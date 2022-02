Bez pár drobných 45 miliard korun obratu, což je proti předchozímu roku skoro pětinový nárůst – největší tuzemský e-shop Alza.cz už tradičně oznámil rekordní výsledky za minulý rok. Společnost rostla o něco rychleji, než jak se v tuzemsku dařilo e-commerce jako celku. Což znamená, že si ukrojila o něco větší podíl proti svým konkurentům. Alza.cz se loni stala nejnavštěvovanější e-commerce doménou v rámci České republiky a poprvé byla v druhém pololetí roku větší než Heureka.

„Za poslední dva roky jsme vyrostli téměř o 16 miliard a to je něco, co nám předtím trvalo 22 let. Poprvé v historii jsme měli víc než pět milionů zákazníků. A počet prodaných kusů zboží rostl o 32 procent na 42,9 milionu,“ hlásí zajímavá čísla Petr Bena, místopředseda představenstva Alzy. Zisk ale zatím Alza spočítaný nemá.

„Zatím nemůžeme ani naznačovat, ale pokud naznačím, tak když se podíváte dlouhodobě na naše hospodářské výsledky, držíme nějaký trend a předpokládám, že od tohoto trendu se nebudeme zásadním způsobem odchylovat,“ dodává Tomáš Havryluk z vedení firmy. V roce 2020 měla společnost tržby ve výši 37,3 miliardy korun, čistý zisk pak přesáhl 2,1 miliardy korun a meziročně stoupl skoro na dvojnásobek.

Přes veškerá pozitivní čísla je ve skutečnosti loňský výsledek o něco pomalejší než ten předešlý, kdy tuzemský online obr zaznamenal vůbec nejrychlejší růst za posledních deset let, když posílil o 26 procent. „Rok 2021 byl dokonce lepší než ten předcházející. Ale prostě svět e-commerce, tedy celý trh, po pandemickém růstu zpomalil. A s ním jsme zpomalili i my,“ vysvětluje Bena s tím, že pokud Alza někde přece jen ztratila, byla to Velká Británie, kde přinesl problémy Brexit. „Prvních šest měsíců jsme měli web, ale nešlo objednávat. To nás nějaký obrat stálo,“ doplňuje s tím, že s výsledky jsou v Alze spokojeni.

Firmě loni pomohl mimo jiné prodej vlastních značek i masivní investice do platformy AlzaBoxů. A kromě tuzemska ji vzhůru tlačily právě výsledky na zahraničních trzích. V Česku posílila o 18 procent. Výrazně ovšem rostla především v Německu, kde svůj obrat rovnou zdvojnásobila. „Za poslední dva roky jsme tu svůj obrat zdesetinásobili. Náš byznys v Německu a Rakousku dosáhl takové velikosti, kdy jeho další rozvoj budeme podporovat fyzickou přítomností, a to už v letošním roce,“ naznačuje Bena.

Jeden a půl objednávky za sekundu

K vysokým číslům pomohla předvánoční sezóna. Loni podle Alzy špička trvala nezvykle dlouho. Během nejnáročnějších dvou týdnů e-shop realizoval obrat, který se šplhal ke čtyřem miliardám korun, což znamená zpracování 1,5 milionu objednávek. „Dá se říct, že to byl takový malý nácvik na stomiliardovou Alzu,“ usmívá se Bena. Už dřív totiž pro CzechCrunch zmiňoval, že možný růst obchodníka je ještě výrazně vyšší, než nakolik se mu to teď daří.

Firma si loni v předvánočních dnech připsala rovnou několik rekordů výše obratu za jediný den. Nejvyššího dosáhla 13. prosince, kdy zpracovala 130 tisíc objednávek ve výši 315 milionů korun. Ale zmíněná dvoutýdenní vánoční špička znamenala pro Alzu sedmkrát překonání denního obratového rekordu z předchozího roku.

Showroom Alzy Foto: Alza.cz

Raketové krátkodobé vánoční výsledky ovšem znamenají zpracování asi jedné a půl objednávky za sekundu. S jejich odbavením zase souvisí posilování sítě AlzaBoxů, které si Alza dlouhodobě pochvaluje. Díky nim byla v závěru loňského roku schopná přisouvat zákazníkům zboží do poslední chvíle. A ti toho značně využívali: v posledním týdnu před svátky je zákazníci zvolili pro doručení 43 procent objednávek.

