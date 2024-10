Česká spořitelna vyráží proti Revolutu. V aplikaci spouští investice do akcií a přes ETF i do bitcoinu

Uložit 0

Deset let trvalo České spořitelně, než se ve správě v rámci investičních produktů dostala ze sta miliard korun na dvojnásobek. Na další dvojnásobek, tedy současných 400 miliard korun, se už dostala za čtyři roky. Teď činí další krok, aby přilákala ještě větší počet investorů, respektive jejich kapitálu. Ve své mobilní aplikaci umožní jednoduše nakupovat akcie nebo jejich frakce a přes ETF investovat klidně do bitcoinu. Cíl je jasný: oslovit mladší generaci, která má k investicím blízko a často své peníze posílá do akcií třeba přes globální aplikaci Revolut. Právě s ní by se chtěla Česká spořitelna a její aplikace George výhledově rovnat.

„Chceme být relevantní i pro mladé klienty, a když se podíváme na skladbu našeho portfolia a průměrné investory, tak vidíme, že teď nejsme,“ přiznává Lukáš Míka, který je ve Spořitelně odpovědný za rozvoj investičních a depozitních řešení. S největší českou bankou sice podle jejích dat investuje téměř 650 tisíc klientů, ale typicky se jedná o investory starší padesáti let, kteří investují pravidelně zhruba dva tisíce korun převážně do podílových fondů. Česká spořitelna se chce nově stát atraktivnějším místem i pro investory, kteří chtějí přímo z mobilní aplikace nakupovat konkrétní akcie nebo si skládat portfolia ze stále populárnějších ETF.

V této oblasti patří mezi nejvýznamnější globální hráče Revolut, který od začátku svého fungování vyzývá v řadě oblastí tradiční hráče v čele s bankami a sází na co největší jednoduchost, ať už jde o převody měn nebo třeba právě investice. Podle posledního vyjádření pro CzechCrunch má u nás Revolut zhruba 800 tisíc klientů, a jelikož podle jeho dat mají Češi o investování velký zájem, spustila zde původem britská finančně-technologická služba nedávno v pilotním provozu samostatnou aplikaci Revolut Invest, která se soustředí převážně na investiční produkty všeho druhu.

Revolut uvádí, že z 800 tisíc klientů v Česku jich má přes polovinu ve věku 18 až 34 let. Právě mladší generace je jako doma na mobilních zařízeních a v posledních letech stále více naskakuje na trend přímého investování do akcií a dalších instrumentů. A právě do této cílové skupiny chce se svou novou investiční službou integrovanou přímo do aplikace George výrazněji promluvit také Česká spořitelna. „Z pohledu uživatelského zážitku nebo nabízených produktů Revolut určitě do nějaké míry benchmark trhu je. Chceme se pasovat do role konkurence těchto neobrokerů, ale s trochu jinou propozicí,“ říká Lukáš Míka.

Výhoda České spořitelny, která má přes 4,5 milionu klientů, je podle člověka odpovědného za rozvoj investičních a depozitních řešení banky v tom, že dokáže své klienty obsloužit nejen v mobilní aplikaci, ale úplně stejně také na pobočce nebo v kontaktním centru, které je k dispozici nepřetržitě. „Snažíme se vše propojovat, aby klient mohl přeskakovat mezi jednotlivými prodejními kanály podle toho, co se mu hodí, a všude měl stejný klientský zážitek. V tom bude naše unikátnost. Zkuste se někdy dovolat do Revolutu…,“ popisuje přístup banky Lukáš Míka.

Investice budou mít nově v mobilní aplikaci George prominentní postavení jako samostatná sekce, kde chce Spořitelna svým klientům poskytovat komplexní servis. Hlavní graf bude vizualizovat vývoj investičního portfolia napříč všemi majetkovými účty klienta a produktové portfolio se rozšíří o obchodování s dluhopisy, strukturovanými produkty, měnovými prémiovými vklady včetně cizoměnových a přibude také možnost nákupu vybraných titulů v rámci úpisů na pražské burze. Využít bude možné taktéž nové funkce měnové konverze pro nákup cenných papírů v cizích měnách bez nutnosti vedení daného cizoměnového peněžního účtu.

Foto: CzechCrunch Česká spořitelna umožňuje v aplikaci George nákup (frakčních) akcií

Tou hlavní novinkou, kterou chce Česká spořitelna oslovit i třeba právě zákazníky Revolutu, je možnost frakčního obchodování, tedy nákup částí akcií i ETF, a to včetně těch, které jsou navázané na bitcoin. „Řada populárních akcií typu Tesla nebo Apple má zejména pro začínající investory velmi vysokou cenu, proto jsme se rozhodli klientům umožnit u vybraných akcií nákup pouze částí těchto akcií, tzv. frakcí, a to formou jednorázového nebo pravidelného pokynu. Spořitelna je vůbec první velkou bankou na českém trhu, která nabídne možnost frakčního obchodování klientům,“ říká Tomáš Žďára, manažer digitálních investičních řešení České spořitelny.

Nové investiční produkty banka postupně spustí pro všechny uživatele své aplikace do konce října. Cílit přitom bude i na neklienty, kteří si mohou založit majetkový účet po vyplnění investičního dotazníku přímo v aplikaci. Náklady za evidenci a správu investičních nástrojů budou činit 0,99 % ročně z objemu investic na majetkovém účtu klienta, přičemž minimální cena je 29 korun za každý kalendářní měsíc.

Jde o nový ceník v rámci služby Investování Plus, kterým chce Spořitelna doplnit stávající nabídku investičních produktů včetně ceníků, které byly doteď uzpůsobené hlavně na investice ve větších částkách a poplatky se odvíjely od jednotlivých produktů a příkazů. „Pokud u nás již klient investuje, je spokojený s nabídkou produktů a poradenstvím od svého bankéře, bude samozřejmě moci pokračovat a získá nové funkcionality bez nutnosti cokoli měnit. Kdyby si ale rád vyzkoušel například frakční obchodování, je to jednoduché. Stačí si ke stávajícímu majetkovému účtu otevřít v Georgi nový,“ doplňuje Žďára.

Podobnou jednodušší strukturu poplatků aplikují také například investiční platformy Portu (které vyrostlo pod křídly investiční skupiny Wood & Company) nebo Fondee (které nedávno koupila skupina Direct Pavla Řeháka), které nabízí automatizované investování do portfolií složených z ETF, akcií a dalších instrumentů. Tímto směrem by se postupně chtěla vydat také Česká spořitelna. A v letošním roce takovou funkci spustil i zmiňovaný Revolut.