Allegro šlape do expanze v Česku. Mění logistickou značku WeDo a staví tu oblíbené výdejní boxy

V souvislosti se vstupem polského online tržiště Allegro do Česka se mluví zejména o dalším osudu značek Mall a CZC, které mu patří poslední dva roky. Ve velké transakci za více než dvacet miliard korun si ale společnost v balíku pořídila také logistického operátora WeDo, jehož značka teď končí a mění se na One by Allegro. Zároveň došlo na rozšíření sítě výdejních boxů.

Výdejní schránky Allegro provozuje pod značkou One Box a v Česku jich má aktuálně rozmístěných již přes 140. Potichu je začalo rozmísťovat již v březnu, tehdy ale další plány příliš nekomentovalo. Cílem nově vybudované sítě je podle jeho vyjádření zejména zlepšení kvality služeb spojených s nakupováním na Allegru, kdy zákazníci díky ní mohou očekávat rychlejší a pohodlnější doručování.

První One Box byl nainstalován na pražském Smíchově, zatím poslední pak v Praze Ďáblicích. One Boxy tak doplňují stávající síť výdejních boxů a míst, kam zásilky doručuje právě WeDo. Celkový počet míst, kde si čeští zákazníci mohou své objednávky z Allegra i mimo něj vyzvednout, se tak má zvýšit na více než 3 840.

„Pro naše zákazníky je doručování do výdejních boxů jedním z nejoblíbenějších způsobů dopravy a míra jejich využívání neustále roste. Spuštění vlastní sítě výdejních boxů je proto přirozeným krokem, jak dále zvýšit pohodlí při nakupování a zároveň posunout kvalitu našich služeb,“ komentuje Jakub Kłoczewiak, provozní ředitel Allegra, které se za loňský rok podle žebříčku CzechCrunche zařadilo mezi vůbec největší e-shopy v zemi.

One Boxy disponují bezbariérovým přístupem pro zákazníky s handicapem, brzy má u nich dojít na rozšíření o možnost platby na dobírku přímo přes terminál boxu nebo možnost zvolit si výšku přihrádky, do které si nakupující nechá svou objednávku doručit. V tuto chvíli mohou zákazníci platit své objednávky na dobírku skrze platební bránu, jež je jim zprostředkována přes odkaz v notifikaci, když je zásilka doručena.

S těmito novinkami souvisí také rebranding WeDo na One by Allegro, což je krok v souladu s integrací a sjednocováním služeb na jednotlivých trzích, kde polský hráč působí. Se změnou značky firma začala v létě, v rámci celého procesu budou postupně nahrazeny uniformy kurýrů i označení výdejích míst či logistických dep.

„WeDo loni doručilo 8,2 milionu zásilek nejen v rámci nákupů na Allegro.cz, ale i jiných e-shopů mimo platformu. Transformace na novou značku je pro nás vstupem do zcela nové etapy, v níž chceme posouvat standard doručování možností doručení do výdejních boxů, výdejních míst i na adresu zákazníka,“ doplňuje Jakub Kłoczewiak.