Altron představil nové datové kontejnery. Úspornější modulární centra chce nabízet i v Africe

Datová centra většinou potřebují poměrně dost prostoru. Často je tak najdeme třeba v bývalých industriálních areálech, kde je dostatek místa i soukromí. Do jednoho takového komplexu u Buštěhradu nedaleko Prahy jsme se vydali, abychom se podívali na novou řadu modulárních datových center od Altronu, konkrétně jeho divize Modular. Jak ale slovo modulární napovídá, nejsou to klasická datová centra. Připomínají lodní kontejner, uvnitř ukrývají moderní technologie a firma je dodává na místa, kde stavba klasické infrastruktury nepřipadá v úvahu.

Altron Modular, divize Altronu zaměřená na modulární produkty, minulý týden v industriálním areálu u Buštěhradu nedaleko Prahy představila novou, v pořadí třetí generaci modulárního datového centra nazvaného EdgeDC. Novinka prošla značnou estetickou úpravou, vylepšení jsou ale i technického rázu. „Výrazně jsme upravili výkon a architekturu. EdgeDC jsme kompletně přebudovali i po konstrukční a estetické stránce, díky čemuž nabízí zvýšenou odolnost s dvacetiletou zárukou na konstrukci,“ říká ředitel divize Altron Modular Milivoj Uzelac mladší.

Změny se podle něj pozitivně promítly do pořizovacích i provozních nákladů nového modulárního datového centra. „Třetí generace dokáže efektivně snižovat energetickou náročnost, například pomocí fotovoltaických systémů nebo volného chlazení. S pomocí standardizovaného výrobního procesu navíc dokážeme zkrátit dobu dodání a zvýšit výslednou kvalitu,“ říká Uzelac mladší.

Řešení, které v Altronu nabízejí, se používá na místech, jako jsou letiště, přístavy nebo vojenské areály, kde je obtížné nebo zdlouhavé získat povolení ke stavbě. Případně tam, kde není prostor pro klasickou výstavbu, třeba u zdravotnických zařízení. Datové kontejnery se staví i tam, kde došlo k nějakému neštěstí a kde technologická infrastruktura zatím nefunguje – po zemětřeseních, hurikánech nebo třeba požárech.

Foto: Altron Vnitřek nového modulárního datového centra od Altron Modular

Společnost Altron je česká jednička mezi dodavateli modulárních datových center a technologické infrastruktury. Novou divizi Modular vyčlenila letos. „Máme globální ambice. Příležitost vidíme na rozvojových trzích, kde komunikační infrastrukturu teprve budují a podobné produkty pro ně představují efektivní řešení,“ vysvětluje Uzelac mladší a dodává, že pozornost divize se proto upíná na africký trh a na oblast Středního východu.

„Zejména v Africe je poptávka po komunikační infrastruktuře velká. Klasičtí velcí hráči ji tam ale neumějí běžnými prostředky postavit. Když už se do toho pustí, je to většinou projekt na několik let,“ popisuje pro CzechCrunch Uzelac mladší. Oproti nim je Altron podle něj schopný celé zařízení dodat v řádu týdnů. „Drtivou většinu práce odvedeme tady v hale v Buštěhradě. Pak už to centrum jen převezeme a zapojíme,“ dodává.

Kombinaci rychlého dodání a nízkých nákladů na údržbu podle něj doplňuje poměrně dlouhá životnost centra. „Zákazníkovi ty technologie obsažené uvnitř vydrží dalších deset let, samotná konstrukce pak i dvacet let,“ říká Uzelac mladší.

S první generaci modulárního datového centra společnost přišla v roce 2001 pro humanitární misi v Kosovu. Na druhou generaci spoléhají státní instituce a klienti z veřejného sektoru.

Z těch lokálních například Nemocnice Na Homolce, ministerstvo vnitra nebo Lesy ČR. V zahraničí Altron dodává produkty například pro služby eGovernmentu ve Spojených Arabských Emirátech.

Třetí generaci datového centra EdgeDC bude sekce Altron Modular vyrábět sama. Otevřela proto novou továrnu, ve které se má ročně sestavit několik stovek modulů. Nová hala navíc pojme i další budoucí produkty společnosti.