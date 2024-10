Chtěl nahradit Visu a Mastercard, od investorů měl téměř dvě miliardy. Skončil v insolvenci

Uložit 0

Před pár lety patřil mezi vůbec nejrychleji rostoucí finančně-technologické startupy v Evropě, problémy jej ale nakonec dovedly ke ztrátě licence platební instituce i do soudem nařízené insolvence. Původem litevskému startupu Kevin, který měl menší tým lidí také v Česku, velké ambice nechyběly – se svým produktem na zpracovávání plateb chtěl z pozice globální dominance sesadit karetní společnosti Visa a Mastercard. Pod vedením dvou zakladatelů Tadase Tamošiūnase a Pavela Sokolovase nabral od investorů se zvučnými jmény téměř dvě miliardy korun. Ale nestačilo to.

Když přes banku posíláte peníze rodině, kamarádům nebo platíte složenky, děje se to v rámci takzvaných account-to-account (A2A) transakcí, tedy z účtu odesílatele přímo na účet příjemce. Při placení kartou u obchodníků (ať už fyzicky, nebo online) takovou možnost většinou nemáte. Poplatky i ve výši jednotek procent z celkové částky tak připadají zprostředkovatelům, což jsou do velké míry karetní společnosti, a tomuto trhu ve světě dominují Visa a Mastercard.

Tyto zaběhnuté systémy chce nabourat několik dravých fintechů. V Evropě byl jedním z nejvýraznějších litevský startup Kevin, který zmiňované A2A transakce nabízel svým klientům. Měl poměrně dobře našlápnuto. Založen byl v roce 2018, kdy o pár měsíců později od Litevské národní banky získal potřebnou licenci, což mu umožnilo rozšířit se i do dalších zemí v Evropě. Ostatně Litva si během posledních let vybudovala pozici evropského centra pro fintechy.

V roce 2021 od investorů včetně známých jmen jako OTB Ventures a Speedinvest získal v rámci tzv. seedového kola deset milionů dolarů (225 milionů korun), v této fázi prý nejvíce v pobaltském regionu a vysoko by se pohyboval i v celé Evropě. O rok později již v kole série A nabral 65 milionů dolarů (1,5 miliardy korun). Dohromady i s úvodními koly mělo jít o 79,4 milionu dolarů, tedy 1,84 miliardy korun.

Spolupráce se Slevomatem nedopadla

V Litvě měl být Kevin nejhodnotnějším startupem, i když přesnou valuaci oficiálně nikdy nepotvrdil. Jeho produkt mělo podle tehdejšího vyjádření využívat na šest tisíc obchodníků ve dvanácti evropských zemích včetně Česka, kde měl v danou chvíli tři zaměstnance a řešení měl nasazené na desítkách e-shopů.

Velkou spolupráci rozbíhal také se Slevomatem, který chtěl pomocí Kevina spustit vlastní platební metodu. Probíhalo přitom už finální testování. Dle aktuálního vyjádření zážitkového portálu pro CzechCrunch ale byla po testu spolupráce zrušena. „Metoda se tedy nikdy oficiálně nepoužívala,“ reagoval Slevomat.

I když Kevin ještě loni expandoval mimo Evropu do Spojených arabských emirátů, situace ve firmě se začala obracet. Koncem loňského roku mělo dojít k většímu propouštění, které ale nebylo moc medializované, a tak jeho důvody nejsou oficiálně známé. Dotknout se ale mělo i celého českého týmu.

Letos v únoru přišel britský Sifted patřící pod Financial Times s informací, že Kevin již dva měsíce nezaplatil svým zaměstnancům. Startup tehdy reagoval slovy, že jde o falešné informace. V červenci Litevská národní banka společnosti až do odvolání zakázala poskytovat platební služby novým klientům.

Tím ale problémy neskončily. Podle Sifted litevský soud Kevinovi ve druhé polovině září nařídil insolvenci, i když se prý proti rozhodnutí plánoval odvolat. V příspěvku na sociální síti LinkedIn z konce září pak fintech přiznává, že mu byla odňata licence platební instituce ze strany Litevské národní banky v důsledku neplnění požadavků na kapitálovou přiměřenost.

„Od tohoto okamžiku již zákazníci nemohou provádět platby prostřednictvím naší platformy. Chápeme, že to může vyvolat určité obavy, ale ztráta licence znamená, že již nejsme oprávněni tuto službu poskytovat,“ komentoval Kevin s dodatkem, že rozhodnutí o odebrání licence souvisí výhradně s otázkami kapitálové přiměřenosti. „Po celou dobu naší provozní historie společnost plně dodržovala požadavky AML (proti praní špinavých peněz) a KYC (tzv. poznej svého zákazníka), aniž by došlo k jakémukoli porušení,“ dodala společnost. Co se bude dít dál – ať už se samotnou firmou, jejími zakladateli, nebo penězi investorů –, zatím není jasné. Informace o Kevinovi jsou strohé, na jeho oficiálním webu zmínky o odebrání licence ani nelze najít.