Alza otevřela vlastní obchod LEGO. Populárních stavebnic prodá ročně okolo půl milionu

Legoland to sice není, i tak je tady sto metrů čtverečních plných stavebnic LEGO. Alza ve svém showroomu v pražských Holešovicích otevřela novou část, kde lidé nenarazí na nic jiného než na známé barevné kostky. Půjde o prodejnu, lidé si tak tady budou moci rovnou nakoupit, aniž by předem objednávali v e-shopu. Dohromady si zákazníci vyberou ze tří stovek produktů. A aby byl celý zážitek co nejzajímavější, u vstupu je přivítá kostičkový Darth Vader.

LEGO tím reaguje i na vysoké prodeje svých stavebnic právě přes český internetový obchod. „V posledních letech prodeje stavebnic LEGO na Alza.cz kontinuálně rostou. Mezi roky 2021 a 2022 pak značka zaznamenala dvojciferný růst, což svědčí o vysoké poptávce a oblibě mezi zákazníky,“ říká divizní ředitel nákupu a prodeje Alzy Martin Hadraba.

Alza prodala za poslední dva roky více než 900 tisíc setů LEGO. Dánským stavebnicím se velmi dobře daří v celém segmentu hraček, Alza přitom nabízí až devadesát tisíc jejich různých značek. Za poslední dva roky jich prodala 2,4 milionu kusů. LEGO tak tvoří asi třetinu hračkového prodeje a je nejprodávanějším segmentem, druhým jsou deskové hry. Nový obchod kostek LEGO přímo v showroomu je tak logické vyústění spolupráce s Alzou.

„LEGO bylo vůbec první hračkou, která se na Alze objevila. Bylo to v roce 2009, přímou spolupráci jsme navázali v roce 2012,“ uvedl pro CzechCrunch Hadraba. Alza je zároveň prvním e-commercovým obchodem, který s LEGO spolupracuje. „Alza je pro nás jedním ze strategických prodejních partnerů a my chceme cesty zákazníkům co nejvíce zjednodušit a přiblížit jim tak, co všechno LEGO nabízí,“ dodala ředitelka marketingu společnosti LEGO Lenka Ambrožová.

Kromě obchodu bude ale v Alze k vidění mnohem více. I třeba jedna z vesmírných sond, kterou nedávno firma představila. LEGO se totiž letos rozhodlo popularizovat vědu a vesmír, a to tak, že vyšle tisíc minifigurek do stratosféry, konkrétně do výšky třiceti šesti kilometrů nad Zemi. Stratosférický balon byl vypuštěn nahoru na konci května, a to za pomoci českých a slovenských architektů. Otevření obchodu a představení jedné sondy se účastnil i Tomáš Rousek, jeden z vesmírných architektů.

„Letem do stratosféry jsme chtěli dětem ukázat, že jejich sny mohou sahat až za hranice vesmíru. Chceme inspirovat malé stavitele a stavitelky a podporovat je na jejich cestě k realizaci všeho, co je možné,“ říká Ambrožová s tím, že stavebnice LEGO poslouží jako prostředník.