na lidi, ale i na životní prostředí. „Aplikace je založena na skvělé myšlence, která má sílu změnit trh s kosmetikou k lepšímu a tím mít velmi pozitivní dopad na společnost,“ chválí pak Borovička.

Na co startup plánuje využít investici: Na posílení technologie, rozšíření týmu i expanzi na další trhy. Hodlá ji směřovat i na spuštění a posílení zmíněného tržiště začátkem roku 2024, které propojuje nadšence do péče o pleť s kosmetickými e-shopy.