Allegro potichu vstoupilo do Česka s výdejními boxy. Svou sítí zřejmě vyzve Alzu i Zásilkovnu

Výdejní One Box od Allegra

Uložit 0

V domácím Polsku je online tržiště Allegro suverénně největším hráčem tamní e-commerce a s podobnými ambicemi se vydalo i za hranice, kvůli čemuž si pořídilo českou skupinu e-shopů Mall Group. A zatímco dva roky po akvizici e-shopy Mall a CZC dále krvácejí, samotný marketplace Allegro.cz rychle roste. Poláci přitom svou působnost v Česku rozšiřují i na další pole – přicházejí s vlastními výdejními boxy.

Na první One Box (pod takovou značkou je Allegro provozuje) u nás upozornil na LinkedInu Daniel Mareš s fotkou, na které je sestava úložných schránek polské společnosti obrandovananá českými nápisy. Informaci o expanzi následně pro CzechCrunch potvrdilo i samotné Allegro. „Na obrázku, který posíláte, vidíte první One Box v Česku,“ říká Tereza Copers z PR oddělení firmy.

„One Boxy se totiž stanou novým způsobem nejen doručování, ale také vracení zboží v rámci skupiny Allegro,“ pokračuje Copers a naznačuje tak i jejich funkcionality. Zatímco na přebírání zásilek jsou uživatelé zvyklí i v Česku, možnost vrácení či reklamace přes ně zatím nabízí jen několik hráčů jako Alza nebo Zásilkovna. Tyto dvě firmy zároveň po republice provozují největší sítě čítající tisícovky boxů, s velkými ambicemi i ochotou investovat ze strany Allegra jim tak potenciálně vzniká silná konkurence.

Jaké ambice má se svou sítí Allegro, ať už co se týče plánovaného počtu boxů, či jejich nasazování podle času, firma zatím neuvedla. „Allegro již nyní nabízí nejširší síť výdejních míst po celém Polsku a své možnosti doručování konstantně modernizuje, přičemž cílem je poskytnout možnost širší volby také v Česku. Více informací o působení One Boxů v Česku se dozvíte již brzy,“ doplňuje Copers.

Podle publikovaných výsledků za loňský rok se samotné tržiště Allegro.cz zařadilo mezi vůbec největší hráče české e-commerce, kdy prodalo zboží za 3,9 miliardy korun a nakoupilo na něm 1,6 milionu zákazníků. Ovšem s výraznou ztrátou způsobenou zejména masivními výdaji na marketing.

Allegro přitom v Česku plánuje své působení nadále rozšiřovat, na druhou stranu tlumí aktivity koupených e-shopů, jako jsou Mall a CZC, které jsou dlouhodobě ve ztrátě, a ve snaze transformovat jejich byznys například omezuje jejich výdaje na marketing. Ve své komunikační kampani naopak zákazníky láká na sesterské tržiště Allegro se sloganem „nový, větší Mall“.

Zajímavostí je, že součástí akvizice Mall Group byla také logistická služba WeDo, která také provozuje vlastní výdejní boxy, ty předtím fungovaly pod značkou Mallu. Na dotaz, zda existuje nějaké spojení mezi WeDo a One Boxy, Copers reagovala: „Ano, budou doručovat zásilky do One Boxů. Samozřejmě budeme využívat sílu všech značek skupiny Allegro.“

Budoucnost samotného WeDo je – podobně jako u Mallu a CZC – ale zjevně nejistá. Zatímco během dvou let od akvizice ho Allegro zahrnovalo do vyjádření o svých plánech, v závěrce za rok 2023, která čítá 483 stran, se WeDo zmiňuje pouze jedenkrát.