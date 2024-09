Roky přemýšlel, jak inovovat zapínání u bundy. Teď ho bývalý šéfdesignér Applu představil světu

Uložit 0

Když pracujete skoro třicet let v Applu, kde vymýšlíte vzhled snad všech jeho nejslavnějších zařízení, návyky z precizní designové práce si ponesete celý život. Přesně tak to má Jony Ive, bývalý šéfdesignér kalifornské firmy a autor podoby iMacu, iPodu, iPhonu, ale i iPadu nebo sluchátek AirPods. Nově totiž vymyslel vychytávku, která může změnit to, jak se díváme na… knoflíky a zipy u bund. A vsadil u toho na jednoduchý mechanismus, který není cizí uživatelům MacBooků.

Jony Ive dosáhl v Applu všeho, co se dalo. Byl věrným spolupracovníkem Steva Jobse, přicházel s nápady, které měnily technologický svět, a jeho cit pro estetiku je dodnes tématem pro učebnice designu. Proto když před pěti lety z Applu odešel, aby se věnoval svým osobním projektům, jeho rozhodnutí bylo doprovázeno velkými očekáváními. Všichni byli zkrátka zvědaví, co vymyslí.

Se svým studiem LoveFrom, které založil s parťákem Marcem Newsonem, navázal několik spoluprací, řada z nich ale byla zahalena rouškou tajemství. Jinak tomu nebylo ani v případě italské značky Moncler, která se proslavila výrobou luxusních zimních bund. Ke spojení došlo už v roce 2021, dosud ale svět žádný jejich společný oděv neviděl. Teď už se tuší proč.

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak inovovat něco tak základního jako knoflíky a zipy u bund? Oni ano – a trvalo jim čtyři roky, než vymysleli způsob, jak standardní mechanismus takříkajíc po applovsku vylepšit a zasadit do nového produktu. Ive přišel s nápadem na magnetické cvočky s moderní estetikou. Jak se ale říká, design není jen o tom, jak výrobek vypadá, ale jak funguje.

Teď si představte, že máte na sobě bundu, která po vás nechce, aby se zapínala klasickým zipem. Nebo abyste manipulovali s knoflíky, třeba u rukávů. Naopak by bylo její zapínání postaveno na páru magnetických cvočků, které se k sobě… prostě přichytí. A také se dají využívat v případě, když chcete k bundě přichytit třeba další vrstvu oblečení.

Podobný princip teď navrhly právě LoveFrom a Moncler. Ukázaly nový typ modulární bundy (přesněji řečeno vesty), ke které je mimo jiné možné pomocí magnetických cvočků přichytávat další kusy. Ze základní vrstvy si tak zákazník bude moci udělat jak klasickou bundu do chladného počasí, tak parku nebo pončo. A když si ji obleče, dostane se mu i jiného uspokojení.

Nebyl by to Ive, kdyby nad designem nepřemýšlel prostě jinak. Když proto přemítal, jak by nové cvočky měly fungovat, vsadil na magnet i z toho důvodu, že se z něj dá vykouzlit uspokojivý zvuk zacvaknutí. A jestli používáte novější MacBooky s magnetickým konektorem MagSafe, tak asi víte, o jakém zvuku je řeč. Ive šel ale ještě dál.

Zacvaknutí je jedna věc – a manuálně ta jednodušší. Ta „náročnější“ část podle něj přichází v případě, kdy chcete cvočky odpojit. Je otázkou, jak silný magnet LoveFrom a Moncler použily, ale zcela jistě to chce více síly při odepnutí než naopak. V jeho mechanismu to ale není nutné – po zacvaknutí lze stlačit prostřední část knoflíku. A vše se samo odepne.

Je nutné uznat, že jde o velký posun od modernizovaného dobročinného klaunského nosu, který Ive navrhl loni. A zároveň jde o relativní drobnost například ve srovnání s přepracovaným legendárním gramofonem, na kterém měl někdejší šéfdesignér Applu také velký podíl. Co chystá Ive dál, je otázkou. Ví se o spolupracích s Ferrari nebo Airbnb, zatím ale není jasné, co přesně bude jejich náplní.

Unikátně řešená bunda jde do kamenného prodeje 24. září, od října pak bude k dispozici i online. Za jakou cenu, se neví.