Pokud se totiž přes všechna zmíněná čísla dá loňský rok podle Alzy nějak označit, je to rok AlzaBoxů. Obchodník do nich masivně investoval. V posledním roce jejich počet víc než zdvojnásobil. V samotném tuzemsku jich provozuje 1 040, ale dohromady v Česku, na Slovensku a v Maďarsku jich má už skoro 1 800. Za celý rok je vyzkoušely přes dva miliony zákazníků, kteří si z nich vyzvedli 13 milionů kusů zboží.

S boxy zároveň Alza začala pracovat na otevřené platformě. Nejdříve některé své schránky zpřístupnila online supermarketu Rohlik.cz, kvůli nutnosti udržet zboží čerstvé ale do této kategorie při spuštění loni v květnu spadalo jen zhruba 50 výdejních boxů. V létě pak nicméně AlzaBoxy otevřela pro všechny e-shopy.

Petr Bena, místopředseda představenstva Alzy Foto: Alza

„Snažíme se postavit nejhustší síť doručovacích schránek v Česku a na Slovensku. V příštím roce bychom se dostali někam kolem tří tisíc boxů, což by mělo odpovídat zhruba 300 tisícům schránek. Spolupracujeme se Zásilkovnou nebo Balíkobotem, aktuálně se na naše boxy napojují GLS nebo české DPD,“ vypočítává Tomáš Havryluk.

Ještě víc než obrat rostl počet objednávek. Internetový obchod jich vyřídil 17,9 milionu, tedy asi o čtvrtinu víc než předchozí rok. Což mimochodem dohromady dává zhruba takové číslo, jako by si jednu vytvořil každý Čech a k tomu i každý Slovák, ale ještě zhruba milion objednávek by zůstal Alze k dobru.

Firma se ale nafukovala i co do počtu zaměstnanců. Loni najala 800 nováčků a dohromady se tak zdejší počet pracovníků navýšil na čtyři tisíce. Ovšem zájem o práci tady vyjádřilo na 60 tisíc lidí. „I když čtyři tisíce je hodně, jsou společnosti, které ukázaly, že ta hra se dá hrát na 40 tisících i 400 tisících. A že ta první liga nebo extraliga je ještě o pár řádů dál,“ dodává Havryluk.

Jedna miliarda, dvě miliardy, čtyři miliardy

Zákazníci mají v Alzu znatelnou důvěru. Ukazují to i na svém zájmu o výrobky, které firma podepíše svým jménem. Loni totiž významně poskočil zájem o privátní značky společnosti. A to rovnou na dvojnásobek, čímž se privátní kategorie stala dalším segmentem, který překonal miliardu v obratu. Zdaleka přitom nejde jen o elektroniku, Alza takto nabízí domácí potřeby, sušené plody i vybavení pro volný čas. Celkem má takových značek ve svém portfoliu už 18.

Letos se přitom jejich portfolio rozrostlo rovnou o čtyři: širokosortimentní značku Siguro, která zastřešuje bílé elektro a domácí potřeby, sportovní značku Ratikon a značku pro nářadí, kutily a zahradu Ferrida. Těsně na konci roku pak firma začala prodávat první zboží pod gamingovou značkou Rapture. Letos pak hodlá uvést minimálně dva další vlastní segmenty, které nebudou z „klasického“ sortimentu, jak Havryluk dodává, má tedy jít o výrobky mimo elektro.

Tomáš Havryluk, místopředseda představenstva Alzy Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch

V miliardách ovšem firma počítá stále víc segmentů. „Máme 17 miliardových speciálek. A tímto slovním spojením máme na mysli to, že tyto zbožové skupiny by samy o sobě patřily mezi největší e-shopy ve střední Evropě,“ vysvětluje Petr Bena. Firma má ale i segmenty, které překonaly miliardy rovnou čtyři. Mezi ty patří oblast gamingu spolu s domácími spotřebiči, mobilními telefony, notebooky a příslušenstvím. Patří tak mezi obratově největší segmenty v Alze.

Nejrychleji ale rostly auto-moto, kancelářské potřeby, konzole a hry. Do první desítky nejprodávanějšího zboží se loni probojovaly knihy a LEGO. A čtyři z deseti nejprodávanějších položek loňského roku nakonec tvoří různé druhy respirátorů. Těch se loni v Alze prodalo společně s rouškami 4,3 milionu kusů.