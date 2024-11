Amazon v Německu zavře vlastní rozvoz potravin, nahradí ho Rohlík. První dny jsou nad očekávání, říká Čupr

Uložit 0

Až si příště půjdou němečtí zákazníci v několika velkých městech nakoupit potraviny na Amazonu, budou ve skutečnosti nakupovat na tamním Rohlíku. Online supermarket Tomáše Čupra minulý týden oznámil, že uzavřel s obřím globálním hráčem významné partnerství, díky kterému získá na jeho webu prominentní místo. Teď se ukázalo, že v plánu není, aby Knuspr.de, jak se Rohlík v Německu jmenuje, konkuroval obdobné službě Amazonu, ale aby ji úplně nahradil. Tato firma dnes svým zákazníkům oznámila, že za měsíc svůj rozvoz potravin zvaný Amazon Fresh zavře.

„Máme za sebou pár dní, ale je to nečekaně pozitivní, několikrát více, než Amazon předpovídal,“ popisuje pro CzechCrunch počátek nové spolupráce Tomáš Čupr, který minulý týden hovořil o tom, že partnerství s Amazonem je pro jeho online supermarket zlomová věc. „Je to obří. Dodá nám to velkou distribuční sílu. Je to podobné, jako kdyby nás Apple propagoval ve svém obchodě s aplikacemi. To jsou známé příběhy, kdy pak vývojářům najednou za pár hodin přibudou desítky milionů stažení,“ uvedl zakladatel skupiny Rohlik Group, pro jejíž další budoucnost je úspěch na německém trhu klíčový.

Spolupráce s Amazonem má Rohlíku otevřít dveře k novým zákazníkům. Potenciál je velký, Amazon je totiž u našich západních sousedů skutečným hegemonem e-commerce trhu. Jeho loňské tržby tam činily 34 miliard eur (860 miliard korun). V přepočtu na počet obyvatel je tak ještě výrazně dominantnější než u nás největší český e-shop Alza.cz, který předloni vygeneroval zhruba 1,6 miliardy eur (přes 42 miliard korun). Aby byla jejich pozice v tomto ohledu srovnatelná, musela by u nás Alza generovat v obratu 4,4 miliardy eur (přes 110 miliard korun), tedy skoro třikrát víc než teď.

V několika německých městech si zákazníci Amazonu s předplatným Prime mohli v posledních letech objednávat také potraviny, a to díky službě Amazon Fresh. Tu americký internetový obr rozvíjí v mnoha zemích po celém světě (v USA staví i kamenné prodejny) už od roku 2007 a v Německu se s ní postupně rozšířil do Mnichova, Berlína, Postupimi a Hamburku. Teď se ale rozhodl vlastní službu zavřít. Oficiální vyjádření prozatím firma nevydala, svým zákazníkům ale v newsletteru oznámila, že Amazon Fresh nebude v Německu od 14. prosince k dispozici. Místo toho bude možné nakupovat už pouze na Knuspr.de.

Amazon loni oznamoval, že má v Evropské unii přes 181 milionů uživatelů, přičemž právě Německo je jeho největším trhem. Každý měsíc na něm aktivně nakupuje přes 60 milionů zákazníků, druhým největším trhem je Itálie s 38 miliony. Počet uživatelů s předplatným Prime, v rámci kterého půjde nakupovat i na Knuspr.de, firma oficiálně nezveřejňuje. Spojenectví každopádně Rohlíku usnadní růst ve stávajících městech a také v těch nových, kde se mu otevře zákaznická báze Amazonu.

Foto: Amazon Služba Amazon Fresh pro rozvoz potravin v Německu končí

Rohlík se v Německu začal pod značkou Knuspr.de poměrně rychle usazovat a Tomáš Čupr před létem v našem podcastu Money Maker popisoval nalezení klíčového receptu, jak na západních trzích na doručování potravin vydělávat peníze. V loňském roce celá skupina online supermarketů vyrostla v obratu na 700 milionů eur (17,8 miliardy korun), což představovalo meziroční růst o pětadvacet procent. Ten přitom pohánělo převážně Německo, kde firma meziročně vyrostla o 94 procent, a to zatím operuje jen v Mnichově, Berlíně a Frankfurtu. Na celkovém obratu skupiny se tento trh nyní podílí zhruba z dvaceti procent.

Vedle Amazonu a Knuspru funguje v Německu na trhu s online prodejem a doručováním potravin ještě například nizozemská společnost Picnic nebo tradiční retailoví hráči jako Rewe. Doručení ve stejný den – podobně jako v dalších německých e-shopech – přitom stále zdaleka není standardem. „Všichni, kdo přijdou na Amazon z měst, kde rozvážíme, uvidí naše logo. Navíc nás bude Amazon ukazovat třeba i ve svých newsletterech a dalších marketingových kampaních. Je to win-win spolupráce pro všechny,“ říkal minulý týden Tomáš Čupr.

Tehdy ještě nebylo zřejmé, jak bude Knuspr.de v rámci Amazonu fungovat po boku jeho vlastní služby Fresh. Teď je jasné, že postavení německého Rohlíku bude v oblasti prodeje potravin výsadní. Možnost využít jeho služeb přišla pro zákazníky Amazonu nejprve do Berlína, ještě letos se má rozšířit do Frankfurtu a začátkem příštího roku do Mnichova. V příštím roce plánuje zahájit provoz i v Hamburku a společné partnerství navíc otevírá dveře také do dalších zemí. V Evropě působí americký internetový obr také například ve Francii, Itálii, Španělsku nebo Nizozemsku.

Celá rohlíkovská skupina má v letošním roce v tržbách atakovat hranici jedné miliardy eur (přes 25 miliard korun) a v první polovině letošního roku měla dosáhnout meziročního růstu ve výši 42 procent. Vedle Česka a Německa působí také v Rakousku (jako Gurkerl), Maďarsku (Kifli) a Rumunsku (Sezamo). V červnu získala od investorů další čtyři miliardy korun, celkově téměř osmnáct miliard. V minulosti se už přitom Čupr a spol. snažili v Itálii nebo Španělsku prorazit, ale byznys tam krátce po startu stopli, aby se mohli soustředit na Německo. Teď by se i tyto země mohly díky Amazonu opět vrátit do hry.

„Třeba ve Španělsku je Amazon velice silný. A udělat Španělsko s Amazonem je mnohem lákavější představa než ho dělat bez Amazonu,“ uvedl zakladatel Rohlik Group pro Seznam Zprávy. V plánu má prý vstoupit do tří až čtyř dalších německých měst každý rok. Obrat v Německu by se měl zvednout z nynějších 300 až ⁠⁠⁠400 milionů eur aspoň na pět miliard. Obsazování dalších měst ale bude vyžadovat i další investice, například do skladů. Na další prostředky pro kapitálově náročný rozvoj celého byznysu si nyní jde na trh prostřednictvím nové emise dluhopisů, jak informovaly Hospodářské noviny.