LEGO chce dětem přiblížit vesmír a vědu. Do stratosféry proto vyslalo tisíc malých astronautů

Aniž by to děti tušily, stavebnice LEGO rozvíjí jejich představivost, kreativitu a některé sady i technické či programátorské schopnosti. Kromě kostiček se však LEGO snaží děti i jejich rodiče vzdělávat prostřednictvím nejrůznějších akcí. V letošním roce se rozhodlo popularizovat vědu a téma vesmíru prostřednictvím vyslání svých figurek do stratosféry za pomoci českých a slovenských vesmírných architektů.

O víkendu se od letištní plochy na slovenském letišti v Malých Bielicích odlepil stratosférický balón, jehož úkolem bylo vynést do výšky 34 kilometrů speciální sondu ve tvaru rakety. Tu kromě elektroniky a vysílače tvořila také speciální platforma, která nesla tisícovku minifigurek LEGO.

Výrobce populární stavebnice se rozhodl akci uspořádat, aby v dětech probudil zájem o objevování vesmírných dálav. Právě sety s vesmírnou tematikou se v poslední době těší veliké oblibě a LEGO chce jít tomuto zájmu co nejvíce naproti. Proto byl let streamován i živě, aby mohli všichni sledovat, jak se figurky s vesmírným letem popasují.

Vzhůru je vynesl balón vyrobený ze speciálního latexového materiálu naplněný héliem. Zajímavostí je, že se balón při letu postupně rozpínal a z počátečního průměru dvou metrů se zvětšil až na deset metrů. Sonda byla vyrobena na míru z lehkého karbonu a sledovací technika koncipována tak, aby vydržela i extrémní podmínky, které se v takové výšce blíží podmínkám ve vesmíru.

Foto: LEGO Vesmírná mise malých legáčků

„Platforma pro minifigurky LEGO byla kombinací 3D tisku a uhlíkového kompozitu laminovaného do formy. To zajišťuje dokonalou tuhost raketoplánu a nízkou hmotnost. Uhlíkový kompozit navíc vypadá velmi pěkně na pohled,“ vysvětluje vesmírný architekt Tomáš Rousek, který se na projektu podílel.

Jakmile se balón dostal do požadované výšky 34 kilometrů, prasknul. V ten moment se otevřel záchranný padák, na kterém se sonda snesla zpět k zemi, kde ji vyzvedli zástupci týmu, který LEGO okolo celého projektu poskládal.

iOS Developer Cleverlance

Ten dostal název LEGO Space Force a tvoří jej desítka předních českých a slovenských vesmírných expertů. Kromě Tomáše Rouska se jedná například o vesmírného strojaře Marka Pavelce, kosmického výzkumníka Jakuba Kapuše, konstruktéra sondy Jana Grygárka či odborného garanta projektu a odborníka z Planetum.cz Jana Spratka.

Průběh letu zaznamenávaly hned dvě kamery. Zatímco jedna byla umístěna na tyči, aby mohla sondu snímat z větší vzdálenosti, druhá kamera zabírala figurky na plošině, pro které let představoval výzvu. „Figurka je z materiálu, který používáme při podobných letech, a nebáli jsme se, že by materiál prasknul. Obavy jsme měli spíš ze sil, které by mohly na figurky působit. Když balon praskne – nebo během rychlého pádu na padáku – může dojít k velikému přetížení a ,škubání‘, proto musely být figurky velice pevně usazeny, abychom je neztratili,“ vysvětluje Rousek.

Foto: LEGO Vesmírný architekt Tomáš Rousek a balón, který figurky do vesmíru vynesl

Během víkendu byly do vzduchu vypuštěny celkem tři sondy. První se odlepila od země v pátek či sobotu v ranních hodinách a další dvě byly vypuštěny následující den. Délka každého z letů se měla pohybovat okolo dvou a půl až tří hodin.

Samotným letem však projekt nekončí. Nyní na něj naváže soutěž, ve které bude možné získat právě některou z figurek, které letěly do vesmíru. Bude si jen stačit koupit kteroukoliv stavebnici LEGO a registrovat účtenku. Následně bude vylosováno tisíc výherců, kteří minifigurku obdrží ve speciální vitrínce s certifikátem potvrzujícím let. Samotné sondy pak LEGO vystaví v partnerských prodejnách Alzy a Mallu